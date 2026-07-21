ครม. มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงาน ปี 69-75 ดำเนินการอย่างมั่นคง
ครม. มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงาน ปี 69-75 ดำเนินการอย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ และรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศ
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงาน (ปี 2569 – 2575) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ แผนปฏิบติการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) การบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคง เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศ
2) การพัฒนากลไกการกำกับตลาดพลังงานตามบริบท ส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรม กำหนดราคาที่สะท้อนต้นทุนจริง และยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจพลังงาน
3) การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านพลังงาน พร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
4) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ยกระดับการพัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรให้มีมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาของแผนฯ จะประกอบไปด้วย การพัฒนาระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ การผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์ เป็นต้น
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