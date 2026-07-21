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ประวัติ “แอนดี เบอร์แนม” นายกฯ อังกฤษคนใหม่ จาก “ราชาแห่งเหนือ” สู่ทำเนียบ 10 Downing Street

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 09:19 น.
ประวัติ "แอนดี เบอร์แนม" นายกฯ อังกฤษคนใหม่ จาก "ราชาแห่งเหนือ" สู่ทำเนียบ 10 Downing Street

เปิดประวัติ แอนดี เบอร์แนม อดีตนายกเทศมนตรีเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์วัย 56 ปี ขึ้นเป็นผู้นำอังกฤษคนที่ 7 ในรอบ 10 ปี แทนที่เคียร์ สตาร์เมอร์ หลังพรรคแรงงานเปลี่ยนหัวหน้าพรรค

อังกฤษได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว เขาคือ แอนดี เบอร์แนม อดีตนายกเทศมนตรีเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ ที่เพิ่งเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 เพื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา เบอร์แนมกลายเป็นผู้นำอังกฤษคนที่ 7 ในรอบ 10 ปี เข้ามาแทนที่เคียร์ สตาร์เมอร์ ที่ประกาศลาออก ท่ามกลางคำถามมากมายว่าเขาจะพาประเทศฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงทางการเมืองไปได้หรือไม่

จากเด็กลิเวอร์พูลสู่เส้นทางการเมือง

เบอร์แนมเกิดเมื่อปี 1970 ที่เมืองลิเวอร์พูล เป็นลูกชายคนกลางของครอบครัวที่มีลูกชายสามคน พ่อทำงานเป็นช่างโทรศัพท์ ส่วนแม่เป็นพนักงานต้อนรับที่คลินิกแพทย์ ครอบครัวย้ายไปอยู่หมู่บ้านคัลเชธ พื้นที่กึ่งชนบทระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ตั้งแต่เขายังเด็ก

เบอร์แนมสมัครเข้าพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากการประท้วงของคนงานเหมืองช่วงปี 1984-1985 ต่อมาเขาศึกษาวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ก่อนเริ่มต้นทำงานเป็นนักเขียนให้นิตยสารการค้า แล้วจึงเข้าสู่วงการเมืองด้วยการเป็นผู้ช่วย ส.ส. พรรคแรงงาน

เส้นทางในสภาและตำแหน่งรัฐมนตรี

เบอร์แนมได้รับเลือกเป็น ส.ส. เขตลีห์ ในเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ครั้งแรกเมื่อปี 2001 และกลายเป็นดาวรุ่งของพรรคแรงงานอย่างรวดเร็ว เขาไต่เต้าขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงในรัฐบาลกอร์ดอน บราวน์ ทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา และรัฐมนตรีสาธารณสุข

หลังพรรคแรงงานพ่ายเลือกตั้งปี 2010 เบอร์แนมลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคถึงสองครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดยได้อันดับสี่ในปี 2010 และอันดับสองในปี 2015 ระหว่างนั้นเขานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเงาหลายกระทรวง ทั้งศึกษาธิการเงา สาธารณสุขเงา และมหาดไทยเงา

“ราชาแห่งเหนือ” นายกเทศมนตรีที่ท้าชนรัฐบาลกลาง

จุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี 2017 เมื่อเบอร์แนมลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. เพื่อลงสมัครและชนะเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์คนแรก แล้วอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึงเก้าปี ได้รับเลือกซ้ำอีกสองสมัยในปี 2021 และ 2024

ช่วงที่ทำให้ชื่อของเขาโด่งดังทั่วประเทศคือวิกฤตโควิด-19 เมื่อเบอร์แนมออกมาโจมตีนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ที่ใช้แนวทางรับมือโรคระบาดแบบเน้นกรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลาง จนสร้างความเสียหายต่อเมืองทางเหนือของประเทศ เขายืนหยัดเรียกร้องเงินช่วยเหลือผู้ถูกพักงาน (furlough) ให้เท่าเทียมกับพื้นที่อื่น จนได้ฉายา “ราชาแห่งเหนือ” ที่มาจากซีรีส์ Game of Thrones ทั้งในแง่การปกป้องบ้านเกิดและความทะเยอทะยานทางการเมือง

นอกจากศึกโควิด เบอร์แนมยังมีผลงานด้านการพัฒนาเมืองที่จับต้องได้ แมนเชสเตอร์เติบโตอย่างเห็นได้ชัดในยุคของเขา มีตึกระฟ้าผุดขึ้นบนพื้นที่โรงงานร้างเดิม เขาผลักดันให้นำระบบขนส่งสาธารณะที่กระจัดกระจายกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐท้องถิ่น จนเกิดเป็นเครือข่ายรถเมล์และรถรางที่เรียกว่า Bee Network พร้อมเดินหน้าโครงการสร้างที่อยู่อาศัยขนานใหญ่ นอกจากนี้เขายังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดการไต่สวนคดีโศกนาฏกรรมฮิลส์โบโรรอบสอง

เปิดประวัติ แอนดี เบอร์แนม อดีตนายกเทศมนตรีเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์วัย 56 ปี
แอนดี้ เบิร์นแฮม นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนที่ทำเนียบ 10 ดาวนิงสตรีท กรุงลอนดอน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Kirsty Wigglesworth)

หวนคืนสภา สู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรี

เมื่อสตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานในเดือนมิถุนายน เบอร์แนมตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี แล้วลงสมัครชิงที่นั่ง ส.ส. เขตเมเกอร์ฟีลด์ในการเลือกตั้งซ่อมทันที เพื่อให้มีคุณสมบัติลงชิงหัวหน้าพรรค เขาชนะที่นั่งดังกล่าวและได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานแบบไร้คู่แข่งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ก่อนเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 เพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในอีกสามวันถัดมา

ภารกิจแรกในตำแหน่งผู้นำประเทศ

ในสุนทรพจน์แรกหน้าทำเนียบ 10 Downing Street เบอร์แนมประกาศว่าจะทำให้ช่วงเวลานี้เป็น “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ของอังกฤษ พร้อมให้คำมั่นจะแก้ปัญหานโยบายการดูแลผู้สูงอายุ (social care) และปรับโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางมานานหลายสิบปี เขายังวางตัว ชาบานา มาห์มูด รัฐมนตรีมหาดไทยคนเดิม ขึ้นเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่ แทนที่จะเลือกเอ็ด มิลิแบนด์ ที่มีแนวคิดเอียงซ้ายมากกว่า

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนแสดงความยินดี หลังเบอร์แนมยืนยันว่าจะสนับสนุนยูเครนอย่างมั่นคง ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ออกมาวิจารณ์สถานการณ์เศรษฐกิจอังกฤษอย่างรุนแรง แต่ก็แสดงท่าทีสนับสนุนแผนเร่งสำรวจน้ำมันและก๊าซในทะเลเหนือของเบอร์แนม

ชีวิตส่วนตัว

เบอร์แนมแต่งงานกับมารี-ฟรานซ์ ฟาน เฮล ภรรยาที่คบหากันมานานกว่า 25 ปี ทั้งคู่พบกันสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี 1989 และแต่งงานกันในปี 2000 มีลูกด้วยกันสามคน ภรรยาของเขาเป็นชาวดัตช์และทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด

ต้องจับตาต่อไปว่านายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ในรอบทศวรรษของอังกฤษผู้นี้ จะสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและกอบกู้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่สั่นคลอนมานานได้มากน้อยแค่ไหน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 09:19 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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