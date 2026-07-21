หมอเผยเคส ชายไทยวัย 37 ติดฝีดาษวานร ตุ่มขึ้นทั่วตัว หลังมีสัมพันธ์กับต่างชาติ
หมอเผยเคส ชายไทยวัย 37 ปี ติดฝีดาษวานร สายพันธุ์ Clade 1b ตุ่มขึ้นทั่วตัว ซ้ำติดเชื้อ HIV หลังมีเพศสัมพันธ์กับต่างชาติ
นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ระบุว่า “ผู้ป่วยชายไทยอายุ 37 ปี มาพบแพทย์วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 มีไข้ หนาวสั่น ปวดตัว อ่อนเพลีย 3 วัน หลังไข้ลง มีตุ่มหนองเล็ก ๆ ขึ้นที่ใบหน้า หน้าอก หน้าท้อง หลัง สีข้าง มือ แขน ขา อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก ไม่มีตุ่มหนองขึ้นที่ตา หรือในปาก
1 เดือนก่อน มีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติ มีโรคประจำตัว HIV กินยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่อง 15 ปี คุมเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ดี เคยติดเชื้อซิฟิลิส ตรวจร่างกาย ไม่มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต 2 ข้าง ผิวหนังมีตุ่มหนองเล็ก ๆ กระจายไปที่ใบหน้า มือ (ดูรูป) ลำตัว (ดูรูป) แขน ขา อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก
ส่งตรวจสารพันธุกรรม PCR ของสารน้ำจากตุ่มหนองและผิวหนังส่วนบนของตุ่มหนองพบฝีดาษวานร (Monkey Pox) MPOX Clade 1b
วินิจฉัย: โรคฝีดาษวานร MPOX Clade 1b และโรคติดเชื้อเอชไอวี HIV
ให้กินยาต้านไวรัส Tecovirimat รักษาฝีดาษวานรวันละ 2 ครั้ง นาน 2 สัปดาห์ เพราะผู้ป่วยรายนี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีโรคติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยกินยาได้ ไม่แพ้ยา หลังกินยาตุ่มหนองขนาดเล็กลง ผู้ป่วยปกติอยู่คนเดียว แนะนำให้กักตัวเองที่บ้าน 3 สัปดาห์ จนกว่าผิวหนังตกสะเก็ด สะเก็ดหลุดหมด และผิวหนังใหม่ขึ้นปกคลุมรอยโรคเดิมทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสฝีดาษวานรให้ผู้อื่น”
โรคฝีดาษวานร (Mpox) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่คล้ายกับโรคฝีดาษในมนุษย์ แต่ความรุนแรง และการแพร่ระบาดน้อยกว่าฝีดาษมาก ปัจจุบันที่แพร่กระจายอยู่ มี 2 สายพันธุ์หลัก
1. สายพันธุ์ Clade 2b พบในแอฟริกา และประเทศไทยมากกว่า 800 ราย สายพันธุ์นี้ไม่รุนแรง พบในผู้ใหญ่ เพศชาย ส่วนใหญ่ติดต่อจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิด เช่น การมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในชายรักชายมากถึง 98%
2. สายพันธุ์ Clade 1b ส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกา พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ถือเป็นสายพันธุ์ที่น่าจะมีความรุนแรงมากกว่า 2b ซึ่งผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้มักจะเป็นเด็ก
กลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อ Mpox แล้ว อาจทำให้เกิดโรครุนแรงได้
- บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และไม่ได้รับการรักษา
- เด็กที่มีอายุ น้อยกว่า 1 ปี
- บุคคลที่มีผื่น ภูมิแพ้เรื้อรัง (Eczema)
- สตรีตั้งครรภ์
ลักษณะอาการของโรค
- เมื่อได้รับเชื้อจะมีระยะฟักตัว 5-14 วัน
- เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว
- หลังจากมีไข้ 1-2 วัน จะมีตุ่มขึ้น ตุ่มส่วนใหญ่จะมีระยะเดียวกันและจะสุกพร้อมกันมักขึ้นที่อวัยวะเพศ มือ เท้า ลำตัว ตุ่มใสใน Mpox เมื่อสุกแล้วจะบุ๋มตรงกลาง (Umbilicated lesion)
- จากนั้นตุ่มจะตกสะเก็ด ซึ่งมีเชื้อไวรัสจำนวนมาก สามารถติดต่อได้ อาจใช้เวลาราว 2-4 สัปดาห์ที่ตุ่มทุกตุ่มจะหายไป และไม่มีสะเก็ดหลงเหลืออยู่
ที่มา: FB/ หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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