28 ปีที่ผ่านไป ปู-ขวัญฤดี ยังหวานไม่เปลี่ยน ภาพในวันส่งลูกสาวเข้าวิวาห์ทำแฟนๆ ใจฟู

ขวัญฤดี เปิดภาพคู่ ปู อนุวัฒน์ ครองรัก 28 ปี เทียบโมเมนต์ล่าสุดที่สามีโอบกอดในงานวิวาห์ของหยดน้ำ พร้อมข้อความสั้นๆ “28 ปีผ่านไป ไวจัง”
ขวัญฤดี กลมกล่อม โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว นำภาพคู่กับสามี ปู อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ เมื่อครั้งยังหนุ่มสาวมาเปรียบเทียบกับภาพล่าสุดจากงานแต่งของลูกสาว พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า “28 ปีผ่านไป ไวจัง” และขอบคุณช่างภาพที่บันทึกภาพปัจจุบันไว้ให้
ภาพล่าสุดเป็นโมเมนต์ที่ปูยืนโอบขวัญฤดีจากด้านหลัง ภายในงานวิวาห์ของหยดน้ำ นัดดาภรณ์ นิวาตวงศ์ ลูกสาวของทั้งคู่ ขณะที่ภาพเก่าที่นำมาเทียบเป็นภาพคู่ในวัยหนุ่มสาวและภาพครอบครัวจากช่วงก่อนหน้านี้
หยดน้ำเข้าพิธีวิวาห์กับชินยะ มิยาตะ วงษ์เจริญสิน นักธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ภายในงานมีทั้งพิธีสวมแหวนและพิธีรดน้ำสังข์ โดยปูและขวัญฤดีร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวอย่างใกล้ชิดตลอดงาน งานดังกล่าวจึงกลายเป็นฉากหลังของภาพคู่ล่าสุดที่ขวัญฤดีนำมาโพสต์เปรียบเทียบกับภาพเก่า
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป แฟนละครและคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ที่เดินทางมายาวนานถึง 28 ปีของทั้งคู่ โดยหลายคนมองว่าภาพชุดนี้สะท้อนสองช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว จากวันที่เริ่มต้นชีวิตคู่ สู่วันที่ได้ส่งลูกสาวเข้าสู่ชีวิตแต่งงานของตัวเอง
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