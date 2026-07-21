“เควิน คีแกน” ตำนานนักฟุตบอล เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็ง
เควิน คีแกน ตำนานนักฟุตบอลที่เคยค้าแข้งกับลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิล เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็ง เพิ่งแจ้งข่าวป่วยระยะที่ 4
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เควิน คีแกน ตำนานนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ ที่เคยค้าแข้งกับลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิล เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 75 ปี
ภายหลังจากที่ 7 สัปดาห์ก่อน เขาได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งช่องท้องระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายจากอวัยวะต้นกำเนิดไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ
โดยทางครอบครัวของคีแกนระบุว่า เควิน คีแกน ถูกรายล้อมด้วยภรรยาและลูกๆในวินาทีสุดท้ายของชีวิต ทางครอบครัวอยากจะขอบคุณทีมแพทย์ที่ช่วยเหลือมาตลอด และทางครอบครัวอยากจะขอความเป็นส่วนตัว
สำหรับเควิน คีแกน นอกจากจะเป็นตำนานนักฟุตบอลแล้ว ยังถือเป็นผู้จัดการทีมประสบความสำเร็จอีกมาด้วย โดยเขาเคยคุมทีมนิวคาสเซิล, ฟูแล่ม, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ รวมถึงทีมชาติอังกฤษด้วย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ชนะรางวัลบัลลงดอร์ถึงสองสมัยด้วย
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