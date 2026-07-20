รู้แล้ว 28 กรกฎาคม 69 เอกชนหยุดไหม? แจกทริกหยุดยาว 4 วันรวด
ไขข้อสงสัย 28 กรกฎาคม 2569 เอกชนหยุดไหม? แจกทริกใช้วันลา 1 วันให้ได้พักยาว 4 วันรวด อัปเดตปฏิทินวันหยุดสิ้นเดือน ข้าราชการ-ธนาคารหยุดวันไหนบ้าง
ใกล้ช่วงท้ายเดือนกรกฎาคม 2569 ขอย้ำเตือนพนักงานบริษัท ข้าราชการ และพนักงานธนาคารทุกคนว่ายังมีวันหยุดรออยู่ มาเช็กรายละเอียดกันเลยว่าแต่ละกลุ่มได้หยุดวันไหนบ้าง
วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569
วันหยุดตามปฏิทินในเดือนนี้มี 2 วันสำคัญ ได้แก่
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 : วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2569 เอกชนได้หยุดไหม?
พนักงานบริษัทเอกชนจะได้หยุดในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคมอย่างแน่นอน ส่วนวันพุธที่ 29 กรกฎาคมจะได้หยุดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างจัดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี นายจ้างจะเป็นผู้เลือกจากวันหยุดราชการประจำปี
ทั้งนี้ พนักงานควรตรวจสอบประกาศจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทอีกครั้ง
หากต้องการหยุดยาวไปเที่ยวพักผ่อน ขอแนะนำให้ใช้วันลาพักร้อนเพียง 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม คุณจะได้หยุดยาวต่อเนื่องถึง 4 วัน ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม (วันหยุดสุดสัปดาห์)
- วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม (วันลาพักร้อนเพิ่มเติม)
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ราชการและธนาคารหยุดวันไหน?
สำหรับวันหยุดราชการในเดือนนี้ ข้าราชการจะได้หยุดรวม 3 วัน ประกอบด้วย
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
- วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 (วันอาสาฬหบูชา)
- วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 (วันเข้าพรรษา)
ส่วนธนาคารจะได้หยุด 2 วันตามประกาศปฏิทินวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย คือวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม และวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569
อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนตรวจสอบวันหยุดที่แน่ชัดกับหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง และวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายเดือนให้ดี
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