“กองทัพภาคที่ 2” แจงกรณีได้ยินเสียงระเบิดห้วยตามาเรีย ไม่กระทบฝ่ายไทย
กองทัพภาคที่ 2 แจงกรณีได้ยินเสียงระเบิดห้วยตามาเรีย จังหวัดศรีสะเกษ 1 ครั้ง ไม่กระทบฝ่ายไทย กำลังพลของไทยปลอดภัยทุกนาย
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงรายละเอียดจุดตรวจการณ์ห้วยตามาเรียได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด”
โดยระบุว่า เมื่อเวลา 07.29 น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจการณ์พื้นที่ห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จุดตรวจการณ์พื้นที่ห้วยตามาเรีย ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด จํานวน 1 ครั้ง ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชา ห่างจากขอบหน้าพื้นที่การรบฝ่ายเรา ระยะประมาณ 1 กิโลเมตร
กำลังพลและพื้นที่ของฝ่ายไทย ปลอดภัย หน่วยยังคงอยู่ในความพร้อม ควบคุมสถานการณ์ และ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ ของฝ่ายไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าง ตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ อย่างใกล้ชิด และหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
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