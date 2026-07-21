ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ต้นสังกัดยังเงียบ ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 10:05 น.
หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ต้นสังกัดยังเงียบ ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว

หนุ่มโพสต์แฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า แจ้งต้นสังกัดยังเงียบ ทนายค่ายอ้างเป็นเรื่องส่วนตัว ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว

มีเรื่องมาให้ใส่ใจกันอีกแล้วเมื่อจู่ ๆ มีชายหนุ่มรายหนึ่งเปิดหน้าแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกายจนป่วยเป็นซึมเศร้า กระทั่งเจ้าตัวทนไม่ได้ต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญา หลังจากนั้นได้ทำการติดต่อไปยังฝ่ายกฎหมายของทางค่ายเพื่อแจ้งเรื่องว่า ศิลปินรายนี้กำลังจะถูกดำเนินคดีอาญา เหตุทำร้ายร่างกาย แต่ทางฝ่ายทนายอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัว

หลังจากนั้นพยายามติดต่อไปทางทีม PR ของค่ายดังแห่งนี้อีกครั้งเพื่อต้องการส่งหนังสือให้ทางค่ายได้รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร

หนุ่มเจ้าของโพสต์ตัดพ้ออีกว่า ปัจจุบันผ่านมาร่วม 1 เดือนแล้ว ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับใด ๆ และทางค่ายก็ไม่ได้มีการออกมาเทคแอคชั่นใด ๆ แม้แต่น้อย ทั้ง ๆ ที่เป็นค่ายใหญ่ที่เปิดตัวว่าไม่สนับสนุนความรุนแรง และตอนนี้ศาลรับคำฟ้องแล้ว แต่ตนก็ได้แค่อดทนรอจนกว่าเรื่องราวจะชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ แม้ตัวเองจะต้องทนรับสภาพความทุกข์ทรมานในสภาพจิตใจของตัวเองทุกวัน และยังมีความหวังเล็ก ๆ ตลอดว่าตนจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้

หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว-3

หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว-4

หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว-1

หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว-2

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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