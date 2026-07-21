“ทูตนอกแถว” ซัดแรง “อนุทิน” ร้องเถี่ยนมีมี่ ที่จีน แสดงถึงความอ่อนด้อยความรู้
ทูตนอกแถว ซัด อนุทิน ร้องเถี่ยนมีมี่ ที่จีน อธิบายเป็นเพลงของไต้หวัน ทางการจีนแอนตี้ แสดงถึงความอ่อนด้อยความรู้ ทีมงานมีความรู้แค่นี้หรือไง?
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้ร้องเพลงเถียนมี่มี่ ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กทูตนอกแถว ของนายรัศมิ์ ชาลีจันทร์ อดีตที่ปรึกษา รมช.กระทรวงต่างประเทศ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า “คือเชยมากครับ
ถ้าพอจะมีความรู้ควรรู้ว่า ทางการจีนนั้น ไม่ใช่ว่าเพลงจีนอะไรเขาจะต้องชอบหมด เพลง เถียนมี่มี่ (Tiánmìmì) ประพันธ์คำร้องโดย จวงหนู (Zhuang Nu) นักแต่งเพลงชาวไต้หวันชื่อดัง โดยนำทำนองดั้งเดิมมาจากเพลงพื้นเมืองของอินโดนีเซียที่มีชื่อว่า “Dayung Sampan” และขับร้องจนโด่งดังไปทั่วโลกโดยนักร้องระดับตำนาน เติ้งลี่จวิน (Teresa Teng)
ไต้หวันก็เหมือนหนามยอกอกของจีน และทางการจีนเขาแอนตี้เพลงของไต้หวัน โดยเฉพาะเพลงที่เขามองว่ามีส่วนสนับสนุนเอกราชของไต้หวัน
จำได้ว่าเคยมี รอง นรม.จีนคนหนึ่งมาเยือนไทยเมื่อราว 20 ปีก่อน ฝ่ายไทยก็อยากเอาใจ ในงานเลี้ยงอาหารค่ำทางการเลยจัดเพลงจีนดังๆมาให้หลายเพลง แต่ดันเป็นเพลงไต้หวัน รวมทั้งเถียน มี่มึ่ นี่ด้วย ปรากฏสักพัก รอง นรม.จีนลุกขึ้นขอตัวเดินกลับออกจากงานเลย
คราวนึ้ผู้นำไทยเอาไปร้องในงานทางการที่จีน มันก็แสดงถึงความอ่อนด้อยความรู้ โดยเฉพาะทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งทางการจีนเขาก็คงกระอักกระอ่วนแต่คงไว้หน้า และให้อภัยในความเปิ่นไม่รู้ของฝ่ายไทย คงเพียงแต่นึกด่าในใจ และทั้งทีมงานที่ไปด้วย ไม่มีใครมีความรู้แค่นี้เลยหรือไง ?”
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