คลิปไวรัล ชายสูงวัยตบหัววัยรุ่นกลางสนามเบสบอล หลังไม่ยอมยืนเคารพเพลงชาติสหรัฐฯ
เผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ในสนามเบสบอลชิคาโก คับส์ ที่วิกลีย์ฟิลด์ ยอดวิวทะลุ 2 ล้านครั้ง หลังชายชราตบหัววัยรุ่น เหตุไม่ยืนเคารพเพลงชาติ จุดกระแสถกเถียงเรื่องสิทธิเสรีภาพ
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ในสนามเบสบอลกำลังเป็นไวรัลถล่มทลาย หลังชายสูงวัยคนหนึ่งตบท้ายทอยชายหนุ่มอีกคน เพราะไม่ยอมลุกขึ้นยืนระหว่างบรรเลงเพลงชาติสหรัฐฯ เหตุเกิดที่สนามวิกลีย์ฟิลด์ ระหว่างการแข่งขันเบสบอลคู่ระหว่างทีมชิคาโก คับส์ กับมินนิโซตา ทวินส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
จากคลิปที่แชร์ในแพลตฟอร์ม X โดยบัญชี @LibOrNormal และมียอดชมทะลุ 2 ล้านครั้งแล้ว แสดงให้เห็นชายสูงวัยตะโกนบอกให้ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้านหน้าลุกขึ้นยืน ก่อนจะก้มลงกระซิบบางอย่างข้างหูอีกฝ่าย แล้วยกมือตบท้ายทอยของชายหนุ่มคนดังกล่าว ทำให้คนรอบข้างหันมามองด้วยความประหลาดใจ
หลังโดนตบ ชายหนุ่มก็ลุกขึ้นยืนทันที ขณะที่ชายสูงวัยกล่าวขอบคุณอย่างพอใจ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากในสนาม ก่อนคลิปจะถูกแชร์ต่อจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
คลิปดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจน บางส่วนมองว่าการกระทำของชายสูงวัยเป็นเพียงการเตือนเบา ๆ ให้แสดงความเคารพต่อประเทศ ไม่ได้ก่อความรุนแรงร้ายแรง
ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าการใช้กำลังกับคนแปลกหน้าเพราะความเห็นต่างเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังจะเป็นอะไรก็ตาม เพราะการนั่งหรือยืนระหว่างเพลงชาติถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่แต่ละคนเลือกได้
ประเด็นการยืนหรือไม่ยืนระหว่างเพลงชาติในสนามกีฬาสหรัฐฯ เป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมานานหลายปี นับตั้งแต่กรณีนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคุกเข่าประท้วงระหว่างเพลงชาติเมื่อหลายปีก่อน และยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมและการเมืองในสหรัฐฯ จนถึงปัจจุบัน
ตำรวจรู้เรื่องแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งความ
ด้านตำรวจชิคาโกให้ข้อมูลกับสื่อว่าทราบเรื่องคลิปไวรัลนี้แล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งความอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการประกาศเปิดการสอบสวนใด ๆ โดยความคืบหน้าต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ นักกฎหมายบางรายให้ความเห็นว่าการกระทำลักษณะนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายได้ในบางกรณี แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของแต่ละคดี
ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของทั้งชายสูงวัยและชายหนุ่มที่ปรากฏในคลิป และยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่ออย่างเป็นทางการ ต้องจับตาต่อไปว่าเหตุการณ์นี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมหรือไม่ หลังกระแสในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง
Guy at a Chicago Cubs game refuses to stand during the National Anthem!
The guy behind him gets pissed and does this…. pic.twitter.com/C4iKqPX7Co
— Brandon (@LibOrNormal) July 20, 2026
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