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28 ปีที่ผ่านไป ปู-ขวัญฤดี ยังหวานไม่เปลี่ยน ภาพในวันส่งลูกสาวเข้าวิวาห์ทำแฟนๆ ใจฟู

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 17:36 น.
28 ปีที่ผ่านไป ปู-ขวัญฤดี ยังหวานไม่เปลี่ยน ภาพในวันส่งลูกสาวเข้าวิวาห์ทำแฟนๆ ใจฟู
Instagram - ขวัญฤดี กลมกล่อม

ขวัญฤดี เปิดภาพคู่ ปู อนุวัฒน์ ครองรัก 28 ปี เทียบโมเมนต์ล่าสุดที่สามีโอบกอดในงานวิวาห์ของหยดน้ำ พร้อมข้อความสั้นๆ “28 ปีผ่านไป ไวจัง”

ขวัญฤดี กลมกล่อม โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว นำภาพคู่กับสามี ปู อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ เมื่อครั้งยังหนุ่มสาวมาเปรียบเทียบกับภาพล่าสุดจากงานแต่งของลูกสาว พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า “28 ปีผ่านไป ไวจัง” และขอบคุณช่างภาพที่บันทึกภาพปัจจุบันไว้ให้

ภาพล่าสุดเป็นโมเมนต์ที่ปูยืนโอบขวัญฤดีจากด้านหลัง ภายในงานวิวาห์ของหยดน้ำ นัดดาภรณ์ นิวาตวงศ์ ลูกสาวของทั้งคู่ ขณะที่ภาพเก่าที่นำมาเทียบเป็นภาพคู่ในวัยหนุ่มสาวและภาพครอบครัวจากช่วงก่อนหน้านี้

ขวัญฤดี เปิดภาพคู่ ปู อนุวัฒน์ ครองรัก 28 ปี เทียบโมเมนต์ล่าสุดที่สามีโอบกอดในงานวิวาห์ของหยดน้ำ
Instagram – ขวัญฤดี กลมกล่อม

หยดน้ำเข้าพิธีวิวาห์กับชินยะ มิยาตะ วงษ์เจริญสิน นักธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ภายในงานมีทั้งพิธีสวมแหวนและพิธีรดน้ำสังข์ โดยปูและขวัญฤดีร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวอย่างใกล้ชิดตลอดงาน งานดังกล่าวจึงกลายเป็นฉากหลังของภาพคู่ล่าสุดที่ขวัญฤดีนำมาโพสต์เปรียบเทียบกับภาพเก่า

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป แฟนละครและคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ที่เดินทางมายาวนานถึง 28 ปีของทั้งคู่ โดยหลายคนมองว่าภาพชุดนี้สะท้อนสองช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว จากวันที่เริ่มต้นชีวิตคู่ สู่วันที่ได้ส่งลูกสาวเข้าสู่ชีวิตแต่งงานของตัวเอง

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Instagram – ขวัญฤดี กลมกล่อม
Instagram – ขวัญฤดี กลมกล่อม
Instagram – ขวัญฤดี กลมกล่อม
Instagram – ขวัญฤดี กลมกล่อม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 17:36 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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