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อาลัย ชวลิต เพียงพอ อดีตผู้พิพากษาสมทบอุดรธานี เสียชีวิต เปิดกำหนดฌาปนกิจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 13:37 น.
อาลัย ชวลิต เพียงพอ อดีตผู้พิพากษาสมทบอุดรธานี เสียชีวิต เปิดกำหนดฌาปนกิจ
ภาพจาก : FB/Hung Phiangphor

ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า ชวลิต เพียงพอ อดีตผู้พิพากษาสมทบอุดรธานี เสียชีวิตแล้ว ช่วงเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม ตั้งบำเพ็ญกุศลที่มูลนิธิส่งเสริมธรรม ก่อนฌาปนกิจ 25 กรกฎาคม ณ วัดบ้านจิก

นายชวลิต เพียงพอ อดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เสียชีวิตลงแล้วในช่วงเช้าของวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ที่บ้านพักในตัวเมืองอุดรธานี โดยบุตรชายใช้บัญชีเฟซบุ๊ก Hung Phiangphor เป็นผู้โพสต์แจ้งข่าวการจากไป ก่อนเคลื่อนร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิส่งเสริมธรรม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี

กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ

ครอบครัวได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ มูลนิธิส่งเสริมธรรม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี ดังนี้

  • วันที่ 19–23 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. พิธีกงเต๊ก และเวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
  • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. พิธีเคารพศพ และเวลา 13.00 น. เคลื่อนร่างไปประกอบพิธีฌาปนกิจ ณ วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก)

นอกจากงานด้านตุลาการ นายชวลิตยังเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจท้องถิ่นในฐานะประธานอาชากรุ๊ป และเจ้าของร้านไทยพิพัฒน์ ร้านจำหน่ายผ้าห่มในจังหวัดอุดรธานี

ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า ชวลิต เพียงพอ อดีตผู้พิพากษาสมทบอุดรธานี เสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก : FB/Hung Phiangphor

ประวัติ จากครูสอนพิมพ์ดีดทหารจีไอ สู่ผู้พิพากษาสมทบ

ก่อนจะเป็นที่รู้จักในบทบาทผู้พิพากษาสมทบ นายชวลิตมีเรื่องราวชีวิตช่วงหนึ่งที่ผูกพันกับหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดอุดรธานี นั่นคือค่ายรามสูร ฐานตรวจจับสัญญาณของกองทัพสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ช่วงสงครามเวียดนาม

ตามรายงานของเดอะอีสานเรคคอร์ดเมื่อปี 2562 ซึ่งขณะนั้นนายชวลิตมีอายุ 70 ปี เขาเคยทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนพิมพ์ดีดให้ทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในค่ายดังกล่าว และเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเรียนภายในค่าย ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้มีความทรงจำโดยตรงเกี่ยวกับยุคทหารจีไอในอุดรธานี ซึ่งเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่หาผู้เล่าจากประสบการณ์ตรงได้ยากขึ้นทุกปี

จากบทบาทในค่ายทหารสหรัฐฯ นายชวลิตได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาสู่งานด้านกระบวนการยุติธรรม โดยราชกิจจานุเบกษาบันทึกไว้ว่าเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีหลายวาระต่อเนื่อง อย่างน้อยในปี 2554, 2558, 2562 และ 2564 สะท้อนว่าเขาทำงานด้านคดีเด็กและครอบครัวในพื้นที่อุดรธานีต่อเนื่องมายาวนานหลายปี

The Thaiger ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเพียงพอ และร่วมรำลึกถึงนายชวลิตในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อเด็กและครอบครัวมาอย่างยาวนาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 13:37 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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