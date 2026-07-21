ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง “รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์” นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้ง “รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่
นาย วัชรพล ขาวขำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดยเห็นชอบตามที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นาย รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนใหม่
โดยนายรพีภัทร์จะเข้ารับตำแหน่งแทนนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบัน ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569
สำหรับ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Public Administration: MAP) จากมหาวิทยาลัยชามิเนดแห่งโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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