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อาลัย นักแสดงอาวุโส “คุณป้านกพิราบ” หนัง Home Alone เสียชีวิตแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 22:43 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 22:44 น.

แม้ตอนนี้จะยังไม่ถึงเทศกาลคริสต์มาส แต่แฟนหนัง Home Alone หลายคนกำลังรู้สึกใจหาย บอกว่าคงไม่มีทางได้ดูหนังเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกเดิมอีกต่อไป หลังการจากไปของนักแสดงคนสำคัญถึงสองคนภายในปีเดียวกัน

ล่าสุด สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เบรนดา ฟริกเกอร์ (Brenda Fricker) นักแสดงหญิงชาวไอริชเจ้าของรางวัลออสการ์ เสียชีวิตอย่างสงบที่เมืองดับลิน หลังมีอาการป่วยมาระยะหนึ่ง ในวัย 81 ปี เธอจากไปในคืนวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

สำหรับแฟนหนัง Home Alone ฟริกเกอร์เป็นที่จดจำในบท “คุณป้าให้อาหารนกพิราบ” (Pigeon Lady) ในภาค Home Alone 2: Lost in New York เมื่อปี 1992 ตัวละครใจดี กลายเป็นเพื่อนของ เควิน ในมหานครนิวยอร์ก

เบรนดา ฟริกเกอร์ คุณป้านกพิราบ Home Alone เสียชีวิตแล้ว

แต่ผลงานที่ทำให้เธอถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์คือบทบาทในหนังปี 1989 เรื่อง My Left Foot เบรนดารับบทเป็นแม่ของ คริสตี้ บราวน์ ชายผู้ป่วยสมองพิการ ประกบกับ แดเนียล เดย์-ลูอิส ส่งให้เธอคว้ารางวัลออสการ์ สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ในปี 1990 กลายเป็นผู้หญิงไอริชคนแรกที่คว้ารางวัลออสการ์สาขาการแสดง

การเสียชีวิตของเบรนดา ฟริกเกอร์สร้างความอาลัยไปทั่วไอร์แลนด์ นายกรัฐมนตรี มิเชล มาร์ติน ระบุว่ารู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่ง และยกย่องเธอในฐานะบุคคลสำคัญของวงการภาพยนตร์และละครเวทีไอริช

สิ่งที่ทำให้แฟนหนังยิ่งใจหายคือ ฟริกเกอร์เสียชีวิต เพียงไม่กี่เดือนหลังการเสียชีวิตของเพื่อนนักแสดงร่วมเรื่องอีกคน แคทเธอรีน โอฮารา (Catherine O’Hara) ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2026 ณ บ้านพักในลอสแอนเจลิส ในวัย 71 ปี จากภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด อันเนื่องมาจากโรคมะเร็งลำไส้ตรง

โอฮาราเป็นที่รักของแฟนหนังทั่วโลกจากบท เคต แมคคาลลิสเตอร์ แม่ของ เควิน ตัวละครที่รับบทโดย แมคคอเลย์ คัลกิน ทั้งในภาคแรกปี 1990 และภาคสองปี 1992 แคทเธอรีนยังโด่งดังอย่างมากในบท มอยรา โรส จากซีรีส์ Schitt’s Creek ซึ่งทำให้เธอคว้ารางวัลเอ็มมีและลูกโลกทองคำ รวมถึงผลงานในหนังอย่าง Beetlejuice และ Best in Show

แคทเธอรีน โอฮารา (Catherine O&apos;Hara) ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2026

แฟนหนังจำนวนมากต่างแสดงความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย หลายคนบอกตรงกันว่า การได้กลับมาดู Home Alone ในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้คงเป็นช่วงเวลาที่กลั้นน้ำตาไว้ยาก เพราะภายในเวลาไม่กี่เดือน แฟรนไชส์หนังคริสต์มาสในดวงใจต้องสูญเสียนักแสดงอันเป็นที่รักถึงสองคน ทั้งคุณแม่ผู้ทุ่มเทของเควิน และคุณป้าใจดีผู้ให้อาหารนกพิราบ

แม้ทั้งสองคนจะจากไปแล้ว แต่รอยยิ้มและความอบอุ่นที่ตำนานนักแสดงฝากไว้บนจอภาพยนตร์จะยังคงอยู่กับผู้ชมไปอีกนาน และทุกครั้งที่เสียงเพลงคริสต์มาสจาก Home Alone ดังขึ้น ผู้คนทั่วโลกก็จะยังคงจดจำพวกเบรนดา กับ แคทเธอรีนไว้เสมอ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 22:43 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 22:44 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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