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“อิ๊งค์” ลงรูปคู่ “ทักษิณ” พาเดินเที่ยวโคโลญ หลังจากมาหาหมอที่เยอรมนี
อิ๊งค์ แพทองธาร ลงรูปคู่ ทักษิณ พาเดินเที่ยวที่นครโคโลญ หลังจากบินข้ามน้ำ มาหาหมอที่เยอรมนี พร้อมพาทานแม็คโดนัลด์
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรม โดยลงรูปคู่กับนายทักษิณ ชินวัตร บิดาและอดีตนายกรัฐมนตรีที่นครโคโลญ ประเทศเยอรมนี พร้อมเขียนข้อความว่า “พามาหาหมอเสร็จแล้ว เดินเล่นซะหน่อย”
นอกจากนี้ในอินสตาแกรมสตอรี่ยังได้ลงรูปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแม็คโดนัลด์ โดยได้ลงรูปของนายทักษิณ พร้อมเขียนข้อความว่า “ของชอบเขาล่ะ”
ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้สนับสนุนและผู้ติดตาม น.ส.แพทองธาร ได้เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก
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