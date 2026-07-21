วงการยัดห่วงสะเทือน! “จองคุช มัค” เซ็นเตอร์วัย 18 สูง 229 ซม. ว่าที่ดาวดัง NBA
วงการยัดห่วงสะเทือน! “จองคุช มัค” นักบาสเกตบอล เซ็นเตอร์วัย 18 เจ้าของความสูง 229 ซม. ว่าที่ดาวดัง NBA
กลายเป็นไวรัลในหมู่แฟน ๆ NBA หลังจากที่สถาบันกีฬาแห่งออสเตรเลีย (Australian Institute of Sport) ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอของ จองคุช มัค (Jongkuch Mach) เซ็นเตอร์วัย 18 ปี ส่วนสูง 229 เซนติเมตร ขณะเข้ารับการทดสอบโครงสร้างร่างกายด้วยการใช้เทคโนโลยีเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ โดยเขาถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่จะเขย่าวงการบาสเกตบอลในทศวรรษหน้า
จองคุช มัค เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2007 (ปัจจุบันอายุ 18 ปี) เป็นนักบาสเกตบอลชาวออสเตรเลียเชื้อสายซูดานใต้ เกิดและเติบโตในเมืองเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย จองคุช มัค เป็นหนึ่งในนักกีฬาบาสเกตบอลของศูนย์ความเป็นเลิศบาสเกตบอลออสเตรเลีย (BA CoE) และได้ลงแข่งขันในลีก NBL1 East
เส้นทางสู่ผืนสนามของจองคุชไม่ได้เริ่มจากความหลงใหลตั้งแต่เด็ก เพิ่งเริ่มจับลูกบาสเกตบอลอย่างจริงจังตอนอายุ 14 ปี จากการชักชวนของเพื่อนที่เห็นหน่วยก้านโดดเด่น ตัวจองคุชเองยอมรับว่าตอนแรกถูกผลักดันให้เล่นเพราะรูปร่างที่สูงใหญ่ แต่เมื่อได้สัมผัสเกมการแข่งขันก็ตกหลุมรักกีฬานี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้น พรสวรรค์ที่ก้าวกระโดดทำให้ถูกดึงตัวเข้าสู่โครงการ Perth Wildcats Academy รุ่นแรก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเชื้อสายแอฟริกันและชนพื้นเมือง
สิ่งที่ทำให้แมวมองจากลีก NBA สะดุดตาคือทักษะการเคลื่อนไหวที่ราวกับผู้เล่นตัวเล็ก วิ่งสปีดเต็มสนาม เปลี่ยนทิศทางได้อย่างลื่นไหล ป้องกันห่วงได้ทรงพลัง และทำสแลมดังค์ได้โดยแทบไม่ต้องออกแรงกระโดด ในฤดูกาล 2568 กับ NBL1 East ทำสถิติเฉลี่ย 2.7 คะแนน 3.2 รีบาวด์ และ 1.0 บล็อกต่อเกม แม้มีเวลาลงสนามจำกัด แต่เมื่อวัดประสิทธิภาพต่อนาทีกลับฉายแวว จนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาต่างรุมแย่งตัว ได้แก่ LSU, Colorado, Santa Clara, Charlotte, South Carolina และ Washington State
ร่างกายที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็มีราคาที่ต้องจ่าย จองคุชต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมากกว่า 20 กิโลกรัมภายในปีเดียวเพื่อรองรับแรงกระแทก และยังต้องสวมอุปกรณ์พยุงเข่าตลอดเวลาลงสนามเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเรื้อรัง
เมื่อเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์บาสเกตบอล จองคุช มัค ในวัย 18 ปีมีส่วนสูงเทียบเท่ากับตำนานอย่าง เหยา หมิง (Yao Ming) และปัจจุบันยังสูงกว่าผู้เล่นทุกคนที่กำลังโลดแล่นอยู่ใน NBA รวมถึงซูเปอร์สตาร์ร่างโย่งอย่าง วิกเตอร์ เวมบันยามา (Victor Wembanyama) อีกด้วย
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