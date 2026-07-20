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ไฟลุกไอจี! ซิดนีย์ สวินนีย์ อวดอกตู้ม ชุดชั้นในรัด เขียวเหนี่ยวทรัพย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 21:45 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 21:46 น.
ไฟลุกไอจี! ซิดนีย์ สวินนีย์ อวดอกตู้ม ชุดชั้นในรัด เขียวเหนี่ยวทรัพย์

ไฟลุกไอจี! “ซิดนีย์ สวินนีย์” อวดหุ่นแซ่บในชุดชั้นในสีเขียวเหนี่ยวทรัพย์ โปรโมตคอลเลกชันใหม่แบรนด์ตัวเอง

นาทีนี้ความฮอตต้องยกให้เธอคนนี้จริงๆ สำหรับนักแสดงสาวสุดเอ็กซ์ ซิดนีย์ สวินนีย์ (Sydney Sweeney) จากซีรีส์ดัง Euphoria ที่ล่าสุดขอพักผ่อนแบบสับๆ ด้วยการสลัดผ้าอวดหุ่นนาฬิกาทรายในชุดชั้นในสีเขียวพาสเทลสุดละมุนต้อนรับคอลเลกชันใหม่จาก Syrn แบรนด์ชุดชั้นในของเธอเอง

ดาราสาววัย 28 ปี ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวแบบจัดเต็ม มาในลุคสุดเซ็กซี่ขยี้ใจ สวมบราทรงสปอร์ตสีเขียวซีโฟม ราคาประมาณ 1,400 บาท แมตช์เข้าชุดกับกางเกงขาสั้นบ็อกเซอร์ผู้หญิง ราคาประมาณ 570 บาท เพิ่มความชิคด้วยกางเกงขายาวทรงหลวมคอมพลีตลุค ราคาประมาณ 2,800 บาท

ซิดนีย์ได้เขียนแคปชันเชิญชวนแฟนๆ ว่า “คุณใช่สาวบ้านไร่ หรือเปล่าคะ? 🫶🏼 คอลเลกชันใหม่วางขายแล้วนะ @syrn 🩷💚” นอกจากภาพนิ่งสุดฮอตแล้ว ซิดนีย์ยังลงคลิปวิดีโอเต้นดุ๊กดิ๊กฉลองวันเปิดตัวคอลเลกชันใหม่อย่างอารมณ์ดีอีกด้วย

นับตั้งแต่ ซิดนีย์ เปิดตัวแบรนด์ชุดชั้นใน Syrn ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีบิ๊กบอสใหญ่อย่าง เจฟฟ์ เบโซส์ ร่วมสนับสนุนด้วย ซิดนีย์ก็ทำหน้าที่เป็นโมเดลหลักและลุยทำการตลาดเองมาโดยตลอด แถมก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ เธอยังเพิ่งปล่อยคลิปเบื้องหลังสุดสยิวในชุดบอดี้สูทลูกไม้ซีทรูจนแฟนๆ กดไลก์กันแทบไม่ทัน

เรียกได้ว่าช่วงนี้ชีวิตของ นางเอกทรงโตกำลังขาขึ้นสุดๆ เพราะนอกจากธุรกิจแบรนด์ชุดชั้นในจะปังปุริเย่จนมีแฟนหนุ่มอย่าง สกูตเตอร์ บราวน์ (Scooter Braun) คอยตามไปให้กำลังใจและซัพพอร์ตในงานอีเวนต์ป๊อปอัพสโตร์ที่ลอสแอนเจลิสอยู่ไม่ห่างแล้ว หุ่นของเธอก็ยังคงเป๊ะปังยืนหนึ่งสมเป็นเซ็กซี่ซิมโบลแห่งยุคจริงๆ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 21:45 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 21:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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