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เจลาโต้เจ้าดัง ขอโทษ ลูกค้าเจอเศษแก้วในไอศกรีม ยันดูแลเต็มที่-ปรับมาตรฐานความปลอดภัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 10:04 น.
เจลาโต้เจ้าดัง แถลงขอโทษ เจอเศษแก้วในไอศกรีม ยันดูแลเต็มที่ พร้อมปรับมาตรฐานความปลอดภัย

เจลาโต้เจ้าดัง PARAMETER แถลงขอโทษ หลังลูกค้าเจอเศษแก้วในไอศกรีม ยันดูแล-ช่วยเหลือเต็มที่ พร้อมปรับมาตรฐานความปลอดภัย

จากกรณีที่มีลูกร้านไอศกรีมเจลาโต้เจ้าดังที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ออกมาโพสต์ประสบการณ์ ‘เจอเศษแก้ว’ ผสมอยู่ในเนื้อเจลาโต้ จนกินเข้าไปแล้วได้รับบาดเจ็บบริเวณลิ้น ทั้งยังมีบางส่วนเผลอกลืนลงไปแบบไม่รู้ตัว และได้มีการแจ้งทางร้านไปแล้ว ซึ่งทางร้านได้ดูแลค่ารักษาพยาบาล คืนเงินเต็มจำนวน และกล่าวขอโทษผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียล โดยเจ้าของโพสต์ยืนยันว่า ไม่ได้ต้องการดิสเครดิตร้านเจลาโต้ แต่เพียงแค่โพสต์เป็นอุทาหรณ์และอยากให้ร้านปรับปรุงให้มีมาตรฐานในระบบคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยให้มากกว่าเดิม

ล่าสุด (20 ก.ค. 69) ผู้บริหาร PARAMETER ได้ออกจดหมายแถลงการณ์ขอโทษลูกค้าถึงกรณีอุบัติเหตุทีเกิดขึ้นในครั้งนี้ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Parameter ระบุว่า

“แถลงการณ์ จาก PARAMETER กรณี ลูกค้าได้รับอุบัติเหตุระหว่างการใช้บริการ

จากกรณี การเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับลูกค้าที่ได้รับอุบัติเหตุจากเศษแก้วระหว่างการใช้บริการที่ร้าน PARAMETER

PARAMETER ขอแสดงความเสียใจและขออภัยลูกค้าอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราตระหนักดีว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่นของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุด

ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ แนะนำให้เข้ารับการตรวจรักษา พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และติดตามอาการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ หลังเกิดเหตุ และ ได้รับทราบการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ พนักงานของร้านได้ติดต่อเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนแสดงความจำนงค์ให้การดูแลเพิ่มเติมหากยังมีความช่วยเหลือใดที่สามารถดำเนินการได้

ขณะเดียวกัน PARAMETER ได้ทบทวน ตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการให้บริการ ทั้งการจัดการภาชนะแก้ว การตรวจสอบก่อนเสิร์ฟ การทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการอบรมพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก

เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเรา และเป็นแรงผลักดันให้ PARAMETER ยกระดับมาตรฐานการดูแลลูกค้าและความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

เราขอน้อมรับทุกความคิดเห็นด้วยความจริงใจในทุกกรณี และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และข้อเสนอแนะอันมีคุณค่า

PARAMETER จะพิสูจน์ความรับผิดชอบของเราผ่านการลงมือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้บริหาร PARAMETER”

เจลาโต้เจ้าดัง แถลงขอโทษ เจอเศษแก้วในไอศกรีม ยันดูแลเต็มที่-ปรับมาตรฐานความปลอดภัย

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อ้างอิงจาก : FB Parameter

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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