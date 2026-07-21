ครูโอดหนัก งานเกษียณครั้งเดียวแต่ต้องจ่ายเงินขั้นต่ำ ทะลุ 9,000 บาท
เฟซบุ๊ก เพจ ชมรม STRONG ต้านทุจริตภาคตะวันออก เผยแพร่เอกสารสะท้อนปัญหาการเก็บเงินจัดงานเกษียณครูหลายระดับพร้อมกัน อ้างตัวอย่างค่าใช้จ่ายจากพื้นที่สกลนคร เขต 1
เฟซบุ๊ก เพจเฟซบุ๊ก ชมรม STRONG ต้านทุจริตภาคตะวันออก เผยแพร่ข้อความและภาพเอกสารภายใต้หัวข้อ “นี่ไม่ใช่หนังสือร้องเรียน แต่คือ ‘เสียงที่ไม่ดัง'” สะท้อนปัญหาการจัดงานเกษียณอายุราชการของครูที่ต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนหลายระดับ แม้จะเป็นการเกษียณของบุคคลเดียวกัน
ตามข้อมูลที่เพจดังกล่าวเผยแพร่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องร่วมงานเกษียณหลายครั้งในปีเดียวกัน ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับอำเภอ ระดับเครือข่าย ไปจนถึงระดับโรงเรียน โดยแต่ละระดับเรียกเก็บเงินแยกกัน เพจยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายในพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 1 ซึ่งรวมขั้นต่ำสูงกว่า 9,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าร่วมงานระดับเขต 5,000 บาท ค่าร่วมเครือข่าย 1,500 บาท ค่าชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก 1,000 บาท ค่าชมรมโรงเรียนขยายโอกาส 1,000 บาท และเงินบำรุงชมรม 500 บาท ทั้งนี้ยอดดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร ที่ผู้เข้าร่วมต้องจ่ายเอง
เพจเปิดเผยว่า ไม่ได้ต่อต้านการจัดงานเกษียณ เพราะการเชิดชูผู้เกษียณยังเป็นเรื่องที่สมควรทำ แต่ตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 ข้อ ได้แก่ การเข้าร่วมงานเป็นไปด้วยความสมัครใจจริงหรือไม่ การเก็บเงินมีหลักเกณฑ์ชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันหรือไม่ และควรลดจำนวนครั้งหรือระดับการจัดงานเพื่อลดภาระผู้ปฏิบัติงานหรือไม่
จนถึงขณะนี้ สพป.สกลนคร เขต 1 และหน่วยงานที่ถูกพาดพิงยังไม่มีการชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวต่อสาธารณะ ตัวเลขและรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นข้อมูลจากเพจต้นทางเพียงฝ่ายเดียว ยังไม่ผ่านการยืนยันอย่างเป็นทางการ
เพจ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันออก ทิ้งท้ายว่า สิ่งที่หน่วยงานต้องการฟังอาจไม่ใช่หนังสือร้องเรียน แต่คือการรับฟัง “เสียงที่ไม่ดัง” ก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบหายไป สำหรับครูหรือบุคลากรที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน สามารถรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายและยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความชัดเจนได้โดยตรง
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