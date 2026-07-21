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เศร้า! ยายวัย 69 ปี วูบเสียชีวิต ต่อแถวยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่บ่าย หลังโดนตัดสิทธิบัตรคนจน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 13:47 น.
ขอบคุณภาพจาก Thairath

ยายวัย 69 ปี วูบเสียชีวิต หลังยืนต่อแถวอุทธรณ์ โดนตัดสิทธิบัตรคนจนตั้งแต่บ่าย ของวันที่ 20 ก.ค. 69 สุดยื้อเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืด

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นางเงา รกไภร อายุ 69 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ม.2 บ้านสกาดกลาง ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน เสียชีวิตในเวลาต่อมา ประมาณ 04.00 น. ของวันนี้ ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ (20 ก.ค. 69) นางเงาได้ยืนต่อแถวตั้งแต่บ่าย เพื่อยื่นทบทวนสิทธิของผู้ที่ถูกตัดสิทธิออกจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ก่อนที่นางเงา จะวูบและทรุดลงหมดสติ หลังทำเรื่องเสร็จสิ้น คนรอบข้างจึงช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียก 1669 ก่อนส่งโรงพยาบาลปัว ก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้

เบื้องต้นมีรายงานว่านางเงามีโรคประจำตัว อย่างไรก็ตามสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้ง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 13:47 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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