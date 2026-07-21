การเงินเศรษฐกิจ

มีรถเก่า มอเตอร์ไซค์ 2 คัน ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม เปิดเกณฑ์รัฐเตรียมทบทวน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 10:35 น.
มีรถเก่า มอเตอร์ไซค์ 2 คัน ยังได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม เปิดเกณฑ์ที่รัฐเตรียมทบทวน

เช็ก 6 ปมทะเบียนรถที่ทำให้พลาดสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 พร้อมข้อเสนอผ่อนเกณฑ์ที่รัฐบาลเตรียมเสนอ ครม.

หลายคนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่าน ทั้งที่รถที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนนั้นเก่าจนแทบใช้งานไม่ได้ หรือขายทิ้งไปนานแล้วก็ตาม ข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่า มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิแล้วประมาณ 2.9 ล้านราย และมากกว่า 40% เกี่ยวข้องกับข้อมูลรถยนต์ สะท้อนว่าปัญหาเรื่องทะเบียนรถกระทบผู้ถือบัตรจำนวนมาก ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆรัฐบาลไทย

ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า ตอนนี้รัฐบาลยังอยู่ในขั้น “เตรียมเสนอ” ปรับหลักเกณฑ์เท่านั้น ยังไม่ใช่มติที่ประกาศใช้แล้ว ดังนั้นใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบตรวจสอบล่าสุด จึงยังต้องยื่นคำร้องทบทวนสิทธิและแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานต้นทางไปตามขั้นตอนเดิมก่อน ไม่ควรรอเผื่อเกณฑ์ใหม่มีผลย้อนหลัง

เตรียมทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รถยนต์เกิน 20 ปี มอเตอร์ไซค์เกิน 15 ปี

รัฐบาลเตรียมเสนอไม่นำรถยนต์อายุเกิน 20 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 15 ปี มาพิจารณาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิอีกต่อไป แต่ข้อเสนอนี้ยังต้องผ่านคณะกรรมการโครงการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงยังไม่ควรเข้าใจว่ารถเก่าเกิน 20 ปี “ไม่ถูกตัดสิทธิแน่นอนแล้ว” และแม้เกณฑ์นี้จะผ่านจริง ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้คืนสิทธิอัตโนมัติ เพราะยังต้องผ่านเกณฑ์รายได้ เงินฝาก สินเชื่อ และทรัพย์สินด้านอื่นประกอบด้วย

มีมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 300 ซีซี จำนวน 2 คัน

อีกกรณีที่หลายบ้านเจอคือมีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300 ซีซี อยู่ในครอบครองพร้อมกัน 2 คัน ซึ่งรัฐบาลระบุว่าเตรียมทบทวนเกณฑ์นี้เช่นกัน แต่ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา ยังไม่ใช่มติที่มีผลบังคับใช้

รถพังหรือสิ้นสภาพ แต่ทะเบียนยังอยู่ในระบบ

หลายคนเข้าใจผิดว่ารถที่พังจนใช้งานไม่ได้ หรือปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ จะหลุดจากฐานข้อมูลไปเอง แต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้น ตราบใดที่ยังไม่ได้แจ้งหยุดใช้หรือจำหน่ายทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ระบบก็ยังจะแสดงว่ามีรถอยู่ในครอบครอง จึงต้องไปแจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการก่อน

ขายรถแบบโอนลอย แต่ชื่อเจ้าของเดิมยังค้างในระบบ

กรณีนี้พบบ่อยไม่แพ้กัน คือขายรถไปแล้วแต่ไม่ได้โอนทะเบียนอย่างถูกต้อง ทำให้ชื่อเจ้าของเดิมยังค้างอยู่ในระบบ ทางแก้คือต้องนำหลักฐานการซื้อขายที่มีอยู่ไปติดต่อกรมการขนส่งทางบก หากไม่มีสัญญาซื้อขายหรือติดต่อผู้ซื้อไม่ได้ อาจต้องขอลงบันทึกถ้อยคำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่กำหนดแทน โดยควรยึดตามขั้นตอนที่หน่วยงานแนะนำเป็นหลัก ไม่ควรดำเนินการเองตามความเข้าใจส่วนตัว

ขายรถแบบโอนลอย แต่ชื่อเจ้าของเดิมยังค้างในระบบ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ถูกบุคคลอื่นนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ได้ยินยอม

กรณีที่สร้างความหนักใจให้ผู้ถือบัตรไม่น้อยคือถูกนำชื่อไปซื้อหรือครอบครองรถโดยไม่รู้ตัว ทางแก้ต้องแจ้งตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรง ไม่ใช่แค่กดคำร้องทบทวนสิทธิในแอปแล้วรอผลอย่างเดียว เพราะต้นตอของปัญหาอยู่ที่ฐานข้อมูลทะเบียนรถ ไม่ใช่ระบบของโครงการบัตรสวัสดิการ

นักศึกษานอกระบบยังมีสิทธิหรือไม่

อีกกลุ่มที่กังวลไม่แพ้กันคือนักศึกษานอกระบบ สกร. หรือสายอาชีวะ ซึ่งรัฐบาลระบุว่าจะไม่นำสถานะการเรียนมาตัดสิทธิแบบอัตโนมัติ แต่ยังต้องผ่านการพิจารณารายได้และทรัพย์สินด้านอื่นควบคู่ไปด้วย

ช่องทางทบทวนสิทธิที่ใช้ได้ตอนนี้

ระหว่างรอความชัดเจนของเกณฑ์ใหม่ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปเป๋าตัง แอปทางรัฐ หรือติดต่อศูนย์ One Stop Service ประจำอำเภอได้ทันที โดยเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังยังเป็นแหล่งตรวจสอบสถานะและขั้นตอนหลักของโครงการที่ควรอ้างอิงเป็นข้อมูลล่าสุดกระทรวงการคลัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ยืดถึง 20 ก.ย. หรือยัง?

ใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีรถเก่าอยู่ในบ้าน อย่าเพิ่งวางใจว่าจะรอยื่นทบทวนสิทธิได้ถึงวันที่ 20 กันยายน เพราะข้อมูลจากรัฐบาลยืนยันว่า การไม่นับรถเก่าเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ และการขยายเวลาทบทวนสิทธิ ยังอยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการโครงการต้องพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติอีกครั้ง ยังไม่ใช่มติที่มีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลไทย

อย่าเพิ่งรอถึงวันที่ 20 กันยายนโดยคิดว่าเกณฑ์ใหม่มีผลแล้ว ให้ยื่นคำร้องทบทวนสิทธิตามกำหนดเดิมที่ระบบแสดงไว้ก่อน พร้อมไปแก้ไขข้อมูลรถกับกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยตามกรณีของตัวเอง เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ Thaiger จะรีบอัปเดตให้ทราบทันที

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 10:35 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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