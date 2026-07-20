บันเทิงเกาหลี

รยูจิน ITZY ขอโทษ คลิปจัดทรงเป้ากางเกง กลางคอนเสิร์ต ไวรัลว่อนเน็ต ดูไม่เหมาะสม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 19:15 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 19:16 น.

รยูจิน ITZY ออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง หลังคลิป ล้วงเป้ากางเกง จัดทรง ในคอนเสิร์ตมะนิลาถูกแชร์สนั่นโซเชียล

รยูจิน หัวหน้าวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี ITZY ออกมาพูดถึงคลิปไวรัลระหว่างคอนเสิร์ต กรุงมะนิลาด้วยตัวเอง หลังคลิปถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ พร้อมอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและกล่าวขอโทษแฟน ๆ

ระหว่างการถ่ายไลฟ์สด รยูจินอธิบายว่า ชุดจัมป์สูทที่เธอสวมเลื่อนขึ้นไปสูงจนทำให้รู้สึกเจ็บระหว่างการแสดง เธอจึงดึงชุดลงเพื่อจัดให้เข้าที่โดยไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้น แต่พอกลับมาดูวิดีโอทีหลัง แม้แต่ตัวเธอเองก็รู้สึกว่าภาพที่ออกมาดูไม่ดี จึงกล่าวขอโทษแฟน ๆ ยอมรับว่าตัวเองทำพลาดไป

รยูจินพูดถึงเรื่องนี้ด้วยท่าทีที่ผสมทั้งความจริงใจและอารมณ์ขัน เล่าว่าคนใกล้ตัวได้พูดคุยกับเธอเรื่องนี้ ตัวเธอเองก็ถูกดุอยู่พอสมควร มีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำให้เจ้าตัวสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก อีกทั้งยังหยอกเล่นว่าคราวหน้าอาจจะพกกรรไกรมาด้วย แทนที่จะรู้สึกอายกับความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ

ย้อนกลับไป ระหว่างคอนเสิร์ตเดี่ยวของ ITZY เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ SM Mall of Asia Arena กรุงมะนิลา ส่วนหนึ่งของเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 3 ของวง ในช่วงที่กำลังแสดงเพลง “THAT’S A NO NO” จากนั้นคลิปของช่วงเวลาดังกล่าวก็ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดีย จนได้รับปฏิกิริยาช็อกตาตั้งจากแฟนๆ

สิ่งที่โพสต์ในช่วงแรก ๆ หลายโพสต์ไม่ได้พูดถึงคือรายละเอียดสำคัญข้อหนึ่ง ว่าคลิปจำนวนมากที่ถูกแชร์ว่อนไม่ใช่ภาพจากการแสดงจริงตามเวลาปกติ แต่เป็นคลิปที่ถูกตัดต่อ ทั้งทำให้ช้าลง เล่นย้อนกลับ และวนซ้ำ ซึ่ง ทำให้เกิดข้อมูลบิดเบือน และทำให้การจัดชุดตามปกติกลายเป็นภาพที่ดูไม่เหมาะสม เหมือนว่า ไอดอลสาวทำแบบนั้นหลายครั้ง

ด้วยเหตุนี้ แฟน ๆ จำนวนมากจึงมองว่ารยูจินไม่ได้ทำอะไรผิดเลย หลายคนเห็นว่าเธอไม่จำเป็นต้องออกมาขอโทษด้วยซ้ำ และบางส่วนยังวิจารณ์ต้นสังกัดอย่าง JYP Entertainment ที่ไม่ปกป้องเธอจากการคุกคามบนโลกออนไลน์

ไวรัลกลายเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแรงกดดันมหาศาลที่ศิลปินหญิงเกาหลีต้องเผชิญ เพียงปฏิกิริยาสั้น ๆ ที่เข้าใจได้บนเวที ก็อาจถูกบิดเบือนบนโลกออนไลน์ได้ รยูจินเลือกที่จะเผชิญหน้ากับแฟน ๆ ด้วยตัวเอง อธิบายอย่างตรงไปตรงมา แล้วก้าวต่อไป ไม่ว่าใครจะยืนอยู่ฝั่งไหนของประเด็นนี้ ความกล้าที่จะพูดอย่างเปิดเผยของเธอก็บอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเธอ และเชื่อว่าแฟน ๆ MIDZY ทั่วโลกจะยังคงอยู่เคียงข้างเธอต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 19:15 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 19:16 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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