ใหม่ รัชดา เฉลยปมสาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ลั่น ไม่ต้องสาระแนขอโทษ

ใหม่ รัชดา เฉลยปมสาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า ลั่น “ไม่ต้องสาระแนขอโทษสิ่งที่ทำกับฉันเมื่อก่อน”
จากกรณีดรามาร้อนที่กำลังเป็นกระแสและถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อมีข่าวลือออกมาว่า เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ถูกสาดน้ำใส่หน้า โดย ใหม่ รัชดา แฮร์สไตลิสต์ชื่อดัง กลางงานฉลองวิวาห์ ณเดชน์-ญาญ่า ช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ จนหลายคนอยากจะรู้สาเหตุที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้น เพราะทราบแค่เพียงว่าทั้งสองเกาเหลากันมาก่อนแล้ว แต่การสาดน้ำนี่ยังไม่รู้เหตุผล
สรุปดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง มดดำเล่านาทีก่อนเกิดเหตุ
ล่าสุด ใหม่ รัชดา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียแล้ว หลังมีชาวเน็ตจำนวนมากถล่มคอมเมนต์ถามและวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นสาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานฉลองแต่งงานของ ณเดชน์-ญาญ่า ว่า การกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นงานมงคลที่คู่บ่าวสาวเชิญทั้งคู่มาร่วมฉลอง ไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนั้น ระวังจะกลายเป็นคนดับ
ใหม่ รัชดา ไล่ตอบคอมเมนต์ว่า “ไม่สาระแนนะคะ ฉันอยู่ของฉันเฉย ๆ ไม่ต้องสาระแน จะขอโทษที่ทำฉันไว้เมื่อก่อนทำไม ไปถามมันดูได้ แน่จริงก็ไปถามมันสิสร้างเรื่องไว้เยอะมากที่ผ่านมากล้าหรือเปล่าอ ฉันอยู่ของฉันดี ๆ อยากจะเดินมาขอโทษ เคยบอกไปแล้วอย่ามายุ่งกันอีก กับเรื่องที่ทำกับฉันเมื่อก่อนทำไม ไม่เสือกค่ะ เป็นติ่งมันหรอ”
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