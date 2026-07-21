ข่าว

รพ.ซานคามิลโล คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว เผยเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 09:34 น.
รพ.ซานคามิลโล เผย คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว รับเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่

รพ.ซานคามิลโล คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว หลังส่งข้อมูลให้ สบส. กรณีสามีครูทราย เจ้าตัวเผยเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่

จากกรณีที่ น.ส.เบญญาภรณ์ หรือ ครูทราย ออกมาร้องความเป็นธรรมหลังสูญเสียสามีวัย 30 ปี จากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเกิดจากการวินิจฉัยผิดพลาด จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียนั้น

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา นพ.ชาคริต ปิยะปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลซานคามิลโล เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลส่งมอบข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ที่เดินทางมาขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และกระบวนการรักษาทั้งหมดแล้ว เพื่อนำไปให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินว่าการรักษาดังกล่าวถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่

นพ.ชาคริตยอมรับว่าทุกโรงพยาบาลมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ แต่โรงพยาบาลมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะมีระบบส่งต่อข้อมูลและทีมเฉพาะกิจเข้าดูแลแก้ไขทันที

ส่วนแพทย์พาร์ทไทม์วัย 70 ปีที่ปรากฏในข่าวนั้น ทางโรงพยาบาลได้ติดต่อพูดคุยกับเจ้าตัวแล้ว โดยแพทย์รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก และทั้งโรงพยาบาลและแพทย์พร้อมพูดคุยเพื่อชดเชยเยียวยาครอบครัวอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากครอบครัวยังอยู่ในภาวะสะเทือนใจและยังไม่พร้อม

สำหรับประเด็นคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในห้องตรวจ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์เฉพาะบุคคล ทางโรงพยาบาลจึงต้องให้แพทย์คนดังกล่าวเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวนต่อไป

ส่วนความกังวลของชาวอำเภอบ้านโป่งที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าอาจถูกโรงพยาบาลฟ้องร้องจากการวิพากษ์วิจารณ์นั้น นพ.ชาคริต ยืนยันว่า โรงพยาบาลไม่มีนโยบายฟ้องร้องประชาชนแน่นอน พร้อมระบุว่าโรงพยาบาลน้อมรับความเห็นของทุกท่าน และหากมีปัญหาในการรับบริการขอให้เข้ามาพูดคุยโดยตรงเพื่อแก้ไขร่วมกัน

นพ.ชาคริต กล่าวทิ้งท้ายว่า โรงพยาบาลซานคามิลโลพร้อมน้อมรับและปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ยืนยันในคุณภาพและความเชื่อมั่นของโรงพยาบาลต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง “รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์” นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่

3 นาที ที่แล้ว
“ไอซ์ รักชนก” สวนคนแซะติดบัตรตรงเอว เผยที่มาภาพคุย “อาจารย์เชน” ปม NDLP ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวนคนแซะติดบัตรตรงเอว เผยที่มาภาพคุย “อาจารย์เชน” ปม NDLP

49 นาที ที่แล้ว
เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา ข่าวกีฬา

เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาลัย อดีตผู้เข้าแข่งขันมิสยูนิเวิร์สจาเมกา ปี 67 เสียชีวิตปริศนาในวัย 35 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิจารณ์ยับ! ครูสาวใช้เด็กนักเรียน ล้างจานของตัวเอง เจ้าตัวโร่ขอโทษ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนอื่นหยุด แต่เราทำงาน? 29 ก.ค. บริษัทไม่หยุดผิดกฎหมายไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026 บันเทิง

ลิซ่า เปิดตัวสารคดีภาพยนตร์ ALWAYS LALISA เตรียมเขย่าเทศกาลหนังโตรอนโต 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลยกฟ้อง “แอม ไซยาไนด์” คดี “พี่น้อย” แม่ค้าผัก ระบุไม่ได้ว่ารับสารพิษชนิดใด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ย่างศพ 7 ศพ รถบัสชนราวกั้น ไฟลุกท่วม เวียดนาม ข่าวต่างประเทศ

สลด ย่างศพ 7 ศพ รถบัสชนราวกั้น ไฟลุกท่วม เวียดนาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเผยเคส ชายไทยวัย 37 ติดฝีดาษวานร ตุ่มขึ้นทั่วตัว หลังมีสัมพันธ์กับต่างชาติ ข่าว

หมอเผยเคส ชายไทยวัย 37 ติดฝีดาษวานร ตุ่มขึ้นทั่วตัว หลังมีสัมพันธ์กับต่างชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง มดดำเล่านาทีก่อนเกิดเหตุ บันเทิง

สรุปดรามา ใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กลางงานแต่ง มดดำเล่านาทีก่อนเกิดเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลขอโทษประชาชน สั่งปรับเกณฑ์บัตรคนจน ย้ำต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ปัดกระแสข่าวแลกคดี หลัง “ป้อม ภาวุธ” เปลี่ยนท่าที TH-AI Passport

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทอง 30 บาท ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน เช็กหลักเกณฑ์ที่นี่ ข่าว

สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทอง 30 บาท ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน เช็กเลยใครเข้าเกณฑ์บ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ครูตี๋ สอนจีบสาว&quot; ไลฟ์โค้ชสายดาร์กแห่ง TikTok บันเทิง

ประวัติ “ครูตี๋ สอนจีบสาว” ไลฟ์โค้ชสายดาร์กแห่ง TikTok

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มีรถเก่า มอเตอร์ไซค์ 2 คัน ยังได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม เปิดเกณฑ์ที่รัฐเตรียมทบทวน เศรษฐกิจ

มีรถเก่า มอเตอร์ไซค์ 2 คัน ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม เปิดเกณฑ์รัฐเตรียมทบทวน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มพลัดตกจากอพาร์ทเม้นท์ 12 ชั้น ตกใส่ผู้หญิงเดินอยู่ข้างล่าง หญิงดับ ตัวเองรอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจนี่ กับ ใหม่ รัชดา ทะเลาะกันเรื่องอะไร อดีตผู้จัดการคนเคยรัก สู่ดราม่าสาดน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครูทราย โต้ปมสามีเสียชีวิต ซัด รพ.ให้ข้อมูลบิดเบือน ลั่นคนตายพูดไม่ได้ แต่เมียยังอยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” ขอโทษประชาชน หลัง “เท้ง” โดนป้าลุกถาม ทิ้งคะแนนให้โจรครองอำนาจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ต้นสังกัดยังเงียบ ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว บันเทิง

หนุ่มแฉ ถูกศิลปินค่ายดังทำร้ายร่างกาย จนป่วยซึมเศร้า ต้นสังกัดยังเงียบ ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ใหม่ รัชดา&quot; ช่างผมมือทองวงการบันเทิง อดีตคนสนิทเจนี่ ก่อนโผล่เป็นข่าวดังในงานแต่งณเดชน์-ญาญ่า บันเทิง

ประวัติ “ใหม่ รัชดา” ช่างผมมือทองวงการบันเทิง อดีตคนสนิทเจนี่ ก่อนโผล่เป็นข่าวดังในงานแต่งณเดชน์-ญาญ่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” โพสต์เดือดหลังได้ยินข่าวลือ ย้ายเก้าอี้บิ๊กข้าราชการ ไม่ยอมสนองนโยบาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ซานคามิลโล เผย คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว รับเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่ ข่าว

รพ.ซานคามิลโล คุยกับหมอพาร์ทไทม์วัย 70 แล้ว เผยเสียใจมาก ยันพร้อมเยียวยาเต็มที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ารีสอร์ตอุดรธานี สั่งลูกค้าปิดแอร์กลางวัน อ้างกลัวเครื่องพัง สุดท้ายต้องย้ายหนี ข่าว

ดราม่ารีสอร์ตอุดรธานี สั่งลูกค้าปิดแอร์กลางวัน อ้างกลัวเครื่องพัง สุดท้ายต้องย้ายหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 09:34 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง “รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์” นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่

เผยแพร่: 21 กรกฎาคม 2569
“ไอซ์ รักชนก” สวนคนแซะติดบัตรตรงเอว เผยที่มาภาพคุย “อาจารย์เชน” ปม NDLP

ไอซ์ รักชนก สวนคนแซะติดบัตรตรงเอว เผยที่มาภาพคุย “อาจารย์เชน” ปม NDLP

เผยแพร่: 21 กรกฎาคม 2569
เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา

เปิดค่าเหนื่อย ไทแนน ทอมป์สัน แมนยูฯ คว้า ดาวรุ่งปีกจากสเปอร์ส ร่วมทีม คุ้มเกินราคา

เผยแพร่: 21 กรกฎาคม 2569

อาลัย อดีตผู้เข้าแข่งขันมิสยูนิเวิร์สจาเมกา ปี 67 เสียชีวิตปริศนาในวัย 35 ปี

เผยแพร่: 21 กรกฎาคม 2569
Back to top button