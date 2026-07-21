อินฟลูสาว แฉถูกโค้ชจีบสาวชื่อดังทำร้ายร่างกาย รับโง่เองยอมใช้ชีวิตด้วยกัน 3 ปี
MNF Riderthailand อินฟลูสาวผู้ติดตาม 8.3 แสน แฉถูกโค้ชจีบสาวชื่อดังทำร้ายร่างกาย มีผู้หญิงอื่น รับโง่เองยอมใช้ชีวิตด้วยกัน 3 ปี
กลายเป็นประเด็นภายในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก MNF Riderthailand เพจผู้ติดตาม 8.3 แสนคน ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ว่า “ฉันโง่เองที่เลือกใช้ชีวิตกับผช.คนนึง เกือบ3ปี เขาเป็นไลฟ์โค้ชสอนจีบสาวในตต. ชื่อดังเลยมีประเด็นออกข่าวมาก่อน แต่ช่วงแรกที่คบกันฉันยังไม่รู้ว่าเขาคือคนที่สอนอะไรแบบนั้นในตต. พักหลังมาไม่นานฉันถูกทำร้ายจิตใจและร่างกายอยู่บ่อยครั้ง และทุกครั้งที่ฉันโดนเขาจะไปหาผญ.คนอื่น และลักขโมย
ฉันไม่ได้ออกมาทำคลิปเพราะเนื้อตัวหรือบางครั้งใบหน้ามีแผลและรอยฟกช้ำ อุธาหรณ์เตือนใจตัวเองและผู้หญิงหลายๆ คนค่ะ “รักตัวเองให้มากและอย่าให้โอกาสกับคนที่ทำร้ายร่างกายและจิตใจเราค่ะ”
ยอมให้คนบางกลุ่มด่าว่าโง่แต่ก็เพื่อให้ผญ.หรือผช.อีกหลายๆ คนได้เห็นถึงพฤกรรมแบบนี้ของไลฟ์โค้ชคนนี้ว่าเป็นยังไงจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแม้แต่จะเป็นเพื่อนก็อย่าเด็ดขาด!! คนประเภทนี้พร้อมจะจะเหยียบหัวทุกๆคนเพื่อความสุขและความสำเร็จของตัวเอง”
นอกจากนี้ยังได้โพสต์ใบแจ้งความซึ่งมีข้อความว่า “ถูกบริเวณศีรษะ ใกล้หู และ บีบคอ ข้าฯ จับข้าฯ กดลงพื้น และใช้เข่ากดตัวข้าฯ จากนั้น ข้าฯ ได้ดิ้นหลุด และลุกขึ้น นายเอ (นามสมมุติ) ได้จับมือของข้าฯ ไขว่หลัง และรวบมือทั้งสองของข้าฯ ไว้ ข้าฯ ได้พยามดิ้น ใช้เท้าเหยียบ นายกิตติโชคฯ และใช้มือจิกนายเอ จากนั้น นายเอ ได้ปล่อยมือข้าฯ และ นายเอ วิ่งหนี ข้าฯ ได้วิ่งตาม นายเอ จึงได้ ใช้เท้าถีบสวนมาที่หน้าอกของข้าฯ 1 ครั้ง จนข้าฯ ล้มลง และไม่มีคนมาห้าม แยกออกจากกัน”
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