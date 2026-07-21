ประกันสังคม อนุมัติจ่าย 4 แสน ช่วยเหลือ หลังผู้ประกันตนเสียชีวิต จากแพทย์วินิจฉัยผิด
ประกันสังคม อนุมัติจ่ายเงิน 4 แสนบาท ช่วยเหลือครอบครัวครูทราย หลังผู้ประกันตนเสียชีวิต จากแพทย์วินิจฉัยผิด พร้อมเร่งตรวจสอบ รพ.
21 ก.ค. 2569 ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ และรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2569 ได้พิจารณาข้อมูล เอกสาร และความเห็นทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ก่อนมีมติว่า กรณีดังกล่าวเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ
- ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
- ข้อ 5 (1) ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยจัดเป็นความเสียหายประเภทที่ 1 กรณีเสียชีวิต จึงเห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทจำนวน 400,000 บาท
รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมจะเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากพบว่าสถานพยาบาลมีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนด จะดำเนินการตามกฎหมายและสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
ขณะเดียวกัน สำนักงานประกันสังคมได้ประสานและให้คำแนะนำแก่ทายาทในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต พร้อมเร่งดำเนินการตรวจสอบ วินิจฉัย และสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแก่ผู้มีสิทธิโดยเร็ว
สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าจะดำเนินการกรณีดังกล่าวด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว รอบคอบ และเป็นธรรม พร้อมคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนและทายาทอย่างเต็มที่ รวมทั้งกำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลคู่สัญญาอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมและการคุ้มครองสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง
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