“ธรรมนัส” โพสต์เดือดหลังได้ยินข่าวลือ ย้ายเก้าอี้บิ๊กข้าราชการ ไม่ยอมสนองนโยบาย
ธรรมนัส และ ไผ่ ลิกค์ โพสต์แท็คทีม หลังได้ยินข่าวลือ ย้ายเก้าอี้บิ๊กข้าราชการ ไม่ยอมสนองนโยบาย ฟังแล้วหดหู่ใจ หวังว่าเป็นแค่ข่าวลือ
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงกระแสข่าวลือว่าจะมีการโยกย้ายตำแหน่งเพราะไม่สนองนโยบายระบุว่า “ได้ยินข่าวมาว่า!!!
จะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบาย“การเงิน”มากกว่า”การงาน“ ผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับ หวังว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือ สงสารพี่น้องเกษตรกรครับ ไหนจะเรื่องการส่งออก กุ้ง ปลากระพง ก็ยังไม่จบ ประเด็นไก่จากจีนจะทะลักเข้าบ้านเราและอีกหลายๆเรื่องครับ”
ขณะที่ ไผ่ ลิกค์ สส. จังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 ของพรรคกล้าธรรม ก็ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเหมือนกันระบุว่า “การแต่งตั้งโยกย้ายมีการย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือการปิดห้องคุยมันเป็นความจริงและการรีดเลือดจากข้าราชการให้ทำงานผิดมันมีจริงเหรอ
ทำตามไม่ได้ก็ย้ายเลยแล้วโครงการดีดีมันจะเกิดขึ้นไหมหรือจะต้องกินเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องประชาชนจะได้อะไร”
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