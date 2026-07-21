ไอซ์ รักชนก สวนคนแซะติดบัตรตรงเอว เผยที่มาภาพคุย “อาจารย์เชน” ปม NDLP
ภาพการสนทนาระหว่าง สส.ไอซ์ และ อาจารย์เชน ถูกชาวเน็ตจับตาแซะตำแหน่งติดบัตร ก่อนรักชนกเปิดเบื้องหลัง กำลังตามรายชื่อที่ปรึกษา 475 คนในโครงการแพลตฟอร์มการศึกษา
กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์และวิจารณ์ในโลกออนไลน์ สำหรับภาพของ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ขณะยืนสนทนากับ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หรือ อาจารย์เชน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บริเวณอาคารรัฐสภา
แม้ภาพดังกล่าวเป็นการหารือเรื่องงบประมาณภาครัฐ แต่ชาวเน็ตบางส่วนกลับมุ่งวิจารณ์บัตรที่รักชนกหนีบไว้บริเวณช่วงเอวด้านหน้า พร้อมนำภาพไปเขียนคำบรรยายและวิเคราะห์ท่าทางในเชิงล้อเลียน จนประเด็นตำแหน่งติดบัตรกลบเนื้อหาของบทสนทนาในภาพไปเกือบหมด
ล่าสุด รักชนกออกมาโต้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ภาพดังกล่าวปรากฏเต็มหน้าฟีดพร้อมความคิดเห็นหยาบคายจำนวนมาก ก่อนเหน็บกลับว่า หากครั้งหน้าติดบัตรตรงจุดที่ถูกวิจารณ์กันจริง ๆ ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดปฏิกิริยาเช่นไร จากนั้นจึงอธิบายว่า วันเกิดเหตุเธอกำลังพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เรื่องโครงการ National Digital Learning Platform หรือ NDLP ไม่ใช่บทสนทนาส่วนตัวตามที่บางคนจินตนาการ
จากป้ายตรงเอว สู่คำถามงบ NDLP 445 ล้านบาท
NDLP เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายให้เด็กและครูเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ โดยเว็บไซต์โครงการระบุว่าแพลตฟอร์มครอบคลุมเนื้อหาหลายกลุ่มสาระและออกแบบมาเพื่อลดข้อจำกัดด้านสถานที่กับเวลา
รักชนกระบุว่า โครงการระยะแรกใช้งบประมาณประมาณ 445 ล้านบาท และเขียนขอบเขตงานในลักษณะจ้างที่ปรึกษา 475 คน แต่ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบกลับประกอบด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อการสอนประมาณ 5,000 คลิป จึงตั้งคำถามว่า เหตุใดหน่วยงานไม่จัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงานพัฒนาระบบและผลิตเนื้อหาให้ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้น
เธอยังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการติดตามการใช้งบประมาณได้ขอรายชื่อที่ปรึกษาทั้ง 475 คนจาก สพฐ. เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลใดและปฏิบัติงานจริงหรือไม่ แต่ได้รับคำตอบว่าไม่มีรายชื่อดังกล่าวอยู่ในมือ ทั้งที่มีการจ่ายเงินในโครงการระยะแรกแล้ว เรื่องนี้เป็นคำกล่าวของรักชนกซึ่งยังต้องรอเอกสารและคำชี้แจงจาก สพฐ. ประกอบ
รักชนกเปิดเผยอีกว่า ผู้รับงานโครงการคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยอ้างข้อจำกัดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เธอตั้งข้อสงสัยว่า บุคลากรทั้ง 475 คนเป็นคนของมหาวิทยาลัยจริงทั้งหมดหรือไม่ และมีการส่งต่องานบางส่วนให้เอกชนดำเนินการหรือเปล่า
ข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่จาก สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TU-RAC เคยเข้าสำรวจและรวบรวมความต้องการใช้งานระบบ NDLP จากโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลไปศึกษา ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของโครงการ จึงยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทกับโครงการจริง แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่พิสูจน์ข้อสงสัยเรื่องการส่งต่องานหรือจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ส่วนข้ออ้างเรื่อง PDPA รักชนกชี้ไปที่มาตรา 4 ซึ่งยกเว้นการใช้กฎหมายบางส่วนกับสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ ในกรณีเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อทำหน้าที่ตามอำนาจของสภา อย่างไรก็ตาม ประเด็นว่าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องส่งมอบรายชื่อในรายละเอียดและรูปแบบใด ยังอาจต้องพิจารณากฎหมาย ระเบียบราชการ และขอบเขตคำขอร่วมด้วย
ช่วงท้ายของโพสต์ รักชนกกล่าวว่า ข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษาอาจเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการตรวจสอบโครงการหลายรายการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง อว. ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่พรรคภูมิใจไทยมีอำนาจกำกับกระทรวง พร้อมเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายบริษัทที่เธอเรียกว่าเป็นแหล่งรายได้ของ “ระบอบสีน้ำเงิน”
ข้อกล่าวหานี้สอดคล้องกับประเด็นที่รักชนกเคยตั้งคำถามต่อโครงการ TH-AI Passport และงานภาครัฐหลายโครงการ ซึ่งเธออ้างว่ามีกลุ่มบริษัทบางแห่งรับงานเกี่ยวเนื่องกันรวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงดังกล่าวยังเป็นข้อสังเกตทางการเมือง ไม่ใช่ผลวินิจฉัยว่าบริษัท มหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิด
จากภาพที่ถูกวิจารณ์เรื่องตำแหน่งติดบัตร ประเด็นจึงวกกลับมายังคำถามใหญ่กว่าเดิมว่า งบประมาณหลายร้อยล้านบาทถูกจ่ายให้ใคร บุคลากร 475 คนมีตัวตนและทำหน้าที่ใด มหาวิทยาลัยดำเนินงานเองมากน้อยเพียงใด และผลงานที่รัฐได้รับสอดคล้องกับ TOR หรือไม่
คำตอบที่ชัดเจนต้องมาจากการเปิดเผย TOR สัญญาจ้าง รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน หลักฐานการเบิกจ่าย และรายงานส่งมอบงาน ไม่ใช่การตัดสินจากตำแหน่งบัตรในภาพเพียงอย่างเดียว
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