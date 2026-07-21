อัปเดตอาการ “โทน บางแค” เซียนพระคนดัง หลังประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ
แอดมินเพจอัปเดตอาการ โทน บางแค เซียนพระคนดัง หลังประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ขอบคุณแพทย์และกู้ภัยทุกคน
จากกรณีที่นายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค เซียนพระชื่อดังประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 23.50 น. ของวันที่ 19 ก.ค. 69 สภาพรถพังเสียหายทั้งคัน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของโทน บางแค ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “อัปเดตอาการ ขณะนี้อาการของ พี่โทน บางแค ปลอดภัยแล้ว และอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ โดยยังพักรักษาตัวเพื่อสังเกตอาการต่อเนื่อง แต่โดยรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
แอดมินเพจ โทน บางแค ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมกู้ชีพ ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีทุกหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงการนำส่งโรงพยาบาล ทำให้พี่โทนได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ความห่วงใย และทุกข้อความที่ส่งเข้ามาสอบถามอาการ ทางทีมงานจะคอยอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ”
นอกจากนี้ทางเพจยังชี้แจงถึงกระแสข่าวด้วยว่า มีกู้ภัยขโมยทรัพย์สินจากที่เกิดเหตุว่าไม่เป็นความจริง ทรัพย์สินทั้งหมดได้รับคืนครบถ้วนแล้ว จากการส่งมอบของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่มีทรัพย์สินสูญหายแต่อย่างใด
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