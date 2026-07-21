ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026

ลิซ่า เปิดตัว ‘Always Lalisa’ สารคดีภาพยนตร์ชีวิตในฐานะศิลปินเดี่ยวและนักแสดง ปักหมุดฉายรอบ World Premiere ในเทศกาลหนังโตรอนโต 2026
วงการเพลงและภาพยนตร์ต้องฮือฮาอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า ลิซ่า ลลิษา มโนบาล เตรียมนำภาพยนตร์สารคดี Always Lalisa ถ่ายทอดย่างก้าวของชีวิตเธอในฐานะศิลปินเดี่ยวและนักแสดงผ่านการกำกับของผู้กำกับชื่อดัง ซู คิม (Sue Kim) ไปเปิดตัวฉายรอบ World Premiere ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต (Toronto International Film Festival – TIFF) ครั้งที่ 51 ประเทศแคนาดา ในวันที่ 10 กันยายน 2026 นี้
สารคดีเรื่องนี้จะพาแฟนคลับ ลิซ่า ทั่วโลกไปสัมผัสกับช่วงเวลาสำคัญในการลุยผลงานเดี่ยว รวมถึงโมเมนต์ชีวิตส่วนตัวและการทำงานบนเวทีระดับสากล นอกจากนี้ยังพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลังการเริ่มต้นเส้นทางนักแสดงอย่างเป็นทางการในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่อง The White Lotus
ลิซ่า ได้เปิดเผยความรู้สึกผ่านงานแถลงเปิดตัวโปรเจกต์นี้ว่า “ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับตนมาก ๆ ตนโชคดีที่มีโอกาสได้เก็บช่วงเวลาอันแสนพิเศษเหล่านั้นไว้ และแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับแฟน ๆ ของเธอ การทำงานกับผู้กำกับ ซู คิม (Sue Kim) เป็นเรื่องที่สนุกมาก เราได้เดินทางไปทั่วโลกด้วยกัน และเธอรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต”
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อ้างอิงจาก : FB Lisadailynews – Ldn0327, IG tiff_net
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