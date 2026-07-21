ข่าวการเมือง

ครม. มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงาน ปี 69-75 ดำเนินการอย่างมั่นคง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 14:03 น.

ครม. มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงาน ปี 69-75 ดำเนินการอย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ และรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงาน (ปี 2569 – 2575) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ แผนปฏิบติการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) การบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคง เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศ

2) การพัฒนากลไกการกำกับตลาดพลังงานตามบริบท ส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรม กำหนดราคาที่สะท้อนต้นทุนจริง และยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจพลังงาน

3) การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านพลังงาน พร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

4) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ยกระดับการพัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรให้มีมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาของแผนฯ จะประกอบไปด้วย การพัฒนาระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ การผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์ เป็นต้น

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 14:03 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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