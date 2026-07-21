“แอนดี้ เบิร์นแฮม” ขึ้นเป็นนายกคนใหม่ของอังกฤษ เป็นคนที่ 7 ในรอบ 10 ปี
แอนดี้ เบิร์นแฮม ขึ้นเป็นนายกคนใหม่ของอังกฤษ เป็นคนที่ 7 ในรอบ 10 ปี เล็งใช้นโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ สัญญาสร้างความมั่นคงให้การเมืองอังกฤษ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม สำนักข่าว ABC รายงานว่านายแอนดี้ เบิร์นแฮม ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศอังกฤษ ถือเป็นคนที่ 7 ในรอบ 10 ปี ภายหลังจากที่เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้
นายเบิร์นแฮมได้กล่าวว่านโยบายแรกที่เขาจะดำเนินการหลังจากที่เขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคือประกาศนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ พร้อมกล่าวด้วยว่าเขาจะ “เล่นการเมือง” ที่ต่างออกไป
ซึ่งนายเบิร์นแฮมกล่าวอีกว่า เขาจะทำให้วินาทีนี้เป็นการตัดวงจรเดิมของอังกฤษ หลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเจอความไม่แน่นอนทางการเมืองและมีการเปลี่ยนนายกบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้นายสตาร์เมอร์ เจอแรงกดดันซึ่งเป็นผลจากการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยผลการเลือกตั้งถือว่าเป็นหายนะสำหรับนายสตาร์เมอร์และพรรคแรงงาน โดยจำนวนเก้าอี้สมาชิกสภาเทศบาลลดลงไปอย่างมาก และมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลน้อยกว่าพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักรที่คว้าไป 1,451 ที่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
รวมถึงชัยชนะผลการเลือกตั้งซ่อมเมกเกอร์ฟิลด์ ในเกรทแมนเชสเตอร์ ของแอนดี้ เบิร์นแฮม อย่างถล่มทลาย เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้นายสตาร์เมอร์เลือกลาออกในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เคียร์ สตาร์เมอร์” นายกอังกฤษลาออกจากตำแหน่ง จ่อได้นายกคนที่ 5 ในรอบ 4 ปี
- “เคียร์ สตาร์เมอร์” ยืนกรานไม่ลาออกจากเก้าอี้นายกอังกฤษ แม้สมาชิกพรรคกดดันหนัก
- สะพัด! “นายกอังกฤษ” เตรียมลาออกวันจันทร์นี้ หลังเจอแรงกดดันถาโถมต่อเนื่อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: