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บีเกิล K9 สหรัฐฯ สกัดสัมภาระจากไทย พบเนื้อดิบ และซากตัวเงินตัวทอง หนักหลายปอนด์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 08:43 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 08:43 น.

สุนัขบีเกิล K9 สหรัฐฯ ประจำลอสแอนเจลิส สามารถสกัดสัมภาระจากไทย พบเนื้อดิบ และซากตัวเงินตัวทอง หนักหลายปอนด์

เพจเฟซบุ๊ก CBP Office of Field Operations (CBP) หรือ สำนักงานปฏิบัติการภาคสนาม สังกัดสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก เปิดเผยว่าสุนัขบีเกิล K9 สามารถสกัดสัมภาระจากประเทศไทยได้

โดยข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ถ้าคุณเจอของทั้งหมดนี้ในกระเป๋าเดินทาง คุณคงจะดีใจแบบนี้เหมือนกันใช่ไหม? สุนัขดมกลิ่น (K9) ชื่อ “ไมซี่” ของหน่วย CBP ประจำลอสแอนเจลิส ได้ส่งสัญญาณเตือนเมื่อพบกระเป๋าใบหนึ่งที่ส่งมาจากประเทศไทย ซึ่งภายในบรรจุเนื้อสัตว์ รวมถึงเนื้อดิบ น้ำหนัก 50 ปอนด์ มะม่วง 33 ปอนด์ รวมถึงกระเทียม หน่อไม้ และต้นกล้วย นอกจากนี้ องค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐ ยังได้เข้าควบคุมดูแลซากตัวเงินตัวทอง น้ำหนัก 16 ปอนด์ที่พบในกระเป๋าใบดังกล่าวด้วย”

ทั้งนี้ตามมาตรการของสหรัฐฯมีมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดเพื่อป้องกันโรคระบาด โดยสิ่งของที่ห้ามนำเข้าหรือถูกจำกัดอาจรวมถึงเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักสด พืช เมล็ดพันธุ์ ดิน และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุจากสัตว์หรือพืช

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ค. 2569 08:43 น.| อัปเดต: 21 ก.ค. 2569 08:43 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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