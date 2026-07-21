รพ.ซานคามิลโล คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว เผยเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่
รพ.ซานคามิลโล คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว หลังส่งข้อมูลให้ สบส. กรณีสามีครูทราย เจ้าตัวเผยเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่
จากกรณีที่ น.ส.เบญญาภรณ์ หรือ ครูทราย ออกมาร้องความเป็นธรรมหลังสูญเสียสามีวัย 30 ปี จากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเกิดจากการวินิจฉัยผิดพลาด จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียนั้น
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา นพ.ชาคริต ปิยะปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลซานคามิลโล เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลส่งมอบข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ที่เดินทางมาขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และกระบวนการรักษาทั้งหมดแล้ว เพื่อนำไปให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินว่าการรักษาดังกล่าวถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่
นพ.ชาคริตยอมรับว่าทุกโรงพยาบาลมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ แต่โรงพยาบาลมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะมีระบบส่งต่อข้อมูลและทีมเฉพาะกิจเข้าดูแลแก้ไขทันที
ส่วนแพทย์พาร์ทไทม์วัย 70 ปีที่ปรากฏในข่าวนั้น ทางโรงพยาบาลได้ติดต่อพูดคุยกับเจ้าตัวแล้ว โดยแพทย์รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก และทั้งโรงพยาบาลและแพทย์พร้อมพูดคุยเพื่อชดเชยเยียวยาครอบครัวอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากครอบครัวยังอยู่ในภาวะสะเทือนใจและยังไม่พร้อม
สำหรับประเด็นคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในห้องตรวจ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์เฉพาะบุคคล ทางโรงพยาบาลจึงต้องให้แพทย์คนดังกล่าวเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
ส่วนความกังวลของชาวอำเภอบ้านโป่งที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าอาจถูกโรงพยาบาลฟ้องร้องจากการวิพากษ์วิจารณ์นั้น นพ.ชาคริต ยืนยันว่า โรงพยาบาลไม่มีนโยบายฟ้องร้องประชาชนแน่นอน พร้อมระบุว่าโรงพยาบาลน้อมรับความเห็นของทุกท่าน และหากมีปัญหาในการรับบริการขอให้เข้ามาพูดคุยโดยตรงเพื่อแก้ไขร่วมกัน
นพ.ชาคริต กล่าวทิ้งท้ายว่า โรงพยาบาลซานคามิลโลพร้อมน้อมรับและปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ยืนยันในคุณภาพและความเชื่อมั่นของโรงพยาบาลต่อไป
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