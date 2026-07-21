อาลัย อดีตผู้เข้าแข่งขันมิสยูนิเวิร์สจาเมกา ปี 67 เสียชีวิตปริศนาในวัย 35 ปี
อาลัย ลาโทย่า มัลคอม อดีตผู้เข้าแข่งขันมิสยูนิเวิร์สจาเมกา ปี 67 เสียชีวิตปริศนาในวัย 35 ปี ปรากฎตัวครั้งสุดท้ายต่อสาธารณชน 3 ก.ค. 69
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม สำนักข่าว Mirror รายงานว่า ลาโทย่า มัลคอม นักแสดงและอดีตผู้เข้าแข่งขันมิสยูนิเวิร์สจาเมกาในปี 2567 เสียชีวิตในวัย 35 ปี
โดยทางกองประกวดได้แจ้งข่าวความสูญเสียครั้งนี้ พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของอดีตผู้เข้าร่วมประกวดนางงามคนดังกล่าว
เบื้องต้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ ลาโทย่า มัลคอม แต่อย่างใด ซึ่งการปรากฎตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายของเธอคือวันที่ 3 กรกฎาคม
สำหรับ ลาโทย่า มัลคอม ถือเป็นผู้เข้าประกวดที่โดดเด่นคนหนึ่ง และเธอชนะ มิสจาเมกา บิกีนี่ อินเตอร์เนชันนั่ล ซึ่งเธอได้อุทิศชัยชนะครั้งนั้นให้บิดาของเธอที่เพิ่งจากโลกนี้ไป
ปัจจุบันเธอเป็นนักแสดง ครูสอนเต้น และยังเป็นเจ้าของมูลนิธิ Transition Project ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเด็กผู้หญิงวัยรุ่นให้รับมือกับการเป็นผู้ใหญ่ด้วย
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