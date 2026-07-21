เศร้า! ยายวัย 69 ปี วูบเสียชีวิต ต่อแถวยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่บ่าย หลังโดนตัดสิทธิบัตรคนจน
ยายวัย 69 ปี วูบเสียชีวิต หลังยืนต่อแถวอุทธรณ์ โดนตัดสิทธิบัตรคนจนตั้งแต่บ่าย ของวันที่ 20 ก.ค. 69 สุดยื้อเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืด
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นางเงา รกไภร อายุ 69 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ม.2 บ้านสกาดกลาง ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน เสียชีวิตในเวลาต่อมา ประมาณ 04.00 น. ของวันนี้ ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ (20 ก.ค. 69) นางเงาได้ยืนต่อแถวตั้งแต่บ่าย เพื่อยื่นทบทวนสิทธิของผู้ที่ถูกตัดสิทธิออกจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก่อนที่นางเงา จะวูบและทรุดลงหมดสติ หลังทำเรื่องเสร็จสิ้น คนรอบข้างจึงช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียก 1669 ก่อนส่งโรงพยาบาลปัว ก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้
เบื้องต้นมีรายงานว่านางเงามีโรคประจำตัว อย่างไรก็ตามสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้ง
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