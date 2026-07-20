เปิดวาร์ป Summer Ann นศ. ป.เอก UChicago เจ้าของงานวิจัย AI ที่ชาวเน็ตแห่ตาม
รู้จัก ซัมเมอร์ อึนฮยอง แอน นักศึกษาปริญญาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Chicago นำเสนองานวิจัย Multi-Agent AI ในเวิร์กช็อปทางการของ ICML 2026 ที่โซล
กลายเป็นบุคคลที่ชาวเน็ตอยากรู้จักขึ้นมาทันที สำหรับ ซัมเมอร์ อึนฮยอง แอน (Eunhyung Summer Ann) นักศึกษาปริญญาเอกจาก University of Chicago หลังภาพขณะนำเสนอผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกแชร์อย่างแพร่หลายบนเฟซบุ๊ก พร้อมเสียงชื่นชมทั้งตัวงานและความสามารถของเจ้าของผลงาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 เพจ Drama-addict แชร์โพสต์จากเพจ เขียนบทความวิจัยยังไงให้ได้ตีพิมพ์ ซึ่งเผยภาพ Summer Ann ยืนอยู่หน้าผลงานวิจัยเรื่อง The Interaction Tax: When Communication Erases Diversity in Multi-Agent Teams ภายในงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการ ICML 2026
หลังโพสต์เริ่มเป็นกระแส อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ก็ได้เข้ามาแปะพิกัดอินสตาแกรมของนักวิจัยคนดังกล่าว จนชาวเน็ตแห่กล่าวขอบคุณกันยกใหญ่ จากเดิมที่ตั้งใจอ่านเรื่อง AI สุดท้ายหลายคนได้พิกัดติดตามนักวิจัยกลับไปเป็นของแถมด้วย
Summer Eunhyung Ann คือใคร
ข้อมูลจาก Department of Computer Science มหาวิทยาลัยชิคาโก ระบุว่า Eunhyung (Summer) Ann เป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Science โดยมีศาสตราจารย์ Robert L. Grossman เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ซัมเมอร์ สนใจงานด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง การฝึกโมเดลขนาดใหญ่ โครงสร้างพื้นฐาน Machine Learning และการนำ AI ไปช่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ดังนั้น ข้อมูลที่ระบุว่าซัมเมอร์เรียนปริญญาเอกสาขา Artificial Intelligence, Machine Learning and Medicine อาจไม่ใช่ชื่อหลักสูตรอย่างเป็นทางการ คำอธิบายที่ตรงกว่าคือ นักศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับ AI, Machine Learning และการประยุกต์ใช้ในงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาเอก Summer สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Computer Science และ Biology จาก University of Michigan เส้นทางการเรียนของเธอจึงเชื่อมโลกคอมพิวเตอร์เข้ากับชีววิทยาและเวชศาสตร์เชิงคำนวณอย่างชัดเจน
ประวัติการทำงานยังระบุว่า ซัมเมอร์ อึนฮยอง แอน เคยร่วมงานกับ Amazon Web Services หรือ AWS ในการพัฒนาอัลกอริทึมคาดการณ์ตารางงานโดยใช้ AWS Bedrock รวมถึงเคยพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ด้าน AI กับ Backyard Brains และทำงานในห้องปฏิบัติการด้านจีโนมของ University of Michigan
ผลงานใน ICML 2026 ศึกษาอะไร
ผลงานที่ทำให้ Summer ได้รับความสนใจมีชื่อว่า The Interaction Tax: When Communication Erases Diversity in Multi-Agent Teams จัดทำร่วมกับ Haokun Liu และ Chenhao Tan
งานดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ภายใน ICML 2026 Workshop AI4Research ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปอย่างเป็นทางการภายใต้การประชุม International Conference on Machine Learning 2026 ไม่ใช่บทความในโปรแกรมหลักของงาน ICML และยังไม่มีข้อมูลว่าได้รับรางวัล
คำถามหลักของงานวิจัยคือ การนำ AI หลายตัวมาพูดคุย แลกเปลี่ยนคำตอบ และช่วยกันแก้ปัญหา จะให้ผลดีกว่าการปล่อยให้แต่ละโมเดลคิดอย่างอิสระจริงหรือไม่
ทีมวิจัยทดลองกับโมเดลจาก 3 ตระกูล ได้แก่ Claude Sonnet 4, GPT-4o และ Gemini 2.5 Flash ผ่านโจทย์ด้านคณิตศาสตร์ เคมี การออกแบบโมเลกุล การจัดเส้นทาง และการแก้ปัญหาเชิงเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลทดลองพบว่า โมเดลต่างตระกูลมักเสนอแนวทางที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของทีม AI แต่เมื่อแต่ละโมเดลได้อ่านคำตอบฉบับเต็มของอีกฝ่าย ความคิดกลับเริ่มคล้ายกันอย่างรวดเร็ว จนแนวทางบางส่วนที่เคยแตกต่างค่อย ๆ หายไป
ทีมวิจัยเรียกต้นทุนจากการสื่อสารลักษณะนี้ว่า Interaction Tax หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำลายความหลากหลายของความคิดภายในทีม
งานชิ้นนี้ไม่ได้สรุปว่า AI หลายตัวทำงานร่วมกันแล้วแย่ลงเสมอ แต่เสนอว่า ผู้ออกแบบระบบต้องระวังวิธีเปิดให้โมเดลสื่อสารกัน เพราะการให้ทุกตัวอ่านและแก้คำตอบเดียวกันตั้งแต่ต้น อาจทำให้ทีมที่มีหลายโมเดลเหลือแนวคิดเพียงทางเดียว
เปิดพิกัดอินสตาแกรม Summer Ann
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามผลงาน งานวิจัย รวมถึงไลฟ์สไตล์ของ Summer สามารถติดตามได้ทางอินสตาแกรม @summereunann
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลทางการเกี่ยวกับอายุ วันเกิด สถานที่เกิด และสัญชาติของเธอ จึงไม่ควรคาดเดาว่า Summer เป็นชาวเกาหลีหรือเกาหลี-อเมริกันจากชื่อและรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว
จากกระแสเปิดวาร์ปครั้งนี้ นอกจากชาวเน็ตจะได้รู้จักนักวิจัยดาวรุ่งจาก University of Chicago แล้ว ยังได้ทำความรู้จักงานศึกษาที่ตั้งคำถามกับความเชื่อว่า การรวม AI หลายตัวไว้ในทีมจะให้คำตอบที่ดีกว่าเสมอ เพราะบางครั้งประชุมกันหลายโมเดล แต่สุดท้ายอาจคิดเหมือนกันหมดก็ได้
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Department of Computer Science, University of Chicago
- OpenReview
- OpenReview – ICML 2026 Workshop AI4Research
- GitHub
ติดตาม The Thaiger บน Google News: