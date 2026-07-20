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ส่งกำลังใจ! ตั้ม สมประสงค์ ป่วยสโตรกกะทันหัน เผยอาการน่ากลัว ศีรษะชาหามส่งรพ.

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 17:12 น.
ตั้ม สมประสงค์ เล่าอาการป่วยสโตรก

ตั้ม สมประสงค์ เล่าอุทาหรณ์ป่วยสโตรกกะทันหัน เริ่มมีอาการชาศีรษะก่อนลามมาปลายมือจนทนไม่ไหว ต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วน พบป่วยเส้นเลือดฝอยในสมองตีบ

แฟน ๆ ส่งกำลังใจ หลัง ตั้ม สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์ เจ้าของเพลงฮิต ทนได้ทุกที โพสต์เล่าประสบการณ์เฉียดตายเพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนระวังเรื่องสุขภาพ หลังเผชิญอาการสโตรก (Stroke) หรือโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ก่อนต้องเดินทางไปเป็นแขกรับเชิญลึกลับในงาน คอนเสิร์ต 40 ปี มาลีวัลย์ Maleewan Jimena Love in Rock The Concert

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569 เขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของร่างกาย เริ่มจากอาการชาซ่าไปทั้งศีรษะ จากนั้นอาการชาลามลงมาที่ปลายมือแล้วค่อย ๆ ชาไปทั้งร่างกายซีกซ้ายแบบเบา ๆ แต่ไม่มีอาการอ่อนแรง และอาการชารุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนทนไม่ไหว

หลังรู้ตัวว่าอาการไม่สู้ดี จึงรีบโทรศัพท์ประสานงานให้คนสนิทมารับตัวและนำส่งโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทีมแพทย์ทำการทดสอบและประเมินอาการอย่างละเอียด โดยเข้าเครื่องซีทีสแกน (CT Scan) และอุโมงค์เอ็มอาร์ไอ (MRI) วินิจฉัยพบเส้นเลือดฝอยในสมองตีบ ต้องนอนพักรักษาตัวและรับยาที่โรงพยาบาล ระหว่างการรักษายังคงกังวลเรื่องงานคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นเพื่อหาเงินสมทบทุนให้มูลนิธิรามาธิบดี ถึงขั้นบอกแพทย์ว่าต้องรีบหายเพื่อลงไปทำงานในวันศุกร์

สุดท้าย ตั้ม สมประสงค์ ก็ได้มาร่วมงานบุญในวันเสาร์ สนุกสนานกับเพื่อนพี่น้องตามกำลังที่ทำได้ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้

ตอนท้ายโพสต์ระบุว่าตลอดเดือนนี้แทบไม่ได้อยู่บ้าน ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับ 2 โรงพยาบาลตั้งแต่ต้นเดือน เริ่มจากโรงพยาบาลแม่ออน มาจนถึงโรงพยาบาลนครพิงค์ ถือเป็นเหตุการณ์ที่ฉิวเฉียดมาก พร้อมอวยพรขอให้บุญรักษาทุกคน

ตั้ม สมประสงค์-1

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 17:12 น.
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sukanlaya s.

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