สลด ย่างศพ 7 ศพ รถบัสชนราวกั้น ไฟลุกท่วม เวียดนาม
รถบัสสลีปเปอร์ชนการ์ดเลน ระเบิดเพลิงไหม้วายวอด 7 ศพ ย่างสดกลางสาย 1 ที่เวียดนาม เจ้าหน้าที่เร่งเก็บกู้ร่าง ตรวจดีเอ็นเอระบุตัวตน
เกิดเหตุโศกนาฏกรรมทางถนนช่วงเช้ามืดบนทางหลวงสาย 1A พื้นที่เมืองด่งไน ประเทศเวียดนาม รถบัสโดยสารปรับอากาศประเภทเตียงนอน เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนราวกั้นริมทางจนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 7 ราย ได้รับบาดเจ็บอีก 5 ราย
เหตุเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 02.30 น. ของวันเดียวกัน รถบัสเตียงนอนขนาด 24 ที่นอน บรรทุกผู้โดยสารรวมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถทั้งหมด 35 คน เดินทางออกจากจังหวัดคั้ญฮวา มุ่งหน้าสู่นครโฮจิมินห์
เมื่อมาถึงบริเวณชุมชนฮึงถิ่ง รถเสียหลักพุ่งชนการ์ดเลนเหล็กริมทางด้านขวาอย่างแรงจนเกิดไฟลุกไหม้มาจากบริเวณหน้ารถ ก่อนจะไถลไปชนกับราวกั้นอีกจุดแล้วจอดนิ่ง เพลิงเริ่มลุกโหมจากใต้ท้องรถแล้วลุกลามอย่างรวดเร็ว
คนขับรถรีบจอดเข้าข้างทางและส่งเสียงตะโกนแจ้งเตือนผู้โดยสารเร่งหาทางหนีเอาชีวิตรอด ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงพยายามนำอุปกรณ์เข้าช่วยดับไฟเพื่อช่วยเหลือผู้ติดอยู่ข้างใน แต่เปลวเพลิงที่ลุกโชนอย่างหนักและอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันเพียง 100 เมตร ทำให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยนำกำลังและรถน้ำเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ ทว่าเปลวเพลิงได้เผาผลาญตัวรถอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งเพลิงสงบลง พบตัวรถถูกไฟไหม้วายวอดเหลือเพียงโครงเหล็ก กระจกแตกละเอียด โครงเตียงนอนบิดเบี้ยวจากความร้อนสูง
ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย ถูกนำส่งศูนย์การแพทย์ในพื้นที่เพื่อตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอยืนยันตัวตน ก่อนส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 5 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว ของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
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