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หนุ่มพลัดตกจากอพาร์ทเม้นท์ 12 ชั้น ตกใส่ผู้หญิงเดินอยู่ข้างล่าง หญิงดับ ตัวเองรอด
หนุ่มพลัดตกจากอพาร์ทเม้นท์ 12 ชั้น ตกใส่ผู้หญิงเดินอยู่ข้างล่าง หญิงดับ ตัวเองรอด แต่ยังอาการสาหัส ตำรวจไม่ฟันตั้งใจกระโดดหรืออุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม สำนักข่าว ยาฮู รายงานว่า นาย ชินเซย์ ทากุจิ วัย 29 ปี พลัดตกจากอพาร์ทเม้นท์ 12 ชั้น ในจังหวัดนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะตกใส่ โฮระ อิบานะ หญิงวัย 23 ปีที่เดินอยู่ข้างทาง โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่ในอินาบะจะเสียชีวิตจากภาวะช็อกจากการเสียเลือด ขณะที่ฝ่ายชายยังไม่ได้สติและอาการยังสาหัส
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านายทากุจิตั้งใจกระโดดลงมาหรือเป็นอุบัติเหตุ รวมถึงยังไม่ทราบว่าตกลงมาจากชั้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุ และทำการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป
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