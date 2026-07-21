ดราม่ารีสอร์ตอุดรธานี สั่งลูกค้าปิดแอร์กลางวัน อ้างกลัวเครื่องพัง สุดท้ายต้องย้ายหนี
ดราม่ารีสอร์ตอุดรธานี สั่งลูกค้าปิดแอร์กลางวัน อ้างกลัวเครื่องพัง สาวโพสต์คลิปสุดงง จองห้องพัก 2 คืน โดนแม่บ้านและเจ้าของเคาะเค้นขอให้ปิดแอร์ถึง 3 รอบ เหตุกลัวแอร์พังจากการเปิดต่อเนื่อง ท้ายที่สุดทนอึดอัดไม่ไหว ต้องย้ายออกทันที
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ประสบการณ์การเข้าพักรีสอร์ตในจังหวัดอุดรธานี เธอและเพื่อนจองห้องพักจำนวน 2 ห้อง เป็นเวลา 2 คืน ในราคาห้องละ 400 บาท และ 450 บาท เช็คอินเข้าพักช่วงเวลา 20.00 น. ของวันแรก
ปัญหาเกิดขึ้นในวันถัดมา ขณะตนกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในห้องพักเพื่อรอแฟนหนุ่มกลับจากการทำงานช่วงเย็น แม่บ้านและเจ้าของรีสอร์ตกลับเดินมาเคาะประตูห้องถึง 3 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น., 14.00 น. และครั้งสุดท้าย เพื่อแจ้งขอให้ปิดแอร์และให้ออกไปอยู่นอกห้องชั่วคราว ให้เหตุผลว่าสภาพอากาศร้อนจัด เกรงว่าเครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักเกินไปจนเกิดความเสียหาย
ผู้เสียหายระบุว่า ความรู้สึกในขณะนั้นทั้งสับสนและเสียความรู้สึกอย่างมาก เนื่องจากเธอชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน ซึ่งครอบคลุมค่ากระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งตั้งใจเข้าพักเพื่อการพักผ่อนโดยไม่ได้มีแผนเดินทางไปที่อื่น แม้เธอจะพยายามพูดคุย และแจ้งว่าจะปิดแอร์ให้เมื่อแฟนหนุ่มเดินทางมาถึงในช่วงเวลา 17.00 น. แต่ทางรีสอร์ตยังคงมาเคาะประตูรบกวนอย่างต่อเนื่อง
ที่สุดแล้ว ผู้เสียหายตัดสินใจแจ้งเช็คเอาท์ออกจากที่พักทันที โดยทางรีสอร์ตได้ทำการคืนเงินค่าห้องพักส่วนที่เหลือของคืนที่สองให้แก่เธอทั้ง 2 ห้อง
ทั้งนี้ เธอตัดสินใจเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้บริการรายอื่น เนื่องจากมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการให้บริการห้องพักทั่วไป
ทั้งนี้ ในความเป็นจริง การเปิดแอร์ต่อเนื่องทั้งวันไม่ได้ทำให้แอร์พัง เพราะแอร์ถูกออกแบบมาให้ทำงานต่อเนื่องได้อยู่แล้ว เทียบกับโรงพยาบาล หรือห้างสรรพสินค้า ที่เปิดแอร์ 24 ชั่วโมงทุกวันก็ยังใช้งานได้ปกติ
สิ่งที่ทำให้แอร์พังจริงๆ คือการไม่ล้างแอร์และไม่ดูแลรักษา สาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้แอร์เสีย เมื่อแผ่นกรองและคอยล์สกปรก อากาศไหลเวียนไม่ดี คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้น หรือน้ำยาแอร์รั่วหรือพร่อง ก็ทำให้ระบบทำความเย็นไม่พอและคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินไป
ขณะที่ การเปิดปิดบ่อยเกินไป จังหวะที่คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานคือช่วงที่กินไฟและสึกหรอมากที่สุด การปิดแล้วเปิดใหม่ซ้ำๆ ตลอดวันอาจทำร้ายคอมเพรสเซอร์มากกว่าการเปิดค้างไว้ด้วยซ้ำ โดยเฉพาะแอร์ระบบ Inverter ที่ออกแบบมาให้เดินเครื่องต่อเนื่องแล้วปรับรอบเอง
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