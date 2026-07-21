ทนายสายหยุด ลุยแจ้งความ บาร์โฮสต์โคราชใส่ชุดทนายรับดริงก์ลูกค้า ลั่น “ผมทนดูไม่ได้”
ทนายสายหยุด ลุยแจ้งความผิด พรบ.คอม บาร์โฮสต์โคราชใส่ชุดทนายรับดริงก์ลูกค้า เป็นการบิดเบือน ลั่น “ในฐานะทนายความ ผมทนดูไม่ได้”
จากกรณีที่โลกออนไลน์ปรากฎภาพหนุ่มบาร์โฮสประจำร้านสวมชุดครุยทนายขึ้นเวทีเพื่อรับดื่ม สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในวงของนักกฎหมายและทนายความในเรื่องของความไม่เหมาะสม หลังจากนั้นทางร้านได้ออกแถลงการณ์ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหมิ่นเหม่ แอบอ้าง หรือพาดพิงวิชาชีพแต่อย่างใด
ล่าสุด (21 ก.ค. 69) ทนายสายหยุด ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวในฐานะทนายความ โดยได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีบาร์โฮสต์โคราชแล้ว ในความผิดตามข้อ พรบ.คอม มาตรา 14 วรรหนึ่ง (1) โพสต์รูปอันเป็นเท็จ อาจเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
“ผมในฐานะทนายความทนดูไม่ได้..จึงทำการกล่าวโทษ!!!!!! จากกรณีมีหนุ่มบาร์โฮส..สวมครุยเนติบัญฑิต..นักกฎหมายบางท่านบอกว่าไม่เป็นความผิดใด ๆ ส่วนตัวผมมองว่าเป็นความผิดตาม พรบ.คอม มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) กรณีโพสต์รูปอันเป็นเท็จเนื่องจากหนุ่มโฮสไม่ใช่ทนาย…การกระทำดังกล่าวเป็นการบิดเบือน..โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้…ผมไม่อยากเห็นคนใส่ครุยเนติในร้านอาบอบนวด…หรือในสถานที่ไม่เหมาะไม่ควรจึงต้องดำเนินคดีปรามไว้ “
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อ้างอิงจาก : FB ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู
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