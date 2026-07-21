วิจารณ์ยับ! ครูสาวใช้เด็กนักเรียน ล้างจานของตัวเอง เจ้าตัวโร่ขอโทษ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
วิจารณ์ยับ! ครูสาวใช้เด็กนักเรียนประถม ล้างจานของตัวเอง ด้วยน้ำเสียงกดดัน เจ้าตัวโร่ขอโทษ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอของครูสาวที่ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งมีการใช้เด็กนักเรียนให้ล้างจานของตน พร้อมกับใช้น้ำเสียงกดดัน พร้อมระบุข้อความว่า “กินเองแท้ๆ แต่ใช้น้ำเสียงกดดันสั่งเด็กอนุบาลไปล้างจานให้… เป็นครูคน หรือเป็นคุณหนูมาจากไหนก่อน?”
ภายหลังจากคลิปดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “พี่เป็นคนกินเองควรล้างเองนะครับ ไม่งั้นเป็นประเด็นยาวเลยเรื่องนี้” , “คำว่าจรรยาบรรณครู จริยธรรมครู จิตวิทยาครู ควรใช้เพื่อการสอนการให้ความรู้เด็ก มิได้มีเพื่อ อำนวยความสะดวกตัวเอง” , “สอนล้างได้ แต่ใช้ต้องพักก่อน ครูเป็นคนทานครูเป็นคนเก็บล้าง สร้างนิสัยรับผิดชอบตัวเองเป็นตัวอย่างให้กับเด็ก” เป็นต้น
ต่อมา ได้มีบัญชี TikTok ที่อ้างว่าเป็นครูสาวที่ปรากฏในคลิป ได้ระบุข้อความว่า “หนูขออนุญาตชี้แจงนะคะ น้องในคลิปไม่ใช่เด็กอนุบาลนะคะ น้องอยู่ประถมค่ะ แล้วน้องเข้ามาเล่นที่ห้องอนุบาลค่ะ ตอนนั้นเป็นตอนใกล้เลิกเรียนแล้ว
แล้วหนูก็จะทำความสะอาดห้องค่ะ น้องมาพอดีเลยใช้ให้น้องไปล้างให้ น้องหยิบถ้วยไปจริงค่ะ ส่วนน้ำเสียง หนูเป็นคนเสียงแบบนี้อยู่แล้วค่ะ เนื่องด้วยหนูสอนเด็กอนุบาลหนูใช้เสียงเยอะมันเลยอาจจะทุ้มๆ ไปนิดนึงค่ะ หนูต้องขอโทษในสิ่งที่หนูรู้เท่าไม่ถึงการณ์นะคะ หนูจะปรับปรุงตัวเองค่ะ”
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