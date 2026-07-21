ข่าวดาราบันเทิง

เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา ทะเลาะกันเรื่องอะไร อดีตผู้จัดการคนเคยรัก สู่ดราม่าสาดน้ำ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 10:46 น.

เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา ทะเลาะกันเรื่องอะไร จากอดีตผู้จัดการคนเคยรัก สู่ดราม่าสาดน้ำ งานแต่งณเดชน์-ญาญ่า

กลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อีกรอบ หลังมีกระแสข่าวว่าช่างผมชื่อดัง ใหม่ รัชดา พ่วงพวงงาม สาดน้ำใส่นางเอกสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ระหว่างงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ในงานแต่งงานคู่รักซุปตาร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ กับ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569

สำหรับคนที่ไม่ทันเรื่องราวของทั้งคู่ ใหม่ รัชดา เป็นแฮร์สไตลิสต์ระดับแถวหน้าของวงการ เคยเป็นทั้งช่างผมคู่ใจและผู้ดูแลคิวงานให้เจนี่มายาวนาน ทั้งสองเคยสนิทกันเหมือนพี่น้อง ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนับสิบยี่สิบปี

ย้อนกลับไปเมื่อราว 8 ปีก่อน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาถึงจุดแตกหักจนเลิกทำงานร่วมกันและไม่ได้คบหากันอีก ครั้งนั้นใหม่ รัชดา เคยประกาศทำนองว่า “เจ็บแล้วจำ” สื่อถึงว่าคงยากจะกลับมาคืนดี ส่วนเจนี่เลือกไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ต่อสื่อ ระบุเพียงว่าเป็นเรื่องของครอบครัวที่อยากพูดคุยกันเอง ด้านหญิง รฐาเคยสัมภาษณ์ว่า เจนี่ก็เสียใจกับสัมพันธ์ที่แตกหัก

ประวัติ “ใหม่ รัชดา” ช่างผมมือทองวงการบันเทิง อดีตคนสนิทเจนี่ ก่อนโผล่เป็นข่าวดังในงานแต่งณเดชน์-ญาญ่า

แต่สุดท้ายแล้วต้นตอที่แท้จริงของความบาดหมางไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการ

ล่าสุดในรายการ “ข่าวใส่ไข่” ทางไทยรัฐทีวี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 พิธีกรอย่าง มดดำ คชาภา ตันเจริญ ได้เล่าที่มาของดราม่าสาดน้ำ ย้ำว่าตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เล่าตามที่ได้รับฟังมา

มดดำ ระบุว่า ช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ซึ่งไม่เปิดให้สื่อเข้า เจนี่นั่งอยู่คนเดียวหลังจากลูกสาวกลับบ้านไปแล้ว จากนั้นผู้ใหญ่ในวงการที่ชื่อ “เซ้ง” เห็นเจนี่นั่งลำพัง จึงหวังดีชวนไปนั่งรวมกับกลุ่มอื่น โดยไม่ทราบว่าเจนี่กับใหม่ รัชดา มีปมขัดแย้งกันอยู่ เมื่อทั้งคู่มาเจอหน้ากัน ใหม่ รัชดา ซึ่งมาร่วมงานในฐานะช่างผมทำผมให้ณเดชน์ ได้แสดงความไม่พอใจ สาดน้ำใส่เจนี่

ด้านใหม่ รัชดา เมื่อผู้สื่อข่าวพบตัวในงานเปิดตัวภาพยนตร์ “คนเดือดทวงแค้น” ทาง Netflix ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งมาทำผมให้ณเดชน์ ได้ของดตอบทุกคำถามเกี่ยวกับดราม่าครั้งนี้ ขณะที่ฝั่งเจนี่ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อสาธารณะเช่นกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุการณ์ที่ปรากฏยังมาจากการบอกเล่าของบุคคลที่สามเป็นหลัก และยังไม่มีคำยืนยันโดยตรงจากทั้งเจนี่และใหม่ รัชดา

เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา ทะเลาะกันเรื่องอะไร เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา ทะเลาะกันเรื่องอะไร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 10:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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