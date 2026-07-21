รมว.ยุติธรรม ปัดกระแสข่าวแลกคดี หลัง “ป้อม ภาวุธ” เปลี่ยนท่าที TH-AI Passport
รมว.ยุติธรรม ปัดกระแสข่าวแลกคดี หลัง ป้อม ภาวุธ เปลี่ยนท่าที TH-AI Passport ยืนยันไม่ได้มีการคุยอะไร่ทั้งนั้น เจ้าตัวมีกำหนดชี้แจงสัปดาห์หน้า
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน มีท่าทีเปลี่ยนไปต่อนโยบาย TH-AI Passport จนมีการตั้งคำถามว่ามีการแลกดีลกับคดี Forex หรือไม่นั้น พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ไม่มีการพูดคุย และไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้น
ส่วนความคืบหน้าคดี Forex ได้รับแจ้งจากทางดีเอสไอว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง 20 กว่าคน รวมถึงนายภาวุธ ซึ่งกำหนดการเข้าชี้แจงคาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้า
เมื่อถามว่า ดีเอสไอเล็งจะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดได้ในช่วงเวลาใด ว่า พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ รวมถึงการมาพบของตัวพยาน และผู้ถูกกล่าวหาด้วย
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