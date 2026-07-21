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คลิปไวรัล ชายสูงวัยตบหัววัยรุ่นกลางสนามเบสบอล หลังไม่ยอมยืนเคารพเพลงชาติสหรัฐฯ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 22:01 น.
@LibOrNormal

เผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ในสนามเบสบอลชิคาโก คับส์ ที่วิกลีย์ฟิลด์ ยอดวิวทะลุ 2 ล้านครั้ง หลังชายชราตบหัววัยรุ่น เหตุไม่ยืนเคารพเพลงชาติ จุดกระแสถกเถียงเรื่องสิทธิเสรีภาพ

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ในสนามเบสบอลกำลังเป็นไวรัลถล่มทลาย หลังชายสูงวัยคนหนึ่งตบท้ายทอยชายหนุ่มอีกคน เพราะไม่ยอมลุกขึ้นยืนระหว่างบรรเลงเพลงชาติสหรัฐฯ เหตุเกิดที่สนามวิกลีย์ฟิลด์ ระหว่างการแข่งขันเบสบอลคู่ระหว่างทีมชิคาโก คับส์ กับมินนิโซตา ทวินส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

จากคลิปที่แชร์ในแพลตฟอร์ม X โดยบัญชี @LibOrNormal และมียอดชมทะลุ 2 ล้านครั้งแล้ว แสดงให้เห็นชายสูงวัยตะโกนบอกให้ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้านหน้าลุกขึ้นยืน ก่อนจะก้มลงกระซิบบางอย่างข้างหูอีกฝ่าย แล้วยกมือตบท้ายทอยของชายหนุ่มคนดังกล่าว ทำให้คนรอบข้างหันมามองด้วยความประหลาดใจ

หลังโดนตบ ชายหนุ่มก็ลุกขึ้นยืนทันที ขณะที่ชายสูงวัยกล่าวขอบคุณอย่างพอใจ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากในสนาม ก่อนคลิปจะถูกแชร์ต่อจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง

คลิปดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจน บางส่วนมองว่าการกระทำของชายสูงวัยเป็นเพียงการเตือนเบา ๆ ให้แสดงความเคารพต่อประเทศ ไม่ได้ก่อความรุนแรงร้ายแรง

เผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ในสนามเบสบอลชิคาโก คับส์ ที่วิกลีย์ฟิลด์ ยอดวิวทะลุ 2 ล้านครั้ง
@LibOrNormal

ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าการใช้กำลังกับคนแปลกหน้าเพราะความเห็นต่างเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังจะเป็นอะไรก็ตาม เพราะการนั่งหรือยืนระหว่างเพลงชาติถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่แต่ละคนเลือกได้

ประเด็นการยืนหรือไม่ยืนระหว่างเพลงชาติในสนามกีฬาสหรัฐฯ เป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมานานหลายปี นับตั้งแต่กรณีนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคุกเข่าประท้วงระหว่างเพลงชาติเมื่อหลายปีก่อน และยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมและการเมืองในสหรัฐฯ จนถึงปัจจุบัน

ตำรวจรู้เรื่องแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งความ

ด้านตำรวจชิคาโกให้ข้อมูลกับสื่อว่าทราบเรื่องคลิปไวรัลนี้แล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งความอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการประกาศเปิดการสอบสวนใด ๆ โดยความคืบหน้าต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ นักกฎหมายบางรายให้ความเห็นว่าการกระทำลักษณะนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายได้ในบางกรณี แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของแต่ละคดี

ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของทั้งชายสูงวัยและชายหนุ่มที่ปรากฏในคลิป และยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่ออย่างเป็นทางการ ต้องจับตาต่อไปว่าเหตุการณ์นี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมหรือไม่ หลังกระแสในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง

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ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล ชายสูงวัยตบหัววัยรุ่นกลางสนามเบสบอล หลังไม่ยอมยืนเคารพเพลงชาติสหรัฐฯ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 22:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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