อาลัย ชวลิต เพียงพอ อดีตผู้พิพากษาสมทบอุดรธานี เสียชีวิต เปิดกำหนดฌาปนกิจ
ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า ชวลิต เพียงพอ อดีตผู้พิพากษาสมทบอุดรธานี เสียชีวิตแล้ว ช่วงเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม ตั้งบำเพ็ญกุศลที่มูลนิธิส่งเสริมธรรม ก่อนฌาปนกิจ 25 กรกฎาคม ณ วัดบ้านจิก
นายชวลิต เพียงพอ อดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เสียชีวิตลงแล้วในช่วงเช้าของวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ที่บ้านพักในตัวเมืองอุดรธานี โดยบุตรชายใช้บัญชีเฟซบุ๊ก Hung Phiangphor เป็นผู้โพสต์แจ้งข่าวการจากไป ก่อนเคลื่อนร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิส่งเสริมธรรม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ
ครอบครัวได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ มูลนิธิส่งเสริมธรรม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี ดังนี้
- วันที่ 19–23 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. พิธีกงเต๊ก และเวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
- วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. พิธีเคารพศพ และเวลา 13.00 น. เคลื่อนร่างไปประกอบพิธีฌาปนกิจ ณ วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก)
นอกจากงานด้านตุลาการ นายชวลิตยังเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจท้องถิ่นในฐานะประธานอาชากรุ๊ป และเจ้าของร้านไทยพิพัฒน์ ร้านจำหน่ายผ้าห่มในจังหวัดอุดรธานี
ประวัติ จากครูสอนพิมพ์ดีดทหารจีไอ สู่ผู้พิพากษาสมทบ
ก่อนจะเป็นที่รู้จักในบทบาทผู้พิพากษาสมทบ นายชวลิตมีเรื่องราวชีวิตช่วงหนึ่งที่ผูกพันกับหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดอุดรธานี นั่นคือค่ายรามสูร ฐานตรวจจับสัญญาณของกองทัพสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ช่วงสงครามเวียดนาม
ตามรายงานของเดอะอีสานเรคคอร์ดเมื่อปี 2562 ซึ่งขณะนั้นนายชวลิตมีอายุ 70 ปี เขาเคยทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนพิมพ์ดีดให้ทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในค่ายดังกล่าว และเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเรียนภายในค่าย ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้มีความทรงจำโดยตรงเกี่ยวกับยุคทหารจีไอในอุดรธานี ซึ่งเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่หาผู้เล่าจากประสบการณ์ตรงได้ยากขึ้นทุกปี
จากบทบาทในค่ายทหารสหรัฐฯ นายชวลิตได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาสู่งานด้านกระบวนการยุติธรรม โดยราชกิจจานุเบกษาบันทึกไว้ว่าเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีหลายวาระต่อเนื่อง อย่างน้อยในปี 2554, 2558, 2562 และ 2564 สะท้อนว่าเขาทำงานด้านคดีเด็กและครอบครัวในพื้นที่อุดรธานีต่อเนื่องมายาวนานหลายปี
The Thaiger ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเพียงพอ และร่วมรำลึกถึงนายชวลิตในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อเด็กและครอบครัวมาอย่างยาวนาน
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