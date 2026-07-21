ข่าวการเมือง

อ.ปวิน โต้แทน ไอซ์ รักชนก ปมถูกแซะติดบัตรใกล้จุดลับ ชี้ล้ำเส้นเหยียดผู้หญิง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 14:06 น.
อ.ปวินโต้แทน ไอซ์ รักชนก ปมถูกแซะติดบัตรใกล้จุดลับ ชี้ล้ำเส้นเหยียดผู้หญิง
Pavin Chachavalpongpun

อ.ปวิน ย้ำ แม้ไม่ได้เห็นด้วยกับ ไอซ์ รักชนก ทุกเรื่อง แต่การโจมตีด้วยเรื่องเพศไม่ใช่การวิจารณ์นักการเมือง ย้อนที่มาภาพคุยรัฐมนตรีปมโครงการ NDLP

กลายเป็นดราม่าที่ลุกลามจากภาพถ่ายเพียงภาพเดียว หลังชาวเน็ตบางกลุ่มวิจารณ์ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน กรณีหนีบบัตรประจำตัวไว้บริเวณช่วงเอว ขณะยืนสนทนากับ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หรืออาจารย์เชน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในอาคารรัฐสภา

ภาพดังกล่าวถูกนำไปขยายความในเชิงล้อเลียนทางเพศ ทั้งตำแหน่งของบัตร เสื้อผ้า และท่าทางของบุคคลในภาพ จนเกิดความคิดเห็นหยาบคายตามมาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่บทสนทนาในวันนั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงการใช้งบประมาณของภาครัฐ

ล่าสุด อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ออกมาแสดงความเห็นปกป้องรักชนก โดยระบุว่า แม้ตัวเขาไม่ได้เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ สส.หญิงรายนี้พูด และเคยวิจารณ์เธออย่างรุนแรงหลายครั้ง แต่การที่ฝ่ายตรงข้ามนำเรื่องเพศมาใช้โจมตีถือว่า “เลยเส้น” เพราะไม่ได้เป็นเพียงการดูหมิ่นนักการเมือง แต่เป็นการดูหมิ่นผู้หญิงด้วย

อ.ปวิน ยังตอบโต้ผู้ที่วิจารณ์ด้วยถ้อยคำรุนแรง โดยมีใจความว่า ตำแหน่งที่รักชนกจะใช้ติดบัตรเป็นเรื่องของเจ้าตัว ไม่ใช่เรื่องที่บุคคลอื่นควรนำไปเหยียดหยามหรือเชื่อมโยงกับอวัยวะเพศ แม้ข้อความของเขาจะใช้ภาษาตรงและหยาบตามลักษณะการตอบโต้ แต่แกนสำคัญอยู่ที่การปฏิเสธการโจมตีผู้หญิงผ่านเรื่องร่างกายและเพศ

อ.ปวิน ย้ำ แม้ไม่ได้เห็นด้วยกับ ไอซ์ รักชนก ทุกเรื่อง แต่การโจมตีด้วยเรื่องเพศไม่ใช่การวิจารณ์นักการเมือง ย้อนที่มาภาพคุยรัฐมนตรีปมโครงการ NDLP
Pavin Chachavalpongpun

ย้อนที่มาภาพ ไอซ์คุยอาจารย์เชนเรื่องโครงการ NDLP

ก่อนหน้านี้ รักชนกชี้แจงว่า ภาพที่ถูกนำไปวิจารณ์เกิดขึ้นระหว่างที่เธอหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เกี่ยวกับโครงการ National Digital Learning Platform หรือ NDLP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รักชนกระบุว่า โครงการระยะแรกใช้งบประมาณประมาณ 445 ล้านบาท โดยขอบเขตงานระบุการจ้างที่ปรึกษา 475 คน แต่ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบกลับเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อการสอนประมาณ 5,000 คลิป เธอจึงตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่ระบุการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มและผลิตเนื้อหาให้ตรงกับงานตั้งแต่ต้น

เธอยังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการติดตามการใช้งบประมาณได้ขอรายชื่อที่ปรึกษาทั้ง 475 คนจาก สพฐ. แต่ได้รับคำตอบว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในมือ ทั้งที่โครงการมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จากนั้นจึงขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรับดำเนินโครงการ แต่ยังไม่ได้รับรายชื่อ โดยมีการอ้างเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รักชนกจึงตั้งข้อสงสัยต่อว่า ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 475 คนเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือไม่ มีการส่งงานต่อให้เอกชนหรือเปล่า และผลงานที่ส่งมอบตรงตาม TOR มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ข้อสงสัยดังกล่าวยังเป็นการตรวจสอบและการตั้งคำถามของรักชนก ไม่ใช่ข้อสรุปว่ามหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนรายใดกระทำความผิด

ช่วงท้าย รักชนกระบุว่า ข้อมูลรายชื่อผู้ปฏิบัติงานอาจเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบโครงการอื่นในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง อว. ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่พรรคภูมิใจไทยมีอำนาจกำกับดูแล พร้อมพาดพิงถึงบริษัทที่เธอมองว่าเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า “ระบอบสีน้ำเงิน”

ส่วนนี้ยังเป็นการกล่าวหาและการประเมินทางการเมืองของรักชนก จึงต้องรอ TOR สัญญาจ้าง รายงานการส่งมอบงาน หลักฐานการเบิกจ่าย และคำชี้แจงจากหน่วยงานที่ถูกกล่าวถึง ก่อนจะสรุปว่ามีการเอื้อประโยชน์หรือทุจริตเกิดขึ้นจริง

จากเดิมที่ภาพควรถูกพูดถึงในฐานะการสนทนาเรื่องงบประมาณหลายร้อยล้านบาท ประเด็นกลับถูกดึงไปอยู่ที่ตำแหน่งติดบัตรของนักการเมืองหญิง การออกมาเคลื่อนไหวของปวินจึงทำให้การถกเถียงกลับมาอยู่ที่คำถามว่า การวิจารณ์นักการเมืองควรพุ่งไปที่การทำงานและหลักฐาน หรือควรปล่อยให้การเหยียดเพศเข้ามาแทนที่เนื้อหาทั้งหมด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 14:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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