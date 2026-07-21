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คนอื่นหยุด แต่เราทำงาน? 29 ก.ค. บริษัทไม่หยุดผิดกฎหมายไหม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 11:39 น.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา ราชการและธนาคารหยุด แต่พนักงานเอกชนอาจต้องทำงานตามปกติ เพราะวันหยุดของบริษัทใช้เกณฑ์ต่างกัน

ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569 มีวันหยุดราชการเรียงต่อกันถึง 3 วัน ตั้งแต่ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 29 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา และ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา หน่วยงานราชการจึงปิดให้บริการติดต่อกันตามปฏิทินวันหยุดราชการ

อย่างไรก็ตาม พนักงานบริษัทเอกชนจำนวนหนึ่งกลับพบว่า บริษัทให้หยุดวันที่ 28 กรกฎาคม แต่วันที่ 29 กรกฎาคมยังต้องเข้างานตามปกติ ทั้งที่เป็นวันสีแดงในปฏิทิน และธนาคารหลายแห่งก็หยุดทำการในวันอาสาฬหบูชาเช่นกัน จึงเกิดคำถามว่า บริษัทไม่ให้หยุดวันที่ 29 กรกฎาคม ถือว่าผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่

คำตอบคือ ไม่ผิดโดยอัตโนมัติ เพราะวันหยุดราชการกับวันหยุดตามประเพณีของบริษัทเอกชนไม่ใช่ชุดเดียวกันเสมอไป บริษัทเอกชนไม่ได้มีหน้าที่หยุดตามปฏิทินราชการทุกวัน แต่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีล่วงหน้าอย่างน้อยปีละ 13 วัน โดยต้องรวมวันแรงงานแห่งชาติไว้ด้วย

กฎหมายเปิดให้นายจ้างเลือกวันหยุดจากวันหยุดราชการ วันสำคัญทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นได้ จึงเป็นไปได้ว่าบริษัทหนึ่งเลือกวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุด แต่อีกบริษัทอาจไม่เลือกวันดังกล่าว และนำโควตาวันหยุดไปใช้กับช่วงปีใหม่ สงกรานต์ หรืองานเทศกาลอื่นแทน หากบริษัทประกาศวันหยุดครบไม่น้อยกว่า 13 วันและรวมวันที่ 1 พฤษภาคมไว้แล้ว การเปิดทำงานวันที่ 29 กรกฎาคมเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย

วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันหยุดบริษัทหรือไม่ ต้องดูเอกสารฉบับนี้

พนักงานไม่ควรยึดปฏิทินในโทรศัพท์หรือปฏิทินราชการเป็นคำตอบสุดท้าย แต่ต้องเปิดดูเอกสารของบริษัทที่มักใช้ชื่อว่า “ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2569” ซึ่งฝ่ายบุคคลควรแจ้งให้พนักงานทราบตั้งแต่ต้นปี

หากในประกาศไม่มีวันที่ 29 กรกฎาคม บริษัทสามารถกำหนดให้เป็นวันทำงานปกติได้ และลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราปกติ ไม่ได้ค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มเพียงเพราะวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ

แต่หากบริษัทประกาศไว้ชัดเจนว่า วันที่ 29 กรกฎาคมเป็นวันหยุดตามประเพณี แล้วกลับเรียกพนักงานมาทำงาน สถานะของวันนั้นยังคงเป็นวันหยุดของบริษัท พนักงานจึงมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดตามกฎหมาย ไม่ใช่ถูกเปลี่ยนเป็นวันทำงานธรรมดาด้วยคำสั่งปากเปล่า

ทำงานวันที่ 29 กรกฎาคม ได้ค่าแรงเพิ่มเท่าไร

กรณีวันที่ 29 กรกฎาคมอยู่ในประกาศวันหยุดของบริษัท และลูกจ้างถูกเรียกมาทำงานในเวลาทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มจากค่าจ้างปกติไม่น้อยกว่า 1 เท่า กล่าวง่าย ๆ คือ ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดจะได้รับค่าตอบแทนรวมไม่น้อยกว่าประมาณ 2 เท่าของอัตราปกติสำหรับชั่วโมงที่ทำงาน

หากทำงานต่อเกินเวลาทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง เฉพาะจำนวนชั่วโมงล่วงเวลาที่ทำจริง

โดยทั่วไป การให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดต้องได้รับความยินยอมเป็นแต่ละครั้ง เว้นแต่งานนั้นต้องดำเนินต่อเนื่อง หากหยุดแล้วจะเกิดความเสียหาย เป็นงานฉุกเฉิน หรือเป็นกิจการบางประเภทที่กฎหมายอนุญาต เช่น โรงแรม งานขนส่ง ร้านอาหาร สถานพยาบาล และสถานมหรสพ

บริษัทประกาศให้หยุดแล้ว เปลี่ยนทีหลังได้ไหม

หากบริษัทประกาศวันที่ 29 กรกฎาคมเป็นวันหยุดไว้ตั้งแต่ต้นปี แต่ภายหลังเปลี่ยนให้เป็นวันทำงาน พนักงานควรขอรายละเอียดจากฝ่ายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะว่าจะมีวันหยุดทดแทนหรือจ่ายค่าทำงานในวันหยุดอย่างไร

กระทรวงแรงงานเคยอธิบายว่า การสลับวันทำงานกับวันหยุดซึ่งต่างจากสภาพการจ้างเดิม อาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและไม่ควรดำเนินการฝ่ายเดียวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

ดังนั้น ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงวันที่ 29 กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ แต่ต้องดูว่า บริษัทประกาศให้วันนั้นเป็นวันหยุดของพนักงานหรือเปล่า หากไม่อยู่ในประกาศและบริษัทจัดวันหยุดครบตามกฎหมาย การมาทำงานถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าอยู่ในประกาศแล้วกลับให้ทำงานโดยไม่จ่ายเงินเพิ่ม เรื่องนี้มีเหตุให้ตรวจสอบสิทธิอย่างจริงจัง

พนักงานที่สงสัยว่าบริษัทกำหนดวันหยุดไม่ครบ จ่ายค่าทำงานในวันหยุดไม่ถูกต้อง หรือเปลี่ยนวันหยุดโดยไม่เป็นธรรม สามารถสอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 รวมถึงติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่สถานประกอบการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 11:39 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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