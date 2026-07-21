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เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 11:54 น.
เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา

แมนยูฯ คว้า ไทแนน ทอมป์สัน ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ดีลเริ่มต้น 4 ล้านปอนด์ วงในชี้เป็นการซื้อคุ้มเกินราคา

สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ว่าได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัว ไทแนน ทอมป์สัน กองหน้าริมเส้นดาวรุ่งวัย 18 ปี จากท็อตแนม ฮอตสเปอร์ คู่แข่งร่วมลีก โดยขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนนักเตะเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยสโมสรระบุในแถลงการณ์ต้อนรับนักเตะรายนี้สู่ทีมและอวยพรให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

ประวัติ ไทแนน ทอมป์สัน

ไทแนน ทอมป์สัน เกิดที่เมืองครอยดอน ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน เป็นปีกถนัดเท้าขวาที่เล่นทางฝั่งซ้าย มีความสูง 6 ฟุต 2 นิ้ว เป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชน และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดของอะคาเดมีท็อตแนม

ผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าโดดเด่นมาก ทอมป์สันทำได้ 13 ประตู กับอีก 6 แอสซิสต์ ในหลายระดับตั้งแต่ชุดอายุไม่เกิน 18 ปี จนถึงชุดอายุไม่เกิน 21 ปี รวมถึง 7 ประตูจาก 7 นัดในศึกยูฟ่า ยูธ ลีก ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้เขาได้ถูกดึงขึ้นไปติดทีมชุดใหญ่ของท็อตแนมในวันแข่งขัน

ทอมป์สันเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับท็อตแนมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ก่อนที่แมนฯ ยูไนเต็ดจะเร่งเจรจาในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนได้ตัวมาสำเร็จ

ข้อตกลงมีมูลค่าเริ่มต้น 4 ล้านปอนด์ บวกค่าตัวเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอีก 4 ล้านปอนด์ ซึ่งแหล่งข่าวในวงการอธิบายว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง โดยสื่อ The Athletic เปิดเผยว่า ค่าตัวส่วนเพิ่มขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของทอมป์สันในระดับทีมชุดใหญ่ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ดีลนี้ถูกมองว่าเป็นการคว้าตัวที่ยอดเยี่ยม

แมนยูฯ คว้า ไทแนน ทอมป์สัน ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ดีลเริ่มต้น 4 ล้านปอนด์ วงในชี้เป็นการซื้อคุ้มเกินราคา
ภาพจาก: Manchester United

การเซ็นสัญญาครั้งนี้ถือเป็นการเสริมทัพรายที่ 4 ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อนของแมนฯ ยูไนเต็ด หลังจากก่อนหน้านี้ได้ประกาศคว้าตัวอันเดรย์ ซานโตส, คาร์ล ดาร์โลว์ และยูรี ตีเลอมันส์ มาแล้ว

แม้เดิมทีคาดกันว่าทอมป์สันจะถูกส่งไปเล่นในระดับอะคาเดมีก่อนเพื่อปรับตัว แต่มีรายงานว่าเขาอาจได้ร่วมเก็บตัวและลงเล่นเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่ทันที โดยมองว่าเมื่อปรับตัวได้แล้ว ทอมสันอาจถูกใช้งานเป็นตัวเลือกในตำแหน่งปีกซ้ายในฤดูกาลที่จะถึงนี้

ประเด็นนี้น่าสนใจ เพราะปีกซ้ายเป็นตำแหน่งที่แมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของไมเคิล คาร์ริค ยังขาดผู้เล่นเฉพาะทาง ที่ผ่านมาคาร์ริคต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้มาเตอุส กุนญา ซึ่งเป็นกองหน้าตัวสนับสนุนโดยธรรมชาติ และแพทริค ดอร์กู ที่ถูกซื้อมาเล่นตำแหน่งวิงแบ็ก มาเล่นในตำแหน่งนี้ ซึ่งทั้งคู่ก็ทำผลงานได้ดีจนช่วยให้ทีมจบอันดับ 3 ในพรีเมียร์ลีกและได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปียนส์ลีก

แมนยูฯ คว้า ไทแนน ทอมป์สัน ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ดีลเริ่มต้น 4 ล้านปอนด์ วงในชี้เป็นการซื้อคุ้มเกินราคา
ภาพจาก: Manchester United

ที่มา: Manchester United, Yahoo Sports, RotoWire, The Peoples Person

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 11:54 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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