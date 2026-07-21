ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวนคนแซะติดบัตรตรงเอว เผยที่มาภาพคุย “อาจารย์เชน” ปม NDLP

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 12:13 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 12:13 น.
“ไอซ์ รักชนก” สวนคนแซะติดบัตรตรงเอว เผยที่มาภาพคุย “อาจารย์เชน” ปม NDLP
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

ภาพการสนทนาระหว่าง สส.ไอซ์ และ อาจารย์เชน ถูกชาวเน็ตจับตาแซะตำแหน่งติดบัตร ก่อนรักชนกเปิดเบื้องหลัง กำลังตามรายชื่อที่ปรึกษา 475 คนในโครงการแพลตฟอร์มการศึกษา

กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์และวิจารณ์ในโลกออนไลน์ สำหรับภาพของ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ขณะยืนสนทนากับ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หรือ อาจารย์เชน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บริเวณอาคารรัฐสภา

แม้ภาพดังกล่าวเป็นการหารือเรื่องงบประมาณภาครัฐ แต่ชาวเน็ตบางส่วนกลับมุ่งวิจารณ์บัตรที่รักชนกหนีบไว้บริเวณช่วงเอวด้านหน้า พร้อมนำภาพไปเขียนคำบรรยายและวิเคราะห์ท่าทางในเชิงล้อเลียน จนประเด็นตำแหน่งติดบัตรกลบเนื้อหาของบทสนทนาในภาพไปเกือบหมด

ล่าสุด รักชนกออกมาโต้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ภาพดังกล่าวปรากฏเต็มหน้าฟีดพร้อมความคิดเห็นหยาบคายจำนวนมาก ก่อนเหน็บกลับว่า หากครั้งหน้าติดบัตรตรงจุดที่ถูกวิจารณ์กันจริง ๆ ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดปฏิกิริยาเช่นไร จากนั้นจึงอธิบายว่า วันเกิดเหตุเธอกำลังพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เรื่องโครงการ National Digital Learning Platform หรือ NDLP ไม่ใช่บทสนทนาส่วนตัวตามที่บางคนจินตนาการ

ภาพการสนทนาระหว่าง สส.ไอซ์ และ อาจารย์เชน ถูกชาวเน็ตจับตาแซะตำแหน่งติดบัตร
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

จากป้ายตรงเอว สู่คำถามงบ NDLP 445 ล้านบาท

NDLP เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายให้เด็กและครูเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ โดยเว็บไซต์โครงการระบุว่าแพลตฟอร์มครอบคลุมเนื้อหาหลายกลุ่มสาระและออกแบบมาเพื่อลดข้อจำกัดด้านสถานที่กับเวลา

รักชนกระบุว่า โครงการระยะแรกใช้งบประมาณประมาณ 445 ล้านบาท และเขียนขอบเขตงานในลักษณะจ้างที่ปรึกษา 475 คน แต่ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบกลับประกอบด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อการสอนประมาณ 5,000 คลิป จึงตั้งคำถามว่า เหตุใดหน่วยงานไม่จัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงานพัฒนาระบบและผลิตเนื้อหาให้ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้น

เธอยังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการติดตามการใช้งบประมาณได้ขอรายชื่อที่ปรึกษาทั้ง 475 คนจาก สพฐ. เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลใดและปฏิบัติงานจริงหรือไม่ แต่ได้รับคำตอบว่าไม่มีรายชื่อดังกล่าวอยู่ในมือ ทั้งที่มีการจ่ายเงินในโครงการระยะแรกแล้ว เรื่องนี้เป็นคำกล่าวของรักชนกซึ่งยังต้องรอเอกสารและคำชี้แจงจาก สพฐ. ประกอบ

รักชนกเปิดเผยอีกว่า ผู้รับงานโครงการคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยอ้างข้อจำกัดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เธอตั้งข้อสงสัยว่า บุคลากรทั้ง 475 คนเป็นคนของมหาวิทยาลัยจริงทั้งหมดหรือไม่ และมีการส่งต่องานบางส่วนให้เอกชนดำเนินการหรือเปล่า

ข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่จาก สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TU-RAC เคยเข้าสำรวจและรวบรวมความต้องการใช้งานระบบ NDLP จากโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลไปศึกษา ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของโครงการ จึงยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทกับโครงการจริง แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่พิสูจน์ข้อสงสัยเรื่องการส่งต่องานหรือจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ส่วนข้ออ้างเรื่อง PDPA รักชนกชี้ไปที่มาตรา 4 ซึ่งยกเว้นการใช้กฎหมายบางส่วนกับสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ ในกรณีเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อทำหน้าที่ตามอำนาจของสภา อย่างไรก็ตาม ประเด็นว่าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องส่งมอบรายชื่อในรายละเอียดและรูปแบบใด ยังอาจต้องพิจารณากฎหมาย ระเบียบราชการ และขอบเขตคำขอร่วมด้วย

ช่วงท้ายของโพสต์ รักชนกกล่าวว่า ข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษาอาจเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการตรวจสอบโครงการหลายรายการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง อว. ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่พรรคภูมิใจไทยมีอำนาจกำกับกระทรวง พร้อมเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายบริษัทที่เธอเรียกว่าเป็นแหล่งรายได้ของ “ระบอบสีน้ำเงิน”

ข้อกล่าวหานี้สอดคล้องกับประเด็นที่รักชนกเคยตั้งคำถามต่อโครงการ TH-AI Passport และงานภาครัฐหลายโครงการ ซึ่งเธออ้างว่ามีกลุ่มบริษัทบางแห่งรับงานเกี่ยวเนื่องกันรวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงดังกล่าวยังเป็นข้อสังเกตทางการเมือง ไม่ใช่ผลวินิจฉัยว่าบริษัท มหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิด

จากภาพที่ถูกวิจารณ์เรื่องตำแหน่งติดบัตร ประเด็นจึงวกกลับมายังคำถามใหญ่กว่าเดิมว่า งบประมาณหลายร้อยล้านบาทถูกจ่ายให้ใคร บุคลากร 475 คนมีตัวตนและทำหน้าที่ใด มหาวิทยาลัยดำเนินงานเองมากน้อยเพียงใด และผลงานที่รัฐได้รับสอดคล้องกับ TOR หรือไม่

คำตอบที่ชัดเจนต้องมาจากการเปิดเผย TOR สัญญาจ้าง รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน หลักฐานการเบิกจ่าย และรายงานส่งมอบงาน ไม่ใช่การตัดสินจากตำแหน่งบัตรในภาพเพียงอย่างเดียว

จากป้ายตรงเอว สู่คำถามงบ NDLP 445 ล้านบาท
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง “รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์” นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่

2 นาที ที่แล้ว
“ไอซ์ รักชนก” สวนคนแซะติดบัตรตรงเอว เผยที่มาภาพคุย “อาจารย์เชน” ปม NDLP ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวนคนแซะติดบัตรตรงเอว เผยที่มาภาพคุย “อาจารย์เชน” ปม NDLP

48 นาที ที่แล้ว
เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา ข่าวกีฬา

เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย อดีตผู้เข้าแข่งขันมิสยูนิเวิร์สจาเมกา ปี 67 เสียชีวิตปริศนาในวัย 35 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิจารณ์ยับ! ครูสาวใช้เด็กนักเรียน ล้างจานของตัวเอง เจ้าตัวโร่ขอโทษ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนอื่นหยุด แต่เราทำงาน? 29 ก.ค. บริษัทไม่หยุดผิดกฎหมายไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026 บันเทิง

ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลยกฟ้อง “แอม ไซยาไนด์” คดี “พี่น้อย” แม่ค้าผัก ระบุไม่ได้ว่ารับสารพิษชนิดใด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ย่างศพ 7 ศพ รถบัสชนราวกั้น ไฟลุกท่วม เวียดนาม ข่าวต่างประเทศ

สลด ย่างศพ 7 ศพ รถบัสชนราวกั้น ไฟลุกท่วม เวียดนาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเผยเคส ชายไทยวัย 37 ติดฝีดาษวานร ตุ่มขึ้นทั่วตัว หลังมีสัมพันธ์กับต่างชาติ ข่าว

หมอเผยเคส ชายไทยวัย 37 ติดฝีดาษวานร ตุ่มขึ้นทั่วตัว หลังมีสัมพันธ์กับต่างชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง มดดำเล่านาทีก่อนเกิดเหตุ บันเทิง

สรุปดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง มดดำเล่านาทีก่อนเกิดเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลขอโทษประชาชน สั่งปรับเกณฑ์บัตรคนจน ย้ำต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ปัดกระแสข่าวแลกคดี หลัง “ป้อม ภาวุธ” เปลี่ยนท่าที TH-AI Passport

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทอง 30 บาท ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน เช็กหลักเกณฑ์ที่นี่ ข่าว

สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทอง 30 บาท ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน เช็กเลยใครเข้าเกณฑ์บ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ครูตี๋ สอนจีบสาว&quot; ไลฟ์โค้ชสายดาร์กแห่ง TikTok บันเทิง

ประวัติ “ครูตี๋ สอนจีบสาว” ไลฟ์โค้ชสายดาร์กแห่ง TikTok

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มีรถเก่า มอเตอร์ไซค์ 2 คัน ยังได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม เปิดเกณฑ์ที่รัฐเตรียมทบทวน เศรษฐกิจ

มีรถเก่า มอเตอร์ไซค์ 2 คัน ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม เปิดเกณฑ์รัฐเตรียมทบทวน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มพลัดตกจากอพาร์ทเม้นท์ 12 ชั้น ตกใส่ผู้หญิงเดินอยู่ข้างล่าง หญิงดับ ตัวเองรอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา ทะเลาะกันเรื่องอะไร อดีตผู้จัดการคนเคยรัก สู่ดราม่าสาดน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครูทราย โต้ปมสามีเสียชีวิต ซัด รพ.ให้ข้อมูลบิดเบือน ลั่นคนตายพูดไม่ได้ แต่เมียยังอยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” ขอโทษประชาชน หลัง “เท้ง” โดนป้าลุกถาม ทิ้งคะแนนให้โจรครองอำนาจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ต้นสังกัดยังเงียบ ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว บันเทิง

หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ต้นสังกัดยังเงียบ ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ใหม่ รัชดา&quot; ช่างผมมือทองวงการบันเทิง อดีตคนสนิทเจนี่ ก่อนโผล่เป็นข่าวดังในงานแต่งณเดชน์-ญาญ่า บันเทิง

ประวัติ “ใหม่ รัชดา” ช่างผมมือทองวงการบันเทิง อดีตคนสนิทเจนี่ ก่อนโผล่เป็นข่าวดังในงานแต่งณเดชน์-ญาญ่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” โพสต์เดือดหลังได้ยินข่าวลือ ย้ายเก้าอี้บิ๊กข้าราชการ ไม่ยอมสนองนโยบาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ซานคามิลโล เผย คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว รับเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่ ข่าว

รพ.ซานคามิลโล คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว เผยเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ารีสอร์ตอุดรธานี สั่งลูกค้าปิดแอร์กลางวัน อ้างกลัวเครื่องพัง สุดท้ายต้องย้ายหนี ข่าว

ดราม่ารีสอร์ตอุดรธานี สั่งลูกค้าปิดแอร์กลางวัน อ้างกลัวเครื่องพัง สุดท้ายต้องย้ายหนี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 12:13 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 12:13 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา

เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา

เผยแพร่: 21 กรกฎาคม 2569

อาลัย อดีตผู้เข้าแข่งขันมิสยูนิเวิร์สจาเมกา ปี 67 เสียชีวิตปริศนาในวัย 35 ปี

เผยแพร่: 21 กรกฎาคม 2569

วิจารณ์ยับ! ครูสาวใช้เด็กนักเรียน ล้างจานของตัวเอง เจ้าตัวโร่ขอโทษ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เผยแพร่: 21 กรกฎาคม 2569

คนอื่นหยุด แต่เราทำงาน? 29 ก.ค. บริษัทไม่หยุดผิดกฎหมายไหม

เผยแพร่: 21 กรกฎาคม 2569
Back to top button