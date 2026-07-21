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ครูทราย โต้ปมสามีเสียชีวิต ซัด รพ.ให้ข้อมูลบิดเบือน ลั่นคนตายพูดไม่ได้ แต่เมียยังอยู่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 10:07 น.

ครูทราย โต้ปมสามีเสียชีวิต ซัด รพ.ให้ข้อมูลบิดเบือน ลั่นอย่าพูดอะไรชุ่ย ๆ คนตายพูดไม่ได้ แต่เมียยังอยู่ ให้เกียรติคนตายบ้าง

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ราชบุรี ลงพื้นที่โรงพยาบาลเอกชน จ.ราชบุรี กรณีแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยพลาดจนทำให้เสียชีวิต โดยนพ.ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรม สบส. เผยว่า

ตามที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (ศบส. 5) และ สสจ. ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดราชบุรี ที่ปรากฏเป็นข่าว โดยมีแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล เป็นผู้นำตรวจและให้ข้อเท็จจริง ดังนี้ ผู้ป่วยมารับบริการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ด้วยอาการ ปวดนิ้วนางมือซ้าย จึงได้ส่งให้พยาบาลวิชาชีพคัดกรองประวัติอาการเพื่อคัดแยกผู้ป่วยในการตรวจเฉพาะทางตามอาการ

ซึ่งพยาบาลได้ซักถามประวัติเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาประจำหรือไม่ ผู้ป่วยจึงแจ้งว่า เคยไปรับการรักษาอาการไขมันในเลือดสูง และได้กลับมาซื้อยาทานเองเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน เพราะมีอาการเวียนศีรษะ จึงอยากมาปรึกษาตรวจไขมันในเลือด

พยาบาลจึงเปลี่ยนระดับการประเมินเป็นกึ่งรีบด่วน และส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยแพทย์วินิจฉัยว่า มีอาการเส้นเอ็นอักเสบ ส่วนเรื่องปรึกษาการตรวจไขมัน ได้ส่งพบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ซึงแพทย์ประเมินว่าอาการไม่เข้ากับลักษณะของโรคหัวใจขาดเลือด จึงมิได้ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และนัดตรวจเลือดเพื่อวัดค่าน้ำตาล และไขมันในเลือด

ในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยมิได้งดน้ำ งดอาหารมาก่อน ต่อมา ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับแจ้งให้ไปรับผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ทีมแพทย์ได้ทำการช่วยชีวิตขั้นสูง โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จึงได้ยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ และได้แจ้งญาติให้ทราบว่าผู้ป่วยเสียชีวิต

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ก็ได้แสดงความเสียใจ และดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นของคณะกรรมการโรงพยาบาลมีความเห็นว่า แพทย์เวชปฎิบัติได้กระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และให้แพทย์คนดังกล่าว ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแสดงความประสงค์ที่เยียวยา และหารือ ไกล่เกลี่ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับญาติผู้ป่วยโดยเร็ว

นพ.ภูวเดชฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานประกันสังคม สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ และแพทยสภา อยู่ระหว่างขอข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ กรม สบส. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ สสจ. ราชบุรี อย่างรอบด้าน

หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ จะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที พร้อมกำชับสถานพยาบาลทุกแห่งให้ยกระดับมาตรฐานการคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

ขณะที่ น.ส.เบญญาภรณ์ หรือ ครูทราย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังจากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า “ฟูมเข้าตรวจด้วยอาการแน่นหน้าอก เหงื่อแตกพลั่ก ร้าวจากนิ้วมาหน้าอก

ด่านแรก หมออายุรกรรม ไม่ได้เข้าพบ เพราะไม่ได้ตรวจเลือด และไขมัน

ด่านสอง หมอกระดูก เพราะพยาบาลบอกว่าจะรอพบหมอกระดูกไหมมันอาจจะเกี่ยวกับที่น้องปวดเส้นเอ็นก็ได้

ด่านสามหมอทั่วไป ตามที่แถลงการณ์ไปแล้ว และขอเพิ่มรายละเอียด ที่พิมพ์ว่านับตรวจในวันรุ่งขึ้น ตลกสิ้นดี คนที่ขอตรวจในวันรุ่งขึ้น คือภรรยาคนนี้ค่ะ

เพราะจริง ๆ หมอบอกให้มาตรวจในอีก 70 วันข้างหน้า และภรรยาร้องขอให้ตรวจพรุ่งนี้ หมอยังถามกลับมาว่าทำไมคุณคิดว่าไขมันขึ้นหรอ ? และย้ำอีกว่า การปวดต่างจากที่ปวดตอนเส้นเอ็น”

ครูทราย โพสต์โต้ สบส. แถลง
FB/ Saii Z’ Panpetch

ต่อมา ครูทราย โพสต์ระบุว่า “คนตายพูดไม่ได้ เลยแถลงกับสบส ยังงี้หรอ? แต่ภรรยายังไม่ตายนะ ยังพูดได้ ไม่ละอายใจหน่อยหรอ? หรือถ้าอยากให้เงียบ ก็มาทำให้คน ๆ นี้ตายไปด้วย แต่อย่าพูดอะไร ๆ ชุ่ย ๆ แบบนี้เลย ให้เกียรติคนตายบ้าง เขาน่าสงสารนะ”

FB/ Saii Z’ Panpetch

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 10:07 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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