ข่าวดาราบันเทิง

ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 11:34 น.
ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026

ลิซ่า เปิดตัว ‘Always Lalisa’ สารคดีภาพยนตร์ชีวิตในฐานะศิลปินเดี่ยวและนักแสดง ปักหมุดฉายรอบ World Premiere ในเทศกาลหนังโตรอนโต 2026

วงการเพลงและภาพยนตร์ต้องฮือฮาอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า ลิซ่า ลลิษา มโนบาล เตรียมนำภาพยนตร์สารคดี Always Lalisa ถ่ายทอดย่างก้าวของชีวิตเธอในฐานะศิลปินเดี่ยวและนักแสดงผ่านการกำกับของผู้กำกับชื่อดัง ซู คิม (Sue Kim) ไปเปิดตัวฉายรอบ World Premiere ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต (Toronto International Film Festival – TIFF) ครั้งที่ 51 ประเทศแคนาดา ในวันที่ 10 กันยายน 2026 นี้

สารคดีเรื่องนี้จะพาแฟนคลับ ลิซ่า ทั่วโลกไปสัมผัสกับช่วงเวลาสำคัญในการลุยผลงานเดี่ยว รวมถึงโมเมนต์ชีวิตส่วนตัวและการทำงานบนเวทีระดับสากล นอกจากนี้ยังพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลังการเริ่มต้นเส้นทางนักแสดงอย่างเป็นทางการในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่อง The White Lotus

ลิซ่า ได้เปิดเผยความรู้สึกผ่านงานแถลงเปิดตัวโปรเจกต์นี้ว่า “ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับตนมาก ๆ ตนโชคดีที่มีโอกาสได้เก็บช่วงเวลาอันแสนพิเศษเหล่านั้นไว้ และแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับแฟน ๆ ของเธอ การทำงานกับผู้กำกับ ซู คิม (Sue Kim) เป็นเรื่องที่สนุกมาก เราได้เดินทางไปทั่วโลกด้วยกัน และเธอรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต”

ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026-3
ภาพจาก : IG tiff_net
ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026-4
ภาพจาก : IG tiff_net
ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026-2
ภาพจาก : IG tiff_net

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อ้างอิงจาก : FB Lisadailynews – Ldn0327, IG tiff_net

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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