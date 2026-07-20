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เช็กด่วน! พื้นที่ไฟดับ 21 ก.ค. 2569 กรุงเทพฯ สมุทรปราการ รวม 9 จุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 17:21 น.

เช็กพื้นที่ไฟดับ 21 กรกฎาคม 2569 MEA แจ้งงดจ่ายไฟชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาระบบ กรุงเทพฯ กระทบ 8 จุด สมุทรปราการ 1 จุด เริ่มตั้งแต่ 08.30 น.

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 รวม 9 จุด แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 จุด และสมุทรปราการ 1 จุด เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงาน ไม่ใช่เหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉิน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 จุด

ถนนปัญญาอินทรา ซอยหมู่บ้านปัญญาอินทรา P.3 เวลา 08.30–15.30 น. ถนนเสรีไทย หมู่บ้านนวธานี ซอย 2, 4, 6 และบริเวณข้างเคียง เวลา 09.00–12.00 น. ถนนสังฆประชา ซอยลำพะอง 14 เวลา 09.00–14.00 น. ถนนบางนา–ตราด ซอยบางนา–ตราด 19 แยก 13 เวลา 09.00–15.00 น. ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 94 หมู่บ้านร่มสุขวิลล่า 2 เวลา 09.00–13.00 น. ถนนลาดปลาเค้า ซอยลาดปลาเค้า 31 เวลา 09.00–15.00 น. ถนนราชพฤกษ์ ซอยลัดดารมย์ เวลา 09.00–15.00 น. และถนนพัฒนาการ 52 บริเวณหมู่บ้านเคหะนคร 3 ซอย 20, 22, 24, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47 และ 48 เวลา 09.00–13.00 น.

พื้นที่สมุทรปราการ 1 จุด

ถนนศรีนครินทร์ ซอยมัณฑนา ซอย 1 เวลา 09.00–13.00 น.

ทั้งนี้ รายการดับไฟชุดนี้ครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพฯ และสมุทรปราการเท่านั้น ไม่พบพื้นที่นนทบุรีในประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม โดยกรุงเทพฯ มีจำนวนจุดได้รับผลกระทบมากกว่าอย่างชัดเจน

MEA ระบุว่ากำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกตามสภาพหน้างาน ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดสามารถเช็กได้ที่หน้าประกาศดับไฟของ MEA โดยตรง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130 ซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงช่องทาง MEA Smart Life และ LINE MEA Connect

สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ควรชาร์จโทรศัพท์และแบตเตอรี่สำรองล่วงหน้า ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อน สำรองน้ำในบ้านที่ใช้ปั๊มไฟฟ้า และเตรียมแผนสำรองสำหรับผู้ป่วยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ไฟต่อเนื่อง เมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ควรทยอยเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทีละชิ้นแทนการเปิดพร้อมกันทั้งหมด เพื่อลดภาระต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 17:21 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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