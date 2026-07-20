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เปิดวาร์ป Summer Ann นศ. ป.เอก UChicago เจ้าของงานวิจัย AI ที่ชาวเน็ตแห่ตาม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 17:07 น.
เปิดวาร์ป Summer Ann นศ.ปริญญาเอก UChicago เจ้าของงานวิจัย AI ที่ชาวเน็ตแห่ตาม
@summereunann

รู้จัก ซัมเมอร์ อึนฮยอง แอน นักศึกษาปริญญาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Chicago นำเสนองานวิจัย Multi-Agent AI ในเวิร์กช็อปทางการของ ICML 2026 ที่โซล

กลายเป็นบุคคลที่ชาวเน็ตอยากรู้จักขึ้นมาทันที สำหรับ ซัมเมอร์ อึนฮยอง แอน (Eunhyung Summer Ann) นักศึกษาปริญญาเอกจาก University of Chicago หลังภาพขณะนำเสนอผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกแชร์อย่างแพร่หลายบนเฟซบุ๊ก พร้อมเสียงชื่นชมทั้งตัวงานและความสามารถของเจ้าของผลงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 เพจ Drama-addict แชร์โพสต์จากเพจ เขียนบทความวิจัยยังไงให้ได้ตีพิมพ์ ซึ่งเผยภาพ Summer Ann ยืนอยู่หน้าผลงานวิจัยเรื่อง The Interaction Tax: When Communication Erases Diversity in Multi-Agent Teams ภายในงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการ ICML 2026

หลังโพสต์เริ่มเป็นกระแส อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ก็ได้เข้ามาแปะพิกัดอินสตาแกรมของนักวิจัยคนดังกล่าว จนชาวเน็ตแห่กล่าวขอบคุณกันยกใหญ่ จากเดิมที่ตั้งใจอ่านเรื่อง AI สุดท้ายหลายคนได้พิกัดติดตามนักวิจัยกลับไปเป็นของแถมด้วย

รู้จัก ซัมเมอร์ อึนฮยอง แอน นักศึกษาปริญญาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Chicago
ภาพจาก : Drama-addict, Jessada Denduangboripant

Summer Eunhyung Ann คือใคร

ข้อมูลจาก Department of Computer Science มหาวิทยาลัยชิคาโก ระบุว่า Eunhyung (Summer) Ann เป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Science โดยมีศาสตราจารย์ Robert L. Grossman เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ซัมเมอร์ สนใจงานด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง การฝึกโมเดลขนาดใหญ่ โครงสร้างพื้นฐาน Machine Learning และการนำ AI ไปช่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ดังนั้น ข้อมูลที่ระบุว่าซัมเมอร์เรียนปริญญาเอกสาขา Artificial Intelligence, Machine Learning and Medicine อาจไม่ใช่ชื่อหลักสูตรอย่างเป็นทางการ คำอธิบายที่ตรงกว่าคือ นักศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับ AI, Machine Learning และการประยุกต์ใช้ในงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาเอก Summer สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Computer Science และ Biology จาก University of Michigan เส้นทางการเรียนของเธอจึงเชื่อมโลกคอมพิวเตอร์เข้ากับชีววิทยาและเวชศาสตร์เชิงคำนวณอย่างชัดเจน

ประวัติการทำงานยังระบุว่า ซัมเมอร์ อึนฮยอง แอน เคยร่วมงานกับ Amazon Web Services หรือ AWS ในการพัฒนาอัลกอริทึมคาดการณ์ตารางงานโดยใช้ AWS Bedrock รวมถึงเคยพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ด้าน AI กับ Backyard Brains และทำงานในห้องปฏิบัติการด้านจีโนมของ University of Michigan

Summer Eunhyung Ann คือใคร
@summereunann

ผลงานใน ICML 2026 ศึกษาอะไร

ผลงานที่ทำให้ Summer ได้รับความสนใจมีชื่อว่า The Interaction Tax: When Communication Erases Diversity in Multi-Agent Teams จัดทำร่วมกับ Haokun Liu และ Chenhao Tan

งานดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ภายใน ICML 2026 Workshop AI4Research ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปอย่างเป็นทางการภายใต้การประชุม International Conference on Machine Learning 2026 ไม่ใช่บทความในโปรแกรมหลักของงาน ICML และยังไม่มีข้อมูลว่าได้รับรางวัล

คำถามหลักของงานวิจัยคือ การนำ AI หลายตัวมาพูดคุย แลกเปลี่ยนคำตอบ และช่วยกันแก้ปัญหา จะให้ผลดีกว่าการปล่อยให้แต่ละโมเดลคิดอย่างอิสระจริงหรือไม่

ผลงานที่ทำให้ Summer ได้รับความสนใจมีชื่อว่า The Interaction Tax: When Communication Erases Diversity in Multi-Agent Teams
@summereunann

ทีมวิจัยทดลองกับโมเดลจาก 3 ตระกูล ได้แก่ Claude Sonnet 4, GPT-4o และ Gemini 2.5 Flash ผ่านโจทย์ด้านคณิตศาสตร์ เคมี การออกแบบโมเลกุล การจัดเส้นทาง และการแก้ปัญหาเชิงเพิ่มประสิทธิภาพ

ผลทดลองพบว่า โมเดลต่างตระกูลมักเสนอแนวทางที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของทีม AI แต่เมื่อแต่ละโมเดลได้อ่านคำตอบฉบับเต็มของอีกฝ่าย ความคิดกลับเริ่มคล้ายกันอย่างรวดเร็ว จนแนวทางบางส่วนที่เคยแตกต่างค่อย ๆ หายไป

summereunann
@summereunann

ทีมวิจัยเรียกต้นทุนจากการสื่อสารลักษณะนี้ว่า Interaction Tax หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำลายความหลากหลายของความคิดภายในทีม

งานชิ้นนี้ไม่ได้สรุปว่า AI หลายตัวทำงานร่วมกันแล้วแย่ลงเสมอ แต่เสนอว่า ผู้ออกแบบระบบต้องระวังวิธีเปิดให้โมเดลสื่อสารกัน เพราะการให้ทุกตัวอ่านและแก้คำตอบเดียวกันตั้งแต่ต้น อาจทำให้ทีมที่มีหลายโมเดลเหลือแนวคิดเพียงทางเดียว

เปิดพิกัดอินสตาแกรม Summer Ann

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามผลงาน งานวิจัย รวมถึงไลฟ์สไตล์ของ Summer สามารถติดตามได้ทางอินสตาแกรม @summereunann

เปิดพิกัดอินสตาแกรม Summer Ann
@summereunann

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลทางการเกี่ยวกับอายุ วันเกิด สถานที่เกิด และสัญชาติของเธอ จึงไม่ควรคาดเดาว่า Summer เป็นชาวเกาหลีหรือเกาหลี-อเมริกันจากชื่อและรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว

จากกระแสเปิดวาร์ปครั้งนี้ นอกจากชาวเน็ตจะได้รู้จักนักวิจัยดาวรุ่งจาก University of Chicago แล้ว ยังได้ทำความรู้จักงานศึกษาที่ตั้งคำถามกับความเชื่อว่า การรวม AI หลายตัวไว้ในทีมจะให้คำตอบที่ดีกว่าเสมอ เพราะบางครั้งประชุมกันหลายโมเดล แต่สุดท้ายอาจคิดเหมือนกันหมดก็ได้

อินสตาแกรม Summer Ann
@summereunann
@summereunann
@summereunann
@summereunann
@summereunann

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 20 ก.ค. 2569 17:07 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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