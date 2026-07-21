ประวัติ “ครูตี๋ สอนจีบสาว” ไลฟ์โค้ชสายดาร์กแห่ง TikTok

ในยุคที่ TikTok เต็มไปด้วยไลฟ์โค้ชสอนใช้ชีวิต ชื่อของ “ครูตี๋ สอนจีบสาว” ถือเป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่น เป็นที่จดจำมากที่สุด ด้วยแนวทางให้คำปรึกษาเรื่องความรักแตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจน จนมีทั้งคนชื่นชอบและคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง
ครูตี๋ เป็นติ๊กต๊อกเกอร์เจ้าของช่อง @kru_teesonjeebsaw ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 8 แสนคน มียอดกดถูกใจรวมในช่องกว่า 13.6 ล้านครั้ง ครูตี๋วางตัวเป็นไลฟ์โค้ชที่คอยตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์ทั้งของผู้ชายและผู้หญิง โดยหยิบคอมเมนต์ของผู้ติดตามใต้คลิปมาเป็นหัวข้อให้คำแนะนำในแต่ละครั้ง
เจ้าตัวเคยเล่าถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเป็นไลฟ์โค้ชดังว่า สมัยเด็กเริ่มจากการขายไอเทมในเกมออนไลน์ ก่อนขยับมาทำธุรกิจรถเช่าและรถยนต์มือสองเป็นหลัก ทำรายได้ระดับหลักแสนบาท จากนั้นจึงต่อยอดมาเปิดคอร์สให้คำปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์
แม้ชื่อช่องจะบอกว่าสอนจีบสาว แต่เนื้อหาของครูตี๋กว้างกว่านั้นมาก ให้คำแนะนำตั้งแต่วิธีจีบผู้หญิง จีบผู้ชาย ไปจนถึงเรื่องครอบครัว การเงิน และการทำธุรกิจ
จุดที่ทำให้ครูตี๋ต่างจากไลฟ์โค้ชความรักทั่วไป คือการพูดถึงแง่มุม “ดาร์ก” ของความสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมา เช่น วิธีบอกเลิกคนเก่าเพื่อไปหาคนใหม่ที่ดีกว่า ส่วนคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุดของเขาคือเทคนิคการจีบผู้ชายสายอินโทรเวิร์ตที่เก็บตัวและมีโลกส่วนตัวสูง
นอกจากคลิปฟรีในช่อง ครูตี๋ยังเปิดคอร์สให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว มีบริการปรึกษาแบบตัวต่อตัวผ่านวิดีโอคอล คิดค่าบริการครั้งละ 5,900 บาท
ช่วงปลายปี 2566 ครูตี๋ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังเผยแพร่คลิปแนะนำวิธี “คบซ้อน” ผู้หญิงหลายคนในลักษณะที่อีกฝ่ายต่อรองได้ยาก ซึ่งชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเป็นการสอนให้เอาเปรียบและลดคุณค่าของผู้หญิง จนแฮชแท็ก #ครูตี๋สอนจีบสาว ขึ้นเทรนด์บนแพลตฟอร์ม X พร้อมเสียงกังวลถึงผลกระทบต่อเยาวชนที่อาจรับค่านิยมผิด ๆ
กระแสลุกลามถึงขั้นที่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งเครือผู้จัดการ ออกมาวิจารณ์ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” มองว่าเนื้อหาลักษณะนี้เป็นการสอนให้ผู้ชายใช้วิธีหลอกลวงและเอาเปรียบผู้หญิง
ครูตี๋ สอนจีบสาว เป็นตัวอย่างของอินฟลูเอนเซอร์ยุค TikTok ที่ประสบความสำเร็จด้านยอดผู้ติดตามจากคอนเทนต์ที่แหวกขนบ แต่ในเวลาเดียวกันก็กระตุ้นให้สังคมฉุกคิดถกเถียงถึงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนเส้นแบ่งบาง ๆ ระหว่างการทำคอนเทนต์ให้เป็นที่พูดถึง กับค่านิยมของผู้ชมที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน
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