สรุปดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง มดดำเล่านาทีก่อนเกิดเหตุ

สรุปดรามา “ใหม่ รัชดา” สาดน้ำใส่ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” กลางงานฉลองแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” มดดำ เล่านาทีก่อนเกิดเหตุ
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวมาจากข่าวลือที่ออกมาหนาหู โดนเพจ One บันเทิง โพสต์เปิดประเด็นนี้ระบุว่า “เกิดอะไรขึ้น! “ใหม่ รัชดา” สาดน้ำใส่ “เจนี่ เทียน” กลางงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” เอ๊ะ! คู่นี้เขาเคยตึง ๆ กันมาก่อนไหมอะ”
ต่อมาในรายการข่าวใส่ไข่ รถเมล์ คะนึงนิจ และ มดดำ คชาภา ได้ย้อนเล่าพื้นเพเกาเหลาของ ใหม่ รัชดา กับ เจนี่ ว่า พี่ใหม่เคยเป็นทั้งคนทำผมและผู้จัดการที่อยู่เคียงข้างเจนี่มาตลอด ก่อนที่ตอนหลังจะเลิกดูแลและแยกย้ายกันไป
คุณมดดำเล่าเบื้องลึกว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ ซึ่งเป็นงานปิดและไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปด้านใน ตอนแรกเจนี่นั่งอยู่กับ พลอย เฌอมาลย์ แต่สักพักเจนี่ต้องนั่งอยู่คนเดียว ซึ่งมดดำคาดว่า “น้องโนล่า” ลูกสาวของเจนี่อาจจะกลับไปแล้ว คุณนายเซ้ง (ผู้จัดการและนักปั้นดาราภาคอีสาน ผู้ช่วยพี่เอ ศุภชัย) เดินมาเห็นเจนี่นั่งอยู่คนเดียวพอดี และด้วยความที่คุณเซ้งไม่รู้เรื่องบาดหมางว่าเจนี่กับพี่ใหม่ จึงเข้าไปชวนเจนี่ว่า “หนูมานั่งอะไรคนเดียว ป่ะๆ เดี๋ยวพี่พาไปนั่งกับพี่ใหม่ รัชดา”
หลังจากที่คุณเซ้งพาเจนี่เดินไปหาพี่ใหม่ ปรากฏว่าพอเจอกันปุ๊บ พี่ใหม่เกิดอาการไม่พอใจอย่างมาก ทันทีที่เผชิญหน้ากัน พี่ใหม่ก็จัดการสาดน้ำใส่เจนี่เลย
รถเมล์ได้ถามมดดำในรายการว่า “ตอนนั้นพี่ใหม่เมาหรือไม่ หรือได้พูดคุยอะไรกันก่อนไหม” มดดำ เผยว่า ตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง จึงไม่ได้ถามลงลึกไปถึงขั้นว่าเขาเมาหรือเปล่า รู้แค่ว่าเจอกันแล้วสาดน้ำใส่เลย
ขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่า ใหม่ รัชดา ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว หลังมีนักข่าวได้เจอเจ้าตัวเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์แอ็กชันทริลเลอร์เรื่อง “คนเดือดทวงแค้น” ทาง Netflix ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่ง ใหม่ รัชดา มาในฐานะแฮร์สไตลิสต์ของ ณเดชน์ ในงานนี้
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อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่ สดใหม่ ให้เยอะ, FB อรรถรส
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