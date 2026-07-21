ประวัติ “ใหม่ รัชดา” ช่างผมมือทองวงการบันเทิง อดีตคนสนิทเจนี่ ก่อนโผล่เป็นข่าวดังในงานแต่งณเดชน์-ญาญ่า
ย้อนประวัติ เส้นทาง ใหม่ รัชดา พ่วงพวงงาม แฮร์สไตลิสต์คู่ใจณเดชน์และเจนี่
วงการบันเทิงไทยไม่เคยหยุดนิ่งจริง ๆ วันดีคืนดีก็มีชื่อหนึ่งโผล่มาให้คนตามข่าวต้องเปิดกูเกิลค้นกันยกใหญ่ นั่นคือ ใหม่ รัชดา ผู้อยู่เบื้องหลังที่ไม่ค่อยออกสื่อ แต่พอเอ่ยชื่อคนที่เธอเคยดูแลผมให้ หลายคนถึงกับร้องอ๋อ เพราะเป็นชื่อที่ผูกโยงอยู่กับทั้ง ณเดชน์ คูกิมิยะ และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ สองนักแสดงตัวท็อปของวงการ
ชื่อจริงของใหม่คือ รัชดา พ่วงพวงงาม อาชีพหลักคือแฮร์สไตลิสต์ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงนี้มานานหลายปี ผ่านมือทั้งงานศิลปิน นักแสดง และแมกกาซีนแฟชั่นชื่อดังมานับไม่ถ้วน ใครอยากตามผลงานหรือชีวิตประจำวันของเจ้าตัวก็ส่องได้ที่อินสตาแกรม @mairatchada1
มือทองเบื้องหลังพระเอกดัง
พูดถึงฝีมือแล้วต้องยกนิ้วให้เลย เพราะใหม่ถือเป็นช่างผมมือทองตัวจริงของวงการ มีเครดิตทำผมให้ณเดชน์มาตั้งแต่ปี 2559 นับเป็นคู่บุญที่ทำงานด้วยกันมาอย่างยาวนาน แถมฝีมือของเจ้าตัวยังไปไกลกว่าประเทศไทยเสียอีก เพราะในปี 2560 เธอเคยบินไปดูแลทรงผมให้เจนี่ถึงเวที New York Fashion Week ร่วมกับป้อม วินิจ ช่างแต่งหน้าชื่อดังคนสำคัญของวงการ
ไม่เพียงเท่านั้น ชื่อของใหม่ยังปรากฏอยู่ในเครดิตนิตยสารแฟชั่นชั้นนำหลายฉบับ ทั้ง GQ Thailand และปก Vogue Thailand ที่มีมาร์ค ต้วน แบมแบม และญาญ่า อุรัสยา ก็มีชื่อรัชดา พ่วงพวงงามร่วมอยู่ในทีมทำผมด้วยเช่นกัน และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ใหม่ยังปรากฏตัวทำหน้าที่ดูแลทรงผมให้ณเดชน์ในงานเปิดตัวหนัง Netflix ที่สยามพารากอน ยืนยันได้ชัดเจนว่ายังเดินหน้าทำงานเบื้องหลังให้พระเอกคนนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้หายหน้าไปไหนเลยแม้แต่น้อย
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จากช่างผมสู่เก้าอี้ผู้จัดการ
แต่อย่าเพิ่งคิดว่าใหม่มีดีแค่เรื่องผมอย่างเดียว เพราะเคยขยับบทบาทมานั่งเก้าอี้ผู้จัดการส่วนตัวให้ดาราด้วย มดดำ คชาภา เคยเล่าในรายการข่าวใส่ไข่ไว้ว่าใหม่เคยเป็นผู้จัดการที่อยู่เคียงข้างเจนี่มาตลอด ขณะที่รถเมล์ คะนึงนิจ ก็เสริมด้วยว่าใหม่เคยดูแลทรงผมให้เจนี่มาก่อน ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางและยุติการทำงานร่วมกันไปในที่สุด
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในปี 2563 ใหม่เคยรับหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้ขวัญ อุษามณี ในช่วงที่เกิดปัญหากับกองละครพอดี เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับว่าบทบาทของใหม่ในวงการนี้ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว แต่สวมหมวกทั้งช่างผมและคนดูแลศิลปินไปพร้อมกันเลยทีเดียว
ย้อนวันวานสายสัมพันธ์กับเจนี่
คนที่ตามข่าวมานานคงจำกันได้ ว่าครั้งหนึ่งใหม่กับเจนี่เคยสนิทกันมาก แทบจะติดกันไปทุกงาน จนสื่อบันเทิงยกให้เป็นช่างผมคู่ใจของนางเอกสาวคนนี้
กระทั่งเดือนสิงหาคม 2561 ก็มีสัญญาณความสัมพันธ์สะดุดให้เห็น เมื่อใหม่ลบภาพคู่กับเจนี่และเลิกติดตามกันบนอินสตาแกรม
ตอนนั้นมีแฟนคลับเข้าไปขอให้ทั้งคู่กลับมาคืนดี ใหม่ตอบชัดเจนว่าไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว พร้อมแฮชแท็กที่ฟังแล้วใจหวิว ๆ “คนเคยรัก”
ทว่าจนถึงวันนี้ ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่เคยเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งต่อสาธารณะเลยสักครั้ง สิ่งที่พอพูดได้แน่ ๆ จึงมีเพียงว่าทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันไปตั้งแต่ปี 2561 ส่วนเบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไร ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครกล้าฟันธง
ดราม่ากลางงานแต่งณเดชน์-ญาญ่า
มาถึงประเด็นที่ทำให้ชื่อใหม่กลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งอย่างจัง หลังงานฉลองวิวาห์สุดอบอุ่นของณเดชน์และญาญ่าที่โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก็มีกระแสข่าวโผล่ขึ้นมาว่าใหม่มีเหตุการณ์สาดน้ำใส่เจนี่ในช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้
มดดำเล่าในรายการข่าวใส่ไข่ว่าได้รับข้อมูลมาว่า ตอนแรกเจนี่นั่งอยู่กับพลอย เฌอมาลย์ ก่อนจะแยกมานั่งคนเดียว จากนั้น “คุณนายเซ้ง” หรือเซ้ง ขอนแก่น พาเจนี่ไปนั่งที่โต๊ะเดียวกับใหม่ โดยไม่รู้ว่าทั้งคู่ไม่ถูกกันและแยกย้ายกันมานานแล้ว พอไปถึงโต๊ะจึงเกิดเหตุการณ์สาดน้ำขึ้นตามที่มดดำได้รับฟังมา
แต่ต้องขอย้ำให้ชัดตรงนี้ครับว่า มดดำเองก็บอกตรง ๆ ว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ และไม่ทราบว่าใหม่ดื่มหรือมีอาการมึนเมาหรือไม่ นั่นแปลว่าเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเป็นข้อมูลที่ได้ยินต่อมาอีกที ไม่ใช่คำบอกเล่าจากคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตัวเอง ส่วนใหม่เองเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมก็ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อ แต่ขอไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ ขณะที่ฝั่งเจนี่เองก็ยังไม่ออกมาชี้แจงอะไรเช่นกัน
ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ยืนยันได้แน่ชัดมีเพียง มีกระแสข่าว และมดดำเล่าข้อมูลที่ได้รับมาเท่านั้น
ส่วนความจริงจะเป็นอย่างไร คงต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาเปิดปากกันเองอีกที และถ้ามีความคืบหน้าเมื่อไหร่ รับรองว่าคอลัมน์นี้จะรีบเอามาเล่าให้ฟังไม่มีตกหล่นแน่นอนครับ
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