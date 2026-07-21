ครูทราย โต้ปมสามีเสียชีวิต ซัด รพ.ให้ข้อมูลบิดเบือน ลั่นคนตายพูดไม่ได้ แต่เมียยังอยู่
ครูทราย โต้ปมสามีเสียชีวิต ซัด รพ.ให้ข้อมูลบิดเบือน ลั่นอย่าพูดอะไรชุ่ย ๆ คนตายพูดไม่ได้ แต่เมียยังอยู่ ให้เกียรติคนตายบ้าง
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ราชบุรี ลงพื้นที่โรงพยาบาลเอกชน จ.ราชบุรี กรณีแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยพลาดจนทำให้เสียชีวิต โดยนพ.ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรม สบส. เผยว่า
ตามที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (ศบส. 5) และ สสจ. ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดราชบุรี ที่ปรากฏเป็นข่าว โดยมีแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล เป็นผู้นำตรวจและให้ข้อเท็จจริง ดังนี้ ผู้ป่วยมารับบริการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ด้วยอาการ ปวดนิ้วนางมือซ้าย จึงได้ส่งให้พยาบาลวิชาชีพคัดกรองประวัติอาการเพื่อคัดแยกผู้ป่วยในการตรวจเฉพาะทางตามอาการ
ซึ่งพยาบาลได้ซักถามประวัติเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาประจำหรือไม่ ผู้ป่วยจึงแจ้งว่า เคยไปรับการรักษาอาการไขมันในเลือดสูง และได้กลับมาซื้อยาทานเองเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน เพราะมีอาการเวียนศีรษะ จึงอยากมาปรึกษาตรวจไขมันในเลือด
พยาบาลจึงเปลี่ยนระดับการประเมินเป็นกึ่งรีบด่วน และส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยแพทย์วินิจฉัยว่า มีอาการเส้นเอ็นอักเสบ ส่วนเรื่องปรึกษาการตรวจไขมัน ได้ส่งพบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ซึงแพทย์ประเมินว่าอาการไม่เข้ากับลักษณะของโรคหัวใจขาดเลือด จึงมิได้ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และนัดตรวจเลือดเพื่อวัดค่าน้ำตาล และไขมันในเลือด
ในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยมิได้งดน้ำ งดอาหารมาก่อน ต่อมา ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับแจ้งให้ไปรับผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ทีมแพทย์ได้ทำการช่วยชีวิตขั้นสูง โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จึงได้ยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ และได้แจ้งญาติให้ทราบว่าผู้ป่วยเสียชีวิต
ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ก็ได้แสดงความเสียใจ และดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นของคณะกรรมการโรงพยาบาลมีความเห็นว่า แพทย์เวชปฎิบัติได้กระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และให้แพทย์คนดังกล่าว ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแสดงความประสงค์ที่เยียวยา และหารือ ไกล่เกลี่ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับญาติผู้ป่วยโดยเร็ว
นพ.ภูวเดชฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานประกันสังคม สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ และแพทยสภา อยู่ระหว่างขอข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ กรม สบส. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ สสจ. ราชบุรี อย่างรอบด้าน
หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ จะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที พร้อมกำชับสถานพยาบาลทุกแห่งให้ยกระดับมาตรฐานการคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
ขณะที่ น.ส.เบญญาภรณ์ หรือ ครูทราย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังจากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า “ฟูมเข้าตรวจด้วยอาการแน่นหน้าอก เหงื่อแตกพลั่ก ร้าวจากนิ้วมาหน้าอก
ด่านแรก หมออายุรกรรม ไม่ได้เข้าพบ เพราะไม่ได้ตรวจเลือด และไขมัน
ด่านสอง หมอกระดูก เพราะพยาบาลบอกว่าจะรอพบหมอกระดูกไหมมันอาจจะเกี่ยวกับที่น้องปวดเส้นเอ็นก็ได้
ด่านสามหมอทั่วไป ตามที่แถลงการณ์ไปแล้ว และขอเพิ่มรายละเอียด ที่พิมพ์ว่านับตรวจในวันรุ่งขึ้น ตลกสิ้นดี คนที่ขอตรวจในวันรุ่งขึ้น คือภรรยาคนนี้ค่ะ
เพราะจริง ๆ หมอบอกให้มาตรวจในอีก 70 วันข้างหน้า และภรรยาร้องขอให้ตรวจพรุ่งนี้ หมอยังถามกลับมาว่าทำไมคุณคิดว่าไขมันขึ้นหรอ ? และย้ำอีกว่า การปวดต่างจากที่ปวดตอนเส้นเอ็น”
ต่อมา ครูทราย โพสต์ระบุว่า “คนตายพูดไม่ได้ เลยแถลงกับสบส ยังงี้หรอ? แต่ภรรยายังไม่ตายนะ ยังพูดได้ ไม่ละอายใจหน่อยหรอ? หรือถ้าอยากให้เงียบ ก็มาทำให้คน ๆ นี้ตายไปด้วย แต่อย่าพูดอะไร ๆ ชุ่ย ๆ แบบนี้เลย ให้เกียรติคนตายบ้าง เขาน่าสงสารนะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รพ.ซานคามิลโล คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว เผยเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่
- ครูทราย ร่ำไห้ เล่านาทีสามีนอนตาค้าง ลูกเขย่าขาเรียก ‘พ่อ’ เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
- ครูทรายเปิดใจ หมอถามสามี ‘คิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเหรอ’ ก่อนบอกเมียเป็นประสาท สุดท้ายสามีเสียชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: