น่ากลัวมาก สาวจีนกินข้าวอยู่ดีๆ ลูกค้าชายสั่งพนง.เรียกตัวเข้าห้องวีไอพี โซเชียลเดือดจนร้านโดนสั่งปิด
อ้างจำคนผิด! สาวบล็อกเกอร์จีนกินข้าวอยู่ดีๆ เจอสั่งข้ามโต๊ะเรียกตัวเข้าพบประธานฮวง โซเชียลแห่จวกยับ ล่าสุดร้านโดนทางการสั่งปิด
สำนักข่าวจีน รายงานคลิปไวรัล ชวนหัวเสียผสมน่ากลัว เกิดขึ้นที่ร้านอาหารหรูในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน บล็อกเกอร์สาวสวยรายหนึ่งเดินทางไปนั่งรับประทานอาหารเพียงลำพัง บริเวณโถงกลางของร้าน ทว่ากลับต้องเจอกับพฤติกรรมคุกคามที่ไม่คาดคิด
ระหว่างรับประทานอาหาร พนักงานเสิร์ฟเดินเข้ามาแจ้งว่า มีชายคนหนึ่งที่พนักงานเรียกว่า ประธานฮวง นั่งอยู่ในห้องวีไอพีส่วนตัว ต้องการเชิญให้เธอเดินเข้าไปร่วมโต๊ะด้วย พร้อมพูดจาอวดดีว่า เดินเข้าไปเดี๋ยวก็รู้เองว่าเป็นใคร
บล็อกเกอร์สาวรู้สึกอึดอัด มองว่าเป็นการกระทำที่ไร้มารยาทอย่างยิ่ง หากเป็นคนรู้จักกันจริงควรเดินออกมาทักทายด้วยตัวเอง ไม่ใช่สั่งพนักงานให้มาเรียกตัวเหมือนเธอเป็นหญิงนั่งดริ้งก์ เธอจึงตัดสินใจเปิดไลฟ์สดในโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันตัว ก่อนรีบเช็คบิลออกจากร้านทันที
กระแสสังคมที่ลุกฮือส่งผลให้หน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบ จนร้านอาหารดังกล่าวต้องปิดบริการชั่วคราว ล่าสุดผลการสอบสวนระบุว่า เป็นความเข้าใจผิด ประธานฮวงรายนี้เป็นเพียงลูกค้าทั่วไปที่เพิ่งมาใช้บริการครั้งแรก และอ้างว่าจำคนผิด คิดว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน จึงไหว้วานให้พนักงานช่วยเดินมาตาม
ส่วนพนักงานเสิร์ฟก็ยอมทำตามโดยไม่ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย ล่าสุดชายคนดังกล่าว พร้อมทางร้านได้กล่าวขอโทษบล็อกเกอร์สาวแล้ว ตกลงยอมความกันได้ ทว่าร้านอาหารต้องรับกรรม ถูกสั่งปิดปรับปรุงและต้องอบรมพนักงานใหม่ทั้งหมด
เรื่องราวนี้ทำให้แพทย์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามหลักล้านคนออกมาโพสต์ตำหนิอย่างรุนแรง มองว่าคำแก้ตัวเรื่องจำคนผิดฟังไม่ขึ้น พร้อมประณามชายคนดังกล่าวว่า แค่ดื่มเหล้าเข้าไปหน่อยก็ทำตัวพองลม คิดว่าร้านอาหารทั่วไปเป็นสถานบันเทิงที่จะสั่งเรียกผู้หญิงเข้าไปหาในห้องส่วนตัวอย่างไรก็ได้
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